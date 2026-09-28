Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định về quy chế phối hợp điều tra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. Theo quy chế mới, Sở An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh là đầu mối chủ trì điều tra đối với các vụ xảy ra trong khu công nghiệp, khu chế xuất; tại cơ sở giáo dục từ cấp THPT trở lên; vụ việc liên quan từ 2 phường, xã, đặc khu trở lên hoặc có trường hợp tử vong.

Bệnh nhi nghi ngộ độc được điều trị tại Bệnh viện nhân dân Gia Định. Ảnh: BVCC/SK&ĐS

Với các vụ việc khác xảy ra trên địa bàn, UBND phường, xã, đặc khu là cơ quan chủ trì tổ chức điều tra, trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Sở An toàn thực phẩm.

Sở An toàn thực phẩm có trách nhiệm tiếp nhận thông tin ban đầu và xác định cơ quan chủ trì tùy theo tính chất, mức độ, quy mô vụ việc. Cơ quan được giao chủ trì sẽ điều phối các hoạt động điều tra, trong khi những đơn vị liên quan có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu và phối hợp theo yêu cầu.

Trong quá trình này, ngành Y tế tập trung vào việc tiếp nhận, cấp cứu và điều trị người bệnh; cung cấp thông tin lâm sàng, hồ sơ bệnh án và lấy mẫu bệnh phẩm như phân, chất nôn, máu hoặc nước tiểu để xét nghiệm khi cần thiết. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh cũng phối hợp để xem xét, loại trừ các khả năng khác như dịch bệnh hoặc ngộ độc hóa chất.

Tại nơi xảy ra vụ việc, cơ sở liên quan phải ngừng sử dụng, niêm phong và bảo quản nguyên trạng thực phẩm, nguyên liệu, mẫu lưu nghi ngờ là nguyên nhân; không được tự ý tiêu hủy hoặc di dời khi chưa có ý kiến của cơ quan chủ trì.

Đoàn điều tra có thể lấy mẫu thực phẩm, mẫu môi trường, kiểm tra điều kiện chế biến, truy xuất nguồn gốc và phỏng vấn những người liên quan.

Quy chế mới của TP. Hồ Chí Minh không quy định thời hạn cố định áp dụng cho mọi vụ ngộ độc. Kết luận phải được thực hiện khách quan, chính xác trên cơ sở tổng hợp kết quả các bước điều tra.

Nội dung kết luận gồm: đơn vị, địa điểm, thời gian xảy ra; số người ăn, số người mắc, số người nhập viện, số người tử vong; bữa ăn, thức ăn, cơ sở và nguyên nhân gây ngộ độc.

Quy định này kế thừa cách tiếp cận của Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT. Theo đó, điều tra ngộ độc thực phẩm gồm nhiều bước như: điều tra người mắc, người ăn cùng bữa, thức ăn, nguồn gốc và quá trình chế biến, cơ sở, môi trường và các mẫu thực phẩm để xét nghiệm. Sau khi hoàn tất các bước, cơ quan điều tra mới tổng hợp, phân tích để kết luận.