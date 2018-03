Một tỷ lệ lớn mâu thuẫn, xung đột xã hội chưa được giải quyết triệt để

Ngày 26/3, tại TPHCM, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH KHXHNV) - ĐH Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trường ĐH KHXHNV - ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức hội thảo 'Quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam: Thực trạng, vấn đề đặt ra và định hướng chính sách' (ảnh).

Theo các chuyên gia, trong các vấn đề xã hội cần quan tâm giải quyết hiện nay, thì xung đột xã hội là một trong những vấn đề quan trọng nhất. Đó là tình trạng có ít nhất hai bên liên quan tương tác với nhau một cách xung khắc, hệ quả là có ít nhất một trong các bên chịu thiệt hại do bên kia gây ra.

GS.TS Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH KHXHNV - ĐH Quốc gia Hà Nội cùng các cộng sự đã thực hiện khảo sát thực địa ý kiến của 700 người dân tại 7 tỉnh, thành phố về hai loại mâu thuẫn, xung đột xã hội phổ biến hiện nay là mâu thuẫn, xung đột xã hội trên địa bàn cư trú và mâu thuẫn, xung đột xã hội giữa những người cùng làm việc với nhau. Kết quả cho biết, mâu thuẫn, xung đột diễn ra ở địa bàn cư trú thường liên quan đến hai vấn đề chính là đất đai và môi trường. Ngoài ra còn có các vấn đề xã hội khác như chơi hụi, lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo, di cư - di cư tự do, bạo lực học đường,… Loại mâu thuẫn, xung đột giữa những người cùng làm việc trước hết là giữa công nhân với doanh nghiệp (do tranh chấp quyền, lợi ích) và giữa những người lao động ở các vùng miền khác nhau (do sự khác biệt về văn hóa, lối sống).

Theo nhóm nghiên cứu, đối với cả hai nhóm mâu thuẫn, xung đột ở địa bàn cư trú và giữa những người cùng làm việc, có khoảng 50% số người được thực hiện khảo sát cho rằng một tỷ lệ lớn mâu thuẫn, xung đột chỉ được giải quyết phần nào chứ không giải quyết được triệt để, điều này có thể tạo ra những nhân tố gây mất ổn định xã hội.

Đối với mâu thuẫn, xung đột giữa những người cùng địa bàn cư trú, thì trưởng thôn, hàng xóm láng giềng, cán bộ xã có vai trò quan trọng trong giải quyết mâu thuẫn, xung đột. Đối với mâu thuẫn, xung đột giữa những người cùng làm việc thì cơ chế tự giải quyết với nhau phổ biến trong nhiều trường hợp. Người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong giải quyết mâu thuẫn, xung đột. Tuy nhiên, vai trò của các tổ chức đoàn thể trong giải quyết mâu thuẫn, xung đột còn hạn chế.

Anh Huy