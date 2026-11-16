Một tuần ngoại giao sôi động định hình những ưu tiên của châu Á

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Trưởng đoàn các nước dự Phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Ảnh: TTXVN

Các nhà lãnh đạo thế giới đang hướng tới châu Á để tham dự một loạt Hội nghị ngoại giao cấp cao diễn ra liên tiếp, trong bối cảnh khu vực ngày càng giữ vai trò quan trọng trong các vấn đề kinh tế và địa chính trị toàn cầu. Ba điểm đến đáng chú ý là Philippines, Campuchia và Trung Quốc, lần lượt đăng cai Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ và Hội nghị các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Lịch trình ngoại giao dày đặc diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa các cường quốc tiếp tục có những chuyển động đáng chú ý. Sự hiện diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị Cấp cao ASEAN và Hội nghị APEC, cùng cuộc gặp ba bên dự kiến giữa ông Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề APEC, khiến các cuộc tiếp xúc ngoại giao trong tuần này thu hút sự quan tâm đặc biệt.

Ba diễn đàn, nhiều vấn đề chiến lược

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 chính thức khai mạc ngày hôm qua, 15/11 tại thủ đô Manila, Philippines, với sự tham dự của lãnh đạo các nước thành viên ASEAN và đại diện các đối tác đối thoại. Diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động, hội nghị tập trung trao đổi về tăng cường đoàn kết, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy hội nhập kinh tế và ứng phó với các thách thức an ninh khu vực.

Trong thời gian Tổng thống Trump ở Manila, các quan chức Mỹ sẽ tổ chức cuộc gặp bên lề của nhóm Bộ tứ (Quad), gồm Australia, Ấn Độ,

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Trưởng đoàn các nước tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 chụp ảnh chung. Ảnh: VGP

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Trưởng đoàn các nước tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49. Ảnh: VGP

Cùng thời điểm, Campuchia đăng cai Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 trong hai ngày 15-16/11 tại thủ đô Phnom Penh, với sự tham dự của lãnh đạo và đại diện các quốc gia thành viên Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Canada Mark Carney. Hội nghị là dịp để các nước trao đổi về tương lai của cộng đồng Pháp ngữ, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, kinh tế, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Pháp ngữ về đổi mới sáng tạo (FrancoTech). Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham quan gian hàng Việt Nam tại FrancoTech, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Ảnh: TTXVN

Trong khi đó, Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC sẽ bắt đầu ngày 18/11 tại Thâm Quyến, trung tâm công nghệ ở miền Nam Trung Quốc. Đây là dịp để các nền kinh tế thành viên trao đổi về hợp tác thương mại và những vấn đề kinh tế khu vực.

Bên cạnh những vấn đề địa chính trị, các hội nghị trong tuần này dự kiến tập trung vào nhiều chủ đề có ý nghĩa trực tiếp đối với kinh tế toàn cầu, như chuỗi cung ứng, trí tuệ nhân tạo (AI), quản trị công nghệ, cắt giảm thuế quan và chuyển đổi năng lượng xanh.

Đông Nam Á trước yêu cầu đa dạng hóa quan hệ

Theo The Guardian, sự hiện diện của các nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao tại khu vực phản ánh vai trò ngày càng nổi bật của châu Á trong các tính toán chiến lược của những cường quốc. Điều này không chỉ xuất phát từ quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế của châu Á, mà còn từ vị trí ngày càng quan trọng của khu vực trong các vấn đề thương mại, công nghệ và an ninh toàn cầu.

Một áp phích quảng cáo Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Ảnh: Kyodo

Trong hơn một thập kỷ qua, Washington đã thúc đẩy chính sách “xoay trục sang châu Á” nhằm tăng cường hiện diện và củng cố quan hệ với các đồng minh, đối tác trong khu vực. Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích, cách tiếp cận mang tính giao dịch và khó dự đoán của chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đặt các nước Đông Nam Á trước yêu cầu điều chỉnh chính sách đối ngoại và kinh tế. Ở chiều ngược lại, việc Trung Quốc được đánh giá có chính sách ổn định và dễ dự đoán hơn không có nghĩa Bắc Kinh không gặp những thách thức trong quan hệ với các nước láng giềng.

Vì vậy, ông Jayant Menon, nhà kinh tế học tại Viện ISEAS - Yusof Ishak (Singapore) cho rằng, các nước Đông Nam Á đang từng bước chuẩn bị cho một tương lai ít phụ thuộc hơn vào nước lớn thông qua việc mở rộng hợp tác với những đối tác khác, bao gồm các nước trong khu vực và Liên minh châu Âu (EU).

Trong bối cảnh này, các hội nghị ngoại giao liên tiếp tại Philippines, Campuchia và Trung Quốc không chỉ là cơ hội để các nước thúc đẩy chương trình nghị sự song phương và đa phương, mà còn cho thấy châu Á ngày càng trở thành không gian quan trọng trong việc định hình các ưu tiên và tương tác giữa những trung tâm quyền lực toàn cầu. Đối với ASEAN, đây cũng là dịp khẳng định vai trò trung tâm, phát huy tiếng nói chung và mở rộng quan hệ với các đối tác, qua đó tạo dựng môi trường thuận lợi cho hòa bình, hợp tác và phát triển lâu dài.