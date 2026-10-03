Một tuần 'lệch pha' trên chứng khoán Phố Wall

Giao dịch viên làm việc tài sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tuần qua, chứng khoán Mỹ biến động trái chiều, khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ liên tục dao động mạnh và kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thay đổi nhanh chóng theo từng ngày. Tính chung cả tuần, chỉ số S&P 500 giảm 0,27%, chỉ số Dow Jones giảm 1,26%, trong khi chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,45%.

Trong phiên đầu tuần (28/9), cả 3 chỉ số chính đều giảm điểm, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối đề xuất ngừng bắn 7 ngày của Iran, đẩy giá dầu và lợi suất trái phiếu tăng cao. Ông Jose Torres, chuyên gia phân tích thị trường tại công ty môi giới Interactive Brokers, cho rằng thế bế tắc kéo dài giữa Washington và Tehran đang gây xáo trộn thị trường ngay từ đầu tuần.

Sang phiên 29/9, chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm nhẹ, khi lợi suất trái phiếu chính phủ tăng cao trước thềm công bố các số liệu quan trọng về lạm phát và thị trường lao động. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm có thời điểm chạm 5,6206%, mức cao nhất kể từ tháng 6/2002, còn lợi suất kỳ hạn 10 năm nhích lên 5,293%, mức cao nhất kể từ tháng 6/2007. Đà giảm của cổ phiếu sau đó thu hẹp, khi Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông John Williams, cho biết Fed vẫn có đủ thời gian để cân nhắc kỹ số liệu kinh tế trước khi quyết định có tiếp tục tăng lãi suất hay không, khiến xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10 giảm xuống còn 51,5%, từ gần 70% đầu phiên.

Phiên 30/9, thị trường Mỹ diễn biến trái chiều, với chỉ số Nasdaq tăng nhẹ còn chỉ số Dow Jones và S&P 500 giảm điểm. Số liệu kinh tế tích cực, trong đó có mức điều chỉnh tăng tăng trưởng GDP quý II lên 2,2% và số liệu việc làm khu vực tư nhân vượt kỳ vọng, hỗ trợ phần nào tâm lý thị trường, nhưng lợi suất trái phiếu dài hạn vẫn neo ở mức cao. Ông Arun Sundaram, chuyên gia tại CFRA Research, công ty nghiên cứu đầu tư độc lập, cho rằng lợi suất trái phiếu tăng cao phản ánh kỳ vọng tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn nhờ làn sóng AI, nhưng câu hỏi lớn là liệu mức lợi suất này có làm gãy xu hướng tăng của thị trường cổ phiếu hay không.

Chứng khoán Mỹ phục hồi trong phiên 1/10, sau khi giảm vào đầu phiên. Thị trường chịu áp lực đầu phiên khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống 197.000, thấp hơn dự báo. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm chạm mức cao nhất trong 24 năm, sau quý tăng mạnh nhất kể từ năm 1994, nhưng sau đó quay đầu giảm, khi Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson cho rằng ngân hàng trung ương có thể kiên nhẫn trước khi tăng lãi suất thêm. Số liệu lạm phát tháng 8 thấp hơn dự kiến cũng khiến xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 giảm mạnh xuống còn 28,2%, từ mức 68,6% một tuần trước đó.

Trong phiên cuối tuần (2/10), cả 3 chỉ số chính đồng loạt tăng điểm, sau khi số liệu việc làm yếu hơn dự kiến làm giảm bớt kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách trong tháng này. Chỉ số Dow Jones tăng 250,40 điểm, tương đương 0,49%, lên 51.176,96 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 56,27 điểm, tương đương 0,73%, lên 7.722,72 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 319,27 điểm, tương đương 1,19%, lên 27.190,86 điểm.

Bộ Lao động Mỹ cho biết số việc làm phi nông nghiệp trong tháng 9 chỉ tăng 29.000, thấp hơn nhiều so với dự báo 90.000 của giới kinh tế, trong khi số liệu của hai tháng trước đó cũng bị điều chỉnh giảm mạnh. Tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ lên 4,2%. Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed tăng lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp cuối tháng 10 giảm xuống còn 22,7%, từ mức 24,4% trong phiên trước đó và 64,2% một tuần trước đó.

Ông Robert Bernstone, Trưởng bộ phận giao dịch tại quỹ đầu cơ đa chiến lược SummitTX Capital ở New York, cho rằng số liệu việc làm là tín hiệu khá tích cực, khi cho thấy nền kinh tế không tăng trưởng quá nóng. Tuy nhiên, ông cho rằng vẫn còn lo ngại về tăng trưởng kinh tế và lạm phát, nên tâm lý lạc quan thận trọng vẫn là trạng thái phổ biến hiện nay.

Kỳ vọng Fed giảm khả năng tăng lãi suất đã giúp các cổ phiếu nhạy cảm với lãi suất tăng mạnh, trong đó chỉ số bất động sản thuộc S&P 500 tăng 0,4%, còn chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 tăng 0,9%, mức tăng mạnh nhất trong một tháng. Các cổ phiếu vốn hóa siêu lớn cũng dẫn dắt đà tăng, với cổ phiếu Nvidia tăng 1,3% và cổ phiếu Tesla tăng 4,7%, giúp nhóm hàng tiêu dùng không thiết yếu trở thành nhóm ngành tăng mạnh nhất trong 11 nhóm ngành chính của S&P 500, với mức tăng 1,4%.

Dù thị trường chứng khoán Mỹ đã có phiên phục hồi vào cuối tuần, cả hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 vẫn ghi nhận tuần giảm thứ 4 trong 5 tuần gần đây, trong khi chỉ số Nasdaq có tuần tăng thứ 5 trong 6 tuần qua. Loạt số liệu kinh tế gần đây cho thấy hoạt động kinh tế vẫn vững, nhưng tốc độ tăng giá chậm hơn dự kiến, cùng phát biểu từ một số quan chức Fed cấp cao cảnh báo không nên vội tăng lãi suất thêm, đã khiến giới đầu tư tuần này hạ bớt kỳ vọng về khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 10.