Một tuần, hơn 2.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông trên Quốc lộ 1A bị xử lý

Kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện.

Đợt kiểm soát được thực hiện từ chiều 16/9 đến chiều 23/9, với các tổ công tác tổ chức tuần tra lưu động kết hợp kiểm soát tại một số vị trí trên tuyến, tập trung vào những hành vi có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Trong số các trường hợp bị xử lý, người điều khiển mô tô vi phạm chiếm số lượng lớn nhất với 1.192 trường hợp. Lực lượng chức năng cũng xử lý 323 trường hợp đối với ô tô khách, 196 trường hợp xe con, 182 trường hợp ô tô tải và 30 trường hợp xe container.

Qua kiểm soát, vi phạm về tốc độ được ghi nhận nhiều nhất với 714 trường hợp. Tiếp đến là hành vi đi không đúng phần đường, làn đường với 224 trường hợp.

Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện 168 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 125 trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển; 106 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 89 trường hợp chuyển làn không có tín hiệu báo trước và 74 trường hợp không có giấy phép lái xe.

Các tổ công tác cũng xử lý 72 trường hợp vi phạm về tải trọng; 55 trường hợp liên quan đến hành vi lùi xe, đi ngược chiều cùng nhiều lỗi vi phạm khác.

Kiểm tra các phương tiện kinh doanh vận tải.

Theo cơ quan chức năng, việc kết hợp tuần tra lưu động với kiểm soát tại các vị trí trên tuyến giúp lực lượng chức năng chủ động phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, đồng thời góp phần duy trì trật tự, an toàn giao thông trên quốc lộ 1A.

Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, phần đường, làn đường, nồng độ cồn và các quy tắc giao thông; không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển, nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, Tạp chí Công dân và Khuyến học đã đưa tin, từ 16/9, trên các tuyến quốc lộ trọng điểm qua địa bàn Thành phố Đồng Nai, các tổ công tác của Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Đồng Nai đồng loạt triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và tuyên truyền, nhắc nhở người tham gia giao thông.

Theo kế hoạch, đợt tăng cường lực lượng được thực hiện từ ngày 16/9 đến hết ngày 14/10/2026. Cục Cảnh sát giao thông thành lập 2 tổ công tác phối hợp với Công an Thành phố Đồng Nai nhằm tăng cường kiểm soát trên các tuyến giao thông huyết mạch, nơi có mật độ phương tiện lớn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn như tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 20, quốc lộ 13, quốc lộ 14 và quốc lộ 51.