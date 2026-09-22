Một tuần, Gia Lai thu hút hơn 9.163 tỷ đồng vốn đầu tư

Trong đó, có 7 dự án ngoài khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN) với tổng vốn 8.592,76 tỷ đồng và 3 dự án trong KKT, KCN với tổng vốn 571,02 tỷ đồng.

Trong số 7 dự án ngoài KKT, KCN, đáng chú ý có dự án phát triển nông nghiệp bền vững Thaco Agri tại xã Pờ Tó, vốn hơn 3.800 tỷ đồng; cùng các dự án nhà ở xã hội, phát triển cây ăn quả và thủy điện ở phía Tây Gia Lai.

Trong 3 dự án tại KKT, KCN có 1 dự án vốn nước ngoài sản xuất sợi nhựa esun 3D, với vốn đầu tư khoảng 2,5 triệu USD.

Gia Lai nâng cấp cảng biển quốc tế, nâng cao năng lực logistics và sức hút đầu tư

Lũy kế từ đầu năm đến nay, Gia Lai thu hút 214 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 190.100 tỷ đồng. Trong đó, có 207 dự án trong nước với tổng vốn hơn 186.000 tỷ đồng và 7 dự án FDI với tổng vốn hơn 4.000 tỷ đồng.

Cũng trong thời gian này, tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư 82 dự án, với tổng vốn tăng thêm 11.685 tỷ đồng; đồng thời thu hồi, chấm dứt hoạt động 29 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 4.586 tỷ đồng.

Theo chỉ tiêu UBND tỉnh giao thu hút 170 dự án trong năm 2026, đến nay có 62 xã, phường vượt chỉ tiêu, 50 xã, phường đạt chỉ tiêu và 23 xã, phường chưa đạt chỉ tiêu. Riêng các KKT, KCN thu hút được 20/46 dự án theo chỉ tiêu được giao.