Một tuần biến động trái chiều của đồng USD

Trong tuần đầu tiên của tháng 11, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố vào ngày 7-11 duy trì là 25.615 đồng/USD, giảm 22 đồng so với mức 25.637 đồng/USD cuối tuần trước. Tỷ giá USD tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ ở mức 24.385 đồng/USD chiều mua vào và 26.845 đồng/USD chiều bán ra.

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD cũng duy trì ở vùng thấp. Vietcombank niêm yết giá mua vào 25.370 đồng/USD và bán ra 25.780 đồng/USD; VietinBank tương ứng ở mức 25.225 đồng/USD và 25.765 đồng/USD; BIDV mua vào 25.395 đồng/USD, bán ra 25.775 đồng/USD.

So với cuối tuần trước, giá bán USD tại Vietcombank giảm khoảng 210 đồng/USD, xuống còn 25.780 đồng/USD. Diễn biến này cho thấy tỷ giá trong nước vẫn chịu sức ép giảm trong tuần qua, dù đồng USD trên thị trường quốc tế đã phục hồi vào cuối tuần.

Trên thị trường thế giới, đồng USD trải qua tuần giao dịch với nhiều nhịp tăng giảm đan xen. Trong những phiên đầu tuần, đồng tiền này suy yếu trước diễn biến giá dầu lao dốc, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi xuống và kỳ vọng căng thẳng giữa Mỹ và Iran có thể hạ nhiệt. Ngày 3-11, chỉ số DXY giảm 0,1%, xuống 101,77 điểm.

Những phiên tiếp theo, đồng USD tiếp tục chịu tác động từ kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, diễn biến địa chính trị và lo ngại về tính bền vững của làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, đến ngày 7-11, đồng USD phục hồi mạnh sau khi báo cáo việc làm tháng 10 của Mỹ vượt xa dự báo. Kết thúc tuần, DXY tăng 0,39%, lên 102,28 điểm.

Trong tuần tới, diễn biến tỷ giá sẽ tiếp tục phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là báo cáo lạm phát và tín hiệu chính sách từ FED. Nếu lạm phát cao hơn dự kiến, kỳ vọng duy trì lãi suất ở mức cao có thể hỗ trợ đồng USD. Tuy nhiên, tỷ giá trong nước còn chịu tác động từ cung - cầu ngoại tệ và hoạt động điều hành của Ngân hàng Nhà nước.