Một từ tiếng Việt có tới 6 chữ 'N', bạn đoán ra không?

Chắc hẳn bạn từng gặp những câu đố “xoắn não” tưởng dễ nhưng không phải ai cũng nhanh chóng tìm được lời giải. Lần này, thử thách dành cho bạn là tìm một từ tiếng Việt có tới 6 chữ “N”.

Nếu chỉ nhìn vào mặt chữ và đếm từng ký tự, bạn rất dễ rơi vào ngõ cụt. Câu hỏi thực chất đòi hỏi người chơi thay đổi cách tiếp cận, không bó hẹp trong cách hiểu thông thường về chữ cái. Một chút tinh ý có thể giúp bạn nhận ra cách chơi chữ được ẩn trong câu hỏi. Bạn mất bao nhiêu giây để tìm ra đáp án?

Từ tiếng Việt nào có 6 chữ “N”? (Ảnh minh họa)

Nếu đã nghĩ ra lời giải, hãy để lại câu trả lời ở phần bình luận. Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến những thử thách thú vị để bạn kiểm tra khả năng tư duy và suy luận.