Một trường tư thục có 2 thủ khoa, 1 á khoa đầu vào đại học năm 2026

Ba gương mặt, ba định hướng nghề nghiệp

Cao Nguyễn Mạnh Lộc, học sinh lớp 12A4, Cơ sở 6, Trường Nam Việt, trở thành thủ khoa đầu vào Khoa Toán Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP. HCM (UEL) năm 2026.

Trong khi đó, Vũ Phương Trang, cựu học sinh Trường Nam Việt, đạt danh hiệu thủ khoa đầu vào ngành Tài chính – Ngân hàng khóa 2026–2030, Trường Đại học Điện lực (Bộ Công Thương).

Ngô Thị Minh, học sinh lớp 12A1, Cơ sở 3, Trường Nam Việt, đạt danh hiệu á khoa đầu vào ngành Kế toán, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Cao Nguyễn Mạnh Lộc, Vũ Phương Trang và Ngô Thị Minh xuất sắc trở thành thủ khoa, á khoa đầu vào kỳ tuyển sinh đại học 2026

Ba học sinh theo đuổi những lĩnh vực khác nhau nhưng cùng đạt kết quả nổi bật ngay từ đầu vào đại học. Đây là dấu mốc đáng ghi nhận trong hành trình học tập, đồng thời cho thấy vai trò của giáo dục phổ thông trong việc trang bị kiến thức, phát triển năng lực và định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

Chú trọng quá trình đào tạo, phát huy năng lực học sinh

Chia sẻ về thành tích trên, cô Phan Thị Ánh Hoàng, Hiệu trưởng Trường Nam Việt, cho biết nhà trường chú trọng quá trình giảng dạy, rèn luyện và sự tiến bộ của từng học sinh, thay vì chỉ quan tâm đến kết quả đầu vào.

Theo cô, mỗi học sinh có xuất phát điểm và năng lực riêng. Vì vậy, nhà trường tập trung xây dựng nền tảng kiến thức, phát triển khả năng tự học và tạo điều kiện để các em phát huy thế mạnh của bản thân.

“Thành công không chỉ được đo bằng những danh hiệu nổi bật, mà còn ở việc học sinh có đủ kiến thức, kỹ năng và sự tự tin để tiếp tục con đường mình lựa chọn”, cô Ánh Hoàng chia sẻ.

Lãnh đạo Trường Nam Việt tổ chức lễ Vinh danh học sinh đạt thành tích xuất sắc kỳ tuyển sinh đại học 2026

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, khả năng tự học, tư duy độc lập, tính chủ động và sự thích nghi với môi trường mới cũng là những yếu tố quan trọng giúp học sinh chuẩn bị cho bậc đại học.

Trước đó, năm 2024, học sinh Nam Việt từng đạt danh hiệu thủ khoa khối C của TP. HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và thủ khoa Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh.

Hai danh hiệu thủ khoa và một danh hiệu á khoa đầu vào đại học năm 2026 là niềm vui đối với các học sinh, gia đình và thầy cô. Quan trọng hơn, những kết quả này là động lực để các em tiếp tục phát huy năng lực, chủ động thích nghi với môi trường học tập mới và kiên trì theo đuổi định hướng nghề nghiệp đã lựa chọn./.