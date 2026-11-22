Không chỉ chú trọng trang bị kiến thức, Trường Tiểu học Phú Diễn (Hà Nội) còn đưa nhạc cụ dân tộc và hát dân ca vào chương trình giảng dạy chính khóa, giúp học sinh tiếp cận nghệ thuật truyền thống, nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc ngay từ bậc tiểu học.

Đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với học sinh

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026), Trường Tiểu học Phú Diễn (Hà Nội) tổ chức chương trình tri ân các thế hệ nhà giáo, đồng thời nhìn lại những kết quả nổi bật trong công tác dạy và học, xác định định hướng phát triển trong năm học 2026 – 2027.

Học sinh hào hứng hòa mình vào không khí vui tươi của ngày lễ 20/11.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong hoạt động giáo dục năm học này là việc nhà trường đưa nhạc cụ dân tộc và hát dân ca vào chương trình giảng dạy chính khóa. Đây là hướng đi nhằm mở rộng trải nghiệm học tập, giúp học sinh có thêm cơ hội tiếp xúc với các loại hình nghệ thuật truyền thống ngay trong môi trường học đường.

Thông qua các giờ học và hoạt động thực hành, học sinh được làm quen với nhạc cụ dân tộc, tìm hiểu những làn điệu dân ca và trực tiếp trải nghiệm âm nhạc truyền thống. Qua đó, các em không chỉ có điều kiện phát triển năng khiếu, khả năng cảm thụ nghệ thuật mà còn từng bước hình thành sự gắn bó với những giá trị văn hóa của quê hương, đất nước.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc tạo điểm nhấn trong chương trình kỷ niệm 20/11.

Trong bối cảnh trẻ em ngày càng có nhiều cơ hội tiếp cận các sản phẩm giải trí hiện đại, việc đưa âm nhạc truyền thống vào chương trình học có ý nghĩa thiết thực. Thay vì chỉ tìm hiểu qua sách vở, học sinh được tiếp xúc trực tiếp với nhạc cụ và làn điệu dân ca, từ đó cảm nhận văn hóa dân tộc bằng những trải nghiệm gần gũi, sinh động.

Đây cũng là một trong những cách để nhà trường kết hợp giáo dục kiến thức với bồi dưỡng thẩm mỹ, cảm xúc và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa. Những giá trị truyền thống được truyền tải từ sớm sẽ góp phần nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật và sự trân trọng đối với di sản văn hóa trong thế hệ trẻ.

Ghi nhận những nỗ lực trong dạy và học

Song song với việc đổi mới nội dung giáo dục, Trường Tiểu học Phú Diễn tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy, đa dạng hóa các hoạt động học tập và hướng tới phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất cho học sinh.

Trong năm học 2026 – 2027, nhà trường xác định tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, tạo điều kiện để các em chủ động khám phá kiến thức, phát huy khả năng sáng tạo và rèn luyện những kỹ năng cần thiết.

Tại chương trình kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhà trường đã tổ chức biểu dương, vinh danh các tập thể, cán bộ, giáo viên và học sinh có thành tích nổi bật trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.

Những bằng khen, giấy khen và hình thức ghi nhận từ các cấp chính quyền địa phương là sự động viên đối với những nỗ lực của tập thể sư phạm, đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ nhà giáo và ý thức phấn đấu của học sinh.

Để có được những kết quả đó là sự đóng góp của nhiều yếu tố, từ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên đến sự chủ động học tập của học sinh và sự đồng hành của các bậc phụ huynh.

Nhà trường biểu dương các tập thể, cán bộ, giáo viên có thành tích nổi bật trong năm học.

Giáo dục toàn diện từ tri thức đến nhân cách

Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp để Trường Tiểu học Phú Diễn tri ân những người đã và đang gắn bó với sự nghiệp trồng người, đồng thời nhìn lại hành trình xây dựng, phát triển của nhà trường.

Trong định hướng thời gian tới, bên cạnh việc nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường tiếp tục chú trọng xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, sáng tạo, khuyến khích học sinh phát huy năng lực cá nhân và phát triển hài hòa về trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 do học sinh biểu diễn.

Đáng chú ý, việc đưa nhạc cụ dân tộc và hát dân ca vào giảng dạy chính khóa cho thấy nỗ lực gắn kết giáo dục hiện đại với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Đây không chỉ là hoạt động bổ sung kiến thức nghệ thuật mà còn mở ra cơ hội để học sinh hiểu hơn về cội nguồn, bản sắc dân tộc thông qua chính quá trình học tập hằng ngày.

Từ những giờ học âm nhạc truyền thống đến các hoạt động giáo dục toàn diện, Trường Tiểu học Phú Diễn đang hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường học đường không chỉ trang bị kiến thức mà còn bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách và tình yêu văn hóa dân tộc cho học sinh.