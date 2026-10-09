Một trường THPT ở Hà Nội đón idol K-Pop về biểu diễn, kết nối văn hóa - âm nhạc

Trên mạng xã hội, học sinh đến cựu học sinh của trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) bất ngờ khi trường thông báo nhóm nhạc K-Pop NTX sẽ đến biểu diễn tại trường vào ngày 12/10.

Dòng trạng thái viral trên Threads được cho là cựu học sinh trường THPT Nguyễn Gia Thiều, bày tỏ bất ngờ về sự xuất hiện của idol K-Pop trong hoạt động của nhà trường.

Thông tin từ fanpage chính thức nhà trường.

Theo thông báo trên fanpage chính thức của THPT Nguyễn Gia Thiều, nhà trường tổ chức một sự kiện kết nối văn hóa - lịch sử - âm nhạc với 2 phần. Phần đầu tiên của chương trình là hoạt động trải nghiệm với chuyên đề của tập thể lớp 12A5 mang tên "Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến", khám phá những dấu ấn lịch sử, văn hóa và con người đã làm nên vẻ đẹp của Thủ đô.

Phần 2 của chương trình là hoạt động giao lưu văn hóa Việt - Hàn. Các bạn học sinh sẽ được tham gia hoạt động giao lưu, kết nối văn hóa và thưởng thức phần trình diễn bùng nổ của NTX.

NTX (tên cũ: NT9) là nhóm nam trực thuộc công ty Victory Company, gồm 8 thành viên, ra mắt vào năm 2021. NTX đã từng đến Việt Nam vào giữa năm nay, biểu diễn tại sự kiện thuộc khuôn khổ Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026.

Không chỉ biểu diễn tại THPT Nguyễn Gia Thiều, NTX có một hành trình kéo dài ngày 9/10 - 14/10 với nhiều hoạt động giao lưu, biểu diễn đặc biệt với năng lượng sôi nổi, cá tính. Trước khi gặp học sinh của THPT Nguyễn Gia Thiều, NTX đã được xác nhận sẽ xuất hiện tại chương trình "Từ KPOP đến K-ULIS" vào ngày 10/10, tại trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.