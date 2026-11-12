Một trường học tại TP.HCM cấp vốn cho học sinh 'khởi nghiệp'

"Khởi nghiệp" bài bản từ khâu lên ý tưởng

Đầu tháng 11 năm học 2026-2027, Trường THCS Hoàng Hoa Thám đã triển khai hoạt động “Doanh nhân nhí”. Đây là hoạt động được thiết kế dưới dạng luân phiên, mỗi lớp 9 sẽ làm chủ căn tin trong vòng một tuần (trừ các tuần thi cử). Để bắt đầu, nhà trường cung cấp cho mỗi lớp mặt bằng, các vật dụng thiết yếu như tủ lạnh, ấm siêu tốc và đặc biệt là nguồn vốn "khủng" lên đến 20 triệu đồng.

Sau khi được cấp vốn, các lớp lập tức lên kế hoạch chi tiết cho việc trải nghiệm mô hình kinh doanh vào giờ ra chơi. Dưới sự cố vấn của giáo viên chủ nhiệm, học sinh tự phân chia nhóm đảm nhiệm các nhiệm vụ: nhập hàng, quản lý kho, bộ phận truyền thông, thu ngân và phục vụ.

Vì số vốn được cung cấp không nhỏ, nên giáo viên chủ nhiệm mỗi lớp sẽ giúp các em quản lý, bên cạnh đó, doanh thu sau mỗi ngày thu lại cũng được hỗ trợ giữ giúp. Không chỉ vậy, cô Nguyễn Ngọc Hạnh (Giáo viên Chủ nhiệm Lớp 9A14) cho biết cô còn trực tiếp hỗ trợ các em khâu liên hệ các nhà cung cấp uy tín để nhập hàng, đồng thời hướng dẫn các em sử dụng các công cụ số như Excel để tính toán doanh thu hằng ngày.

Mì ăn liền, nước ngọt, kem, là các mặt hàng được các em lựa chọn và bày bán trong giờ ra chơi. Ảnh: Bách Thảo

Em Lương Nguyễn Bảo An (Trưởng nhóm lớp 9A14) tự hào chia sẻ về chiến lược kinh doanh của lớp: "Tụi em thiết kế hẳn menu và lên ý tưởng khuyến mãi vào thứ Tư, thứ Sáu. Tại sảnh trước, lớp bố trí 4 bạn bán nước, 4 bạn bán kem, trong đó có người chuyên thu tiền, người đưa hàng và người chạy kho. Ở sân sau đông hơn, lớp bố trí tận 8 bạn, chuyên trực các khâu canh nước nóng, nấu mì và giao hàng".

Những bài học xử lý tình huống

Lần đầu trải nghiệm việc kinh doanh ngay tại sân trường, các em cũng đối mặt với những khó khăn thực tế khi sau tiếng trống ra chơi, hàng ngàn học sinh ùa ra sân đồng nghĩa với việc các gian hàng bủa vây những tiếng gọi món.

Theo nhóm trưởng Bảo An (9A14), khó khăn lớn nhất là việc thối tiền và quản lý trật tự: "Khách đông quá mà nhân lực tụi em có hạn. Nhiều khi thối tiền bị lộn,thêm vào đó, việc dọn dẹp vệ sinh khi rác xả ra nhiều cũng khiến lớp phải linh động phân công thêm người đi gom rác".

Các em rất chú trọng khâu bán hàng với thái độ phục vụ khách hàng niềm nở, vui tươi. Ảnh: Bách Thảo

Chính trong những khoảnh khắc "vỡ trận" ấy, tinh thần đồng đội lại tỏa sáng hơn bao giờ hết. Các em biết tuy có mâu thuẫn nhỏ nhưng sau đó cũng bao dung cho những sai sót của nhau, chủ động choàng gánh công việc và tự rút kinh nghiệm để ngày bán hàng hôm sau hoàn thiện hơn.

Khi kỹ năng mềm và lòng biết ơn được "nảy mầm"

Không chỉ là một tuần bán hàng vui vẻ, mô hình "Doanh nhân nhí" còn là một khóa học kỹ năng sống thực tế và bước đầu hướng nghiệp cho các em. Cuối mỗi ngày, các em học sinh lớp 9A14 sẽ cùng nhau điền vào một biểu mẫu Google Form do cô Hạnh tạo ra để nhìn lại doanh thu, chia sẻ cảm xúc và đúc kết kinh nghiệm.

Sau những giờ trực tiếp buôn bán cùng nhau, bài học lớn nhất đọng lại trong các em chính là sự trân trọng giá trị sức lao động. Em Lê Thị Bảo Trân (lớp 9A14) chia sẻ sau vài ngày trải nghiệm: "Buôn bán thực sự rất mệt, em mới làm vài ngày thôi đã thấy mệt rồi. Qua đây, em biết trân trọng từng đồng tiền mồ hôi nước mắt mà ba mẹ đã làm ra để nuôi mình ăn học".

Hơn thế nữa, lợi nhuận thu được từ dự án không dùng cho mục đích cá nhân mà được các lớp lập kế hoạch đưa vào quỹ chung để mua sắm dụng cụ học tập, hoặc ý nghĩa hơn là trao học bổng cho những người bạn có hoàn cảnh khó khăn trong trường.

Sau mỗi ngày, các em cùng giáo viên chủ nhiệm tổng kết lại doanh thu và thống kê trên hệ thống Excel. Ảnh: Bách Thảo

Thầy Nguyễn Xuân Đắc - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, chính những hiệu ứng tích cực về kỹ năng giao tiếp, tinh thần đoàn kết và tư duy sáng tạo của học sinh khối 9 đã thôi thúc nhà trường dự kiến mở rộng mô hình này cho khối 8 trong thời gian tới.

Bằng cách mạnh dạn trao quyền, trao vốn và đặt niềm tin vào học sinh, Trường THCS Hoàng Hoa Thám đã biến căng tin nhà trường thành một giảng đường đặc biệt – nơi các em được học cách trưởng thành từ những khay kem, ly nước và những giọt mồ hôi sau giờ ra chơi.