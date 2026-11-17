Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ ba cho Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Tham dự chương trình có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Đến dự còn có Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, cùng các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, nhà khoa học, viên chức, người lao động và toàn thể sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chúc mừng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ ba - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tiếp tục ghi nhận những đóng góp quan trọng của Nhà trường đối với sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Phó Thủ tướng ghi nhận, nhà trường đã đào tạo hơn 157.000 cử nhân, 28.000 thạc sĩ và hơn 2.000 tiến sĩ. Nhà trường đã có nhiều đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng, phát triển của ngành giáo dục và chuẩn nghề nghiệp nhà giáo.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng biểu dương những nỗ lực bền bỉ, tinh thần tận tụy, sáng tạo của các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Những đóng góp và thành tựu to lớn trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học giáo dục, chuyển giao tri thức và hội nhập quốc tế của Nhà trường đã góp phần định hình các chuẩn mực sư phạm, đóng góp trực tiếp vào sự nghiệp đổi mới giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.

Tiếp tục phát huy vai trò trường sư phạm trọng điểm quốc gia

Phó Thủ tướng đề nghị, với truyền thống 75 năm và lời căn dặn của Bác Hồ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cần tiếp tục phát huy vai trò trường sư phạm trọng điểm quốc gia, có vị thế trong khu vực và trên thế giới, đóng góp vào sự phát triển của hệ thống đào tạo giáo viên cả nước.

Phó Thủ tướng gợi mở: Thứ nhất, tiên phong đổi mới đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và phát huy bản sắc sư phạm. Nhà giáo cần có nền tảng chuyên môn khoa học hiện đại, sâu sắc và nhuần nhuyễn về khoa học giáo dục, chủ động ứng dụng và làm chủ công nghệ; lấy bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề giáo và năng lực thích ứng linh hoạt làm nền tảng.

Sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cần phấn đấu trở thành những nhà giáo có tư duy toàn cầu, vững chuyên môn và làm chủ công nghệ. Để đạt được mục tiêu đó, nhà trường không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng các tiêu chuẩn hiện tại mà phải chủ động dự báo năng lực người thầy cần có trong tương lai.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Thứ hai, khẳng định vị thế trung tâm nghiên cứu khoa học giáo dục hàng đầu của quốc gia. Quán triệt tinh thần và chủ trương tại các Nghị quyết số 71-NQ/TW, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cần tiên phong nghiên cứu những vấn đề chiến lược và xu hướng phát triển của giáo dục trong tương lai; chủ động đề xuất những cách tiếp cận mới về mục tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục, chuyển từ trang bị tri thức sang phát triển năng lực tự chủ, sáng tạo, khả năng thích ứng và chủ động định hình tương lai của người học.

Bên cạnh đó, cần phát huy thế mạnh về khoa học cơ bản, khoa học giáo dục và hệ thống trường thực hành để nghiên cứu, thử nghiệm, kiểm chứng những mô hình giáo dục trước khi nhân rộng; phát huy vai trò tư vấn, phản biện chính sách.

"Một trường đại học sư phạm hàng đầu không chỉ có trách nhiệm đào tạo những người thầy giỏi, mà còn phải góp phần tìm ra những lời giải mới cho tương lai của cả nền giáo dục" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Thứ ba, đổi mới đột phá về quản trị đại học, đẩy mạnh tự chủ gắn với hội nhập quốc tế. Xây dựng môi trường học thuật liêm chính, trọng dụng nhân tài; tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực đào tạo giáo viên và nghiên cứu giáo dục có thế mạnh.

Hợp tác quốc tế phải giúp Nhà trường tiếp thu có chọn lọc phương pháp tiên tiến, đào tạo giáo viên có thể giảng dạy trong những mô hình phổ thông đa dạng, kể cả chương trình quốc tế tại Việt Nam.

Truyền thống tôn sư trọng đạo

PGS.TS Nguyễn Đức Sơn - Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội trình bày diễn văn kỷ niệm.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ GD&ĐT cùng các bộ, ngành, địa phương tạo điều kiện để nhà trường phát huy thế mạnh; khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo các trường sư phạm, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Cùng với đó, cần nghiên cứu cơ chế đầu tư, giao nhiệm vụ có trọng tâm, gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kết quả nghiên cứu với sản phẩm, hiệu quả thực chất.

Phó Thủ tướng khẳng định, dân tộc Việt Nam có truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo. Trong mọi tiến trình phát triển của đất nước, những giá trị tốt đẹp và sứ mệnh cao quý của nghề giáo vẫn luôn được gìn giữ, lưu truyền.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dành những lời tri ân đặc biệt tới các thế hệ nhà giáo của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – những người thầy, người cô đang ngày đêm miệt mài cống hiến cho sự nghiệp giáo dục trên cả nước.

Đối với sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Phó Thủ tướng mong các em luôn tự hào vì được học tập dưới mái trường; lựa chọn và theo đuổi nghề giáo bằng trí tuệ, đạo đức, tình yêu thương và trách nhiệm.

"Một người thầy giỏi có thể thay đổi tương lai của nhiều học trò. Một trường đại học sư phạm xuất sắc thì có thể góp phần kiến tạo tương lai của nhiều thế hệ" - Phó Thủ tướng nhắn nhủ và tin tưởng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ có những bước tiến đột phá, vững vàng bước vào chặng đường phát triển mới và dẫn dắt đổi mới giáo dục bằng chất lượng đào tạo, bằng những công trình khoa học phục vụ thực tiễn và bằng những đóng góp thiết thực cho toàn ngành.

Báo cáo tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn - Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội – khẳng định, mỗi cán bộ, giảng viên nhà trường đều ý thức sâu sắc về vai trò nhà giáo của mình và sứ mệnh đào tạo các nhà giáo tương lai.

75 năm qua, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội luôn vượt qua khó khăn, thách thức để tạo ra những cách làm mới trong hoạt động dạy và học. Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội, tự học và tự bồi dưỡng đã nảy mầm, đơm hoa kết trái tại môi trường này.

Các giá trị truyền thống đó được chuyển hóa và thể hiện trong những kết quả cụ thể mà nhà trường đã đạt được. Nhà trường đã được Đảng và Nhà nước nhiều lần khen thưởng với những phần thưởng và danh hiệu cao quý bao gồm: Huân chương Hồ Chí Minh hai lần vào năm 2001 và 2011; danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2004; Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 1996 và 2016; Huân chương Lao động hạng Nhất năm 1981, 2021 và năm nay 2026, Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ ba.

Văn nghệ chào mừng.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được thành lập ngày 11/10/1951 theo Nghị định số 276/NĐ của Bộ Quốc gia Giáo dục. Tuy nhiên, cội nguồn lịch sử của Nhà trường gắn với sự ra đời của Ban Đại học Văn khoa ngày 10/10/1945 – một trong những tổ chức tiền thân của Trường, được thành lập theo Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với nhiệm vụ ban đầu là đào tạo giáo viên Văn khoa Trung học. Nhà trường là vinh dự được hai lần đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm vào các năm 1960 và 1964. Lời căn dặn của Người: “Làm thế nào để Nhà trường này chẳng những là trường sư phạm mà còn là trường mô phạm của cả nước” đã trở thành phương châm, niềm tự hào và động lực phấn đấu của nhiều thế hệ thầy và trò.