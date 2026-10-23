Một trường đại học ra mắt mô hình 'Trường học không ma túy'

Các đại biểu kích hoạt mô hình “Trường học không ma túy”

Ngày 23.10, Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW) tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình “Trường học không ma túy”, hướng đến xây dựng môi trường giáo dục an toàn thông qua nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng ngừa và tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, lực lượng Công an và cộng đồng.

Lấy kỹ năng phòng ngừa làm trọng tâm

Tại buổi lễ, TS Lê Thế Tài, Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật TP.HCM trình bày kết quả khảo sát và cơ sở thực tiễn xây dựng mô hình. Theo đó, Nhà trường xác định công tác phòng, chống ma túy cần vượt ra ngoài hình thức tuyên truyền thông thường, hướng đến trang bị kiến thức và kỹ năng giúp sinh viên nhận diện, ứng phó với các nguy cơ trong thực tế.

Khảo sát với 4.938 lượt sinh viên tham gia, cùng gần 300 lượt người học thuộc các hệ đào tạo khác, viên chức và người lao động, cho thấy phần lớn sinh viên có nhận thức tích cực về tác hại của ma túy. Trong đó, 66,1% sinh viên tự đánh giá nhận thức ở mức tốt, 25,8% ở mức khá. Tuy nhiên, khả năng nhận diện những hình thức, phương thức tiếp cận ma túy mới vẫn cần được tăng cường.

PGS.TS Vũ Văn Nhiêm, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM phát biểu

Kết quả khảo sát cũng phản ánh nhu cầu đổi mới phương pháp truyền thông trong môi trường đại học. Có 78,1% sinh viên mong muốn tiếp cận thông tin qua video ngắn và infographic; 77,4% muốn trao đổi trực tiếp với lực lượng Công an hoặc chuyên gia; 72,8% lựa chọn các tình huống mô phỏng và trò chơi tương tác.

Từ những dữ liệu này, mô hình “Trường học không ma túy” được xây dựng với ba nhóm năng lực cốt lõi: nhận diện nguy cơ; từ chối và tự bảo vệ; báo tin và tìm kiếm nguồn hỗ trợ.

Việc triển khai gồm sáu hợp phần: dữ liệu khảo sát và cảnh báo sớm; giáo dục, truyền thông và kỹ năng phòng ngừa; mạng lưới cộng đồng an toàn; hệ thống phản ánh, tư vấn, hỗ trợ; cải thiện môi trường học tập, sinh hoạt; phối hợp liên ngành.

Theo Nhà trường, mô hình được triển khai thống nhất tại các cơ sở của Trường và Phân hiệu tại tỉnh Quảng Trị, với sự phối hợp của lực lượng Công an và các đơn vị liên quan.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Vũ Văn Nhiêm, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM nhấn mạnh trách nhiệm của Nhà trường trong việc bảo đảm môi trường học tập an toàn, tạo điều kiện để sinh viên phát triển toàn diện. Theo ông, ma túy là hiểm họa có thể hủy hoại sức khỏe, nhân cách, tương lai của mỗi người và những thành quả mà họ đã nỗ lực xây dựng.

Đại diện Nhà trường trao quà tri ân lực lượng Công an đã đồng hành trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự

PGS Vũ Văn Nhiêm nhấn mạnh, xây dựng môi trường học đường không ma túy là trách nhiệm lâu dài, cần sự phối hợp giữa Nhà trường, gia đình, lực lượng Công an và cộng đồng. Các biện pháp quản lý, tuyên truyền, hỗ trợ chỉ có thể phát huy hiệu quả khi đi cùng ý thức tự giác, bản lĩnh và trách nhiệm của sinh viên.

Theo đó, sinh viên không chỉ là đối tượng được bảo vệ mà còn là chủ thể quyết định hiệu quả của mô hình. Mỗi người cần chủ động nâng cao nhận thức, làm chủ hành vi, lựa chọn lối sống lành mạnh và kiên quyết tránh xa ma túy.

Tăng cường phối hợp giữa nhà trường và lực lượng Công an

Đại diện Công an TP.HCM, Thượng tá Trần Văn Đông, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) ghi nhận sự chủ động của Trường Đại học Luật TP.HCM trong phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng môi trường giáo dục an toàn. Ông đồng thời nhấn mạnh vai trò của sinh viên ULAW trong việc lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật và những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Thượng tá Trần Văn Đông, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) phát biểu

Theo Thượng tá Trần Văn Đông, trong bối cảnh các đường dây mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, công tác phòng, chống ma túy cần được thực hiện thường xuyên, đồng bộ. Hoạt động này không thể chỉ tập trung vào phát hiện, xử lý vi phạm mà cần có sự tham gia của các cơ quan, tổ chức và người dân, trong đó có các cơ sở giáo dục.

Thượng tá Trần Văn Đông cũng khuyến khích sinh viên tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động phản ánh dấu hiệu vi phạm pháp luật thông qua các kênh tiếp nhận phù hợp, đồng thời chú trọng bảo đảm an toàn cá nhân khi cung cấp thông tin.

Đại diện cơ quan Công an chia sẻ tại chương trình

Bên cạnh đó, sinh viên cần nâng cao trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ và sử dụng kiến thức, kỹ năng công nghệ vào những mục đích chính đáng. Đối với sinh viên ngành Luật, việc gương mẫu chấp hành pháp luật càng có ý nghĩa trong xây dựng hình ảnh người học có bản lĩnh và trách nhiệm xã hội.

Trong khuôn khổ chương trình, Nhà trường công bố quyết định thành lập mô hình “Trường học không ma túy”, giới thiệu Ban Chỉ đạo và các thành viên tham gia triển khai, đồng thời tổ chức nghi thức kích hoạt mô hình.

Chương trình còn có hoạt động giao lưu, hỏi đáp và mini-quiz “Một phút an toàn ULAW”, với các tình huống gắn với đời sống sinh viên như nhận giữ, vận chuyển vật phẩm không rõ nguồn gốc, ứng xử trước lời mời sử dụng sản phẩm đáng ngờ hoặc xử lý khi phát hiện dấu hiệu liên quan đến ma túy. Qua đó, sinh viên có cơ hội vận dụng kiến thức pháp luật để lựa chọn cách ứng xử phù hợp.

Sinh viên giao lưu, đặt câu hỏi tại hội nghị

Với nguyên tắc không suy đoán, không gắn nhãn, không kỳ thị và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người học, mô hình hướng đến xây dựng hệ thống phòng ngừa dựa trên giáo dục nhận thức, phát triển kỹ năng và hỗ trợ sinh viên. Việc triển khai mô hình cũng góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.