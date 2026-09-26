Một trường đại học ở Đắk Lắk 'trải thảm đỏ' hút giảng viên

BMU "trải thảm đỏ" hút giảng viên. (Ảnh: NT)

Kết nối trực tiếp, trải nghiệm môi trường chuyên môn

Ngày 26/9, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (BMU) tổ chức chương trình “Trải thảm đỏ” năm học 2026-2027, với sự tham gia của 13 ứng viên.

Tham dự Chương trình có Ban Giám hiệu BMU, đại diện Ban Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (BUH), lãnh đạo các Bộ môn có nhu cầu tuyển dụng, đại diện các phòng chức năng cùng 13 ứng viên đến từ nhiều chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe như Y đa khoa, Nội khoa, Ngoại khoa, Y học cổ truyền, Nhi khoa, Răng Hàm Mặt, Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học.

Đây là dịp để ứng viên trực tiếp tìm hiểu môi trường làm việc, gặp gỡ lãnh đạo nhà trường và các đơn vị chuyên môn, đồng thời tiếp cận những chính sách dành cho giảng viên.

Các ứng viên tham quan, trải nghiệm môi trường làm việc và chính sách thu hút của BMU. (Ảnh: NT)

Không chỉ tiếp cận thông tin qua hồ sơ và phỏng vấn, ứng viên được trực tiếp gặp gỡ lãnh đạo Nhà trường, trao đổi với các đơn vị chuyên môn, tham quan cơ sở đào tạo, thực hành, nghiên cứu và tìm hiểu về định hướng phát triển tại BMU.

Cách tổ chức này bổ sung một bước tương tác trực tiếp trong quá trình tuyển dụng, qua đó ứng viên có thêm cơ sở để đánh giá về vị trí công việc, yêu cầu chuyên môn và môi trường làm việc trước khi đưa ra quyết định.

TS. BS Lưu Viết Tĩnh, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, chương trình không chỉ hướng đến việc kết nối nhân sự mà còn tạo cơ hội để Nhà trường và ứng viên cùng tìm hiểu, trao đổi trước khi đi đến quyết định đồng hành.

"Chúng tôi mong muốn ứng viên trực tiếp nhìn thấy môi trường làm việc, trao đổi với lãnh đạo và hiểu rõ hơn về định hướng phát triển của Nhà trường. Khi hai bên có sự đồng thuận về chuyên môn và định hướng nghề nghiệp, mối quan hệ hợp tác sẽ có nền tảng bền vững hơn”, BS Tĩnh nói.

Mô hình Trường – Bệnh viện – Viện: Gắn kết đào tạo với thực tiễn

Một trong những nội dung được ứng viên quan tâm là mô hình Trường - Bệnh viện - Viện, với Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (BUH) và Viện Nghiên cứu Y sinh Ứng dụng (ABRI). Thông qua hoạt động tham quan và trao đổi, ứng viên có cơ hội tìm hiểu sự kết nối giữa đào tạo, thực hành, nghiên cứu khoa học và khám, chữa bệnh tại BMU.

Sự liên kết này tạo điều kiện để giảng viên gắn kiến thức chuyên môn với thực tiễn, tham gia hoạt động nghiên cứu và cập nhật kinh nghiệm nghề nghiệp, đặc biệt phù hợp với đặc thù của lĩnh vực khoa học sức khỏe.

Bên cạnh môi trường chuyên môn, BMU triển khai chính sách thu hút và hỗ trợ giảng viên trong giảng dạy, thực hành và nghiên cứu khoa học, với mức phụ cấp thu hút lên đến 400 triệu đồng theo chính sách năm học 2026–2027, cùng các chính sách hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển chuyên môn dành cho từng nhóm giảng viên theo quy định.

BMU chào đón 13 ứng viên tại chương trình “Trải thảm đỏ” năm 2026. (Ảnh: NT)

Các nội dung về chính sách được trao đổi trực tiếp tại chương trình, giúp người tham dự có thêm thông tin về chế độ hỗ trợ, điều kiện làm việc và các cơ hội dành cho giảng viên tại BMU.

Ứng viên, Thạc sĩ Đoàn Thị Hồng Thuỷ - Chuyên ngành Nội khoa chia sẻ: “Điều tôi đánh giá cao là chương trình tạo cơ hội để chúng tôi trực tiếp tìm hiểu môi trường làm việc và trao đổi với lãnh đạo nhà trường. Qua đó, tôi có thêm cơ sở để cân nhắc sự phù hợp về chuyên môn cũng như định hướng phát triển trong thời gian tới”.

Đầu tư đội ngũ, nâng cao chất lượng đào tạo

Trong đào tạo khối ngành sức khỏe, đội ngũ giảng viên giữ vai trò then chốt trong việc truyền đạt kiến thức, phát triển năng lực thực hành và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học. Vì vậy, xây dựng đội ngũ có chuyên môn vững, kinh nghiệm thực tiễn và khả năng gắn kết giữa giảng dạy với thực hành là một trong những ưu tiên của BMU.

Với “Trải thảm đỏ”, BMU không chỉ chủ động tìm kiếm và thu hút nhân sự có năng lực, mà còn tạo không gian để Nhà trường và ứng viên trực tiếp trao đổi, hiểu rõ yêu cầu công việc và những giá trị có thể cùng tạo dựng trong quá trình đồng hành.

Qua đó, chương trình tiếp tục thể hiện định hướng đầu tư cho con người, củng cố đội ngũ giảng viên và nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực y tế có năng lực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cộng đồng và khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.