Một trường đại học chi đến 550 triệu đồng để thu hút giáo sư về làm việc

Trường Đại học Sao Đỏ. Ảnh: Fanpage trường

Theo thông báo chính thức từ Trường Đại học Sao Đỏ, nhà trường đang triển khai đợt thu hút, tuyển dụng giảng viên trình độ cao đối với các ứng viên là giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ.

Ứng viên sau khi được tuyển dụng hoặc tiếp nhận và bố trí làm việc tại trường được hưởng tiền lương, phụ cấp, thu nhập tăng thêm đối với người có trình độ tiến sĩ và các chế độ khác theo quy định.

Đặc biệt, giảng viên còn được hưởng mức hỗ trợ thu hút một lần, với chức danh giáo sư là 550 triệu đồng/người, phó giáo sư là 450 triệu đồng/người, tiến sĩ là 350 triệu đồng/người.

Về điều kiện chung, ứng viên phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng hoặc tiếp nhận, có chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm và cam kết làm việc tại trường trong thời hạn, theo các điều kiện được thống nhất.

Mức chi trả của Trường Đại học Sao Đỏ được đánh giá là cao so với mặt bằng chung các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước.

Để so sánh, tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, mức hỗ trợ thu hút nhân lực trình độ cao dao động trong khoảng 150-500 triệu đồng; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Trường Đại học Công thương TP.HCM áp dụng mức hỗ trợ trong khoảng 100-350 triệu đồng. Tại Trường Đại học HUTECH, mức hỗ trợ một lần dành cho tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư lần lượt là 200, 300 và 400 triệu đồng.

Trường Đại học Sao Đỏ tuyển giảng viên ở 21 ngành đào tạo, gồm: Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ thông tin; Trí tuệ nhân tạo; Công nghệ dệt, may; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật cơ điện tử; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; Kế toán; Quản trị kinh doanh; Thương mại điện tử; Kinh tế số; Tài chính - Ngân hàng; Luật; Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung Quốc; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Sư phạm tiếng Trung Quốc; Sư phạm công nghệ; Toán ứng dụng.

Các giảng viên sau khi được tiếp nhận sẽ làm việc tại trụ sở chính Trường Đại học Sao Đỏ (TP. Hải Phòng) và phân hiệu tại TP. Hà Nội.

Việc tuyển dụng, tiếp nhận giảng viên được thực hiện theo quy định của pháp luật về tuyển dụng, tiếp nhận, sử dụng và quản lý viên chức, pháp luật về nhà giáo và các quy định pháp luật có liên quan.

Lý giải về chính sách đãi ngộ này, TS Nguyễn Thị Kim Nguyên, Hiệu trưởng Trường Đại học Sao Đỏ, cho biết chính sách nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, tạo ra hệ sinh thái thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trong nhà trường.

Bà nhìn nhận trình độ đội ngũ giảng viên được nâng lên còn góp phần xây dựng uy tín của nhà trường. Thông qua chính sách thu hút, trường mong tạo ra động lực để các thầy cô hiện tại tích cực nâng cao trình độ.

Nhà trường đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030 sẽ thu hút thêm từ 30 đến 40 tiến sĩ.

Quyết định này cũng xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của ngành giáo dục, khi số lượng tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư là điều kiện cốt lõi để các trường đại học được mở và duy trì các ngành đào tạo. Từ năm sau, cứ một giảng viên thuộc nhóm này, các trường được tuyển 40 sinh viên.

Trường Đại học Sao Đỏ tiền thân là Trường Công nhân Cơ Điện mỏ, thành lập ngày 15.5.1969, và Trường Công nhân Cơ khí Chí Linh, thành lập ngày 8.4.1975.

Năm 1991, trước những yêu cầu đổi mới của đất nước, theo quy hoạch các trường dạy nghề, Bộ Năng lượng (cũ) quyết định sáp nhập hai trường thành Trường Công nhân Cơ điện Chí Linh, trực thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam. Tháng 3.2001, trường được Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (cũ) ký quyết định nâng cấp thành Trường Trung học Công nghiệp Cơ điện.

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước nói chung và cho vùng đồng bằng Bắc Bộ nói riêng, ngày 4.10.2004, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký quyết định nâng cấp trường thành Trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ.

Theo xu thế phát triển của nền giáo dục đất nước, trường được đưa vào quy hoạch mạng lưới phát triển các trường đại học giai đoạn 2006-2010. Ngày 24.3.2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 376/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Sao Đỏ trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ.

Theo Báo cáo thường niên năm 2025, Trường Đại học Sao Đỏ hiện có 200 giảng viên toàn thời gian, trong đó có 2 phó giáo sư, 50 tiến sĩ và 150 thạc sĩ.