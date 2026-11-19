Không chỉ ghi dấu ấn với vị trí thứ 21 thế giới trong bảng xếp hạng QS Sustainability 2027, trường đại học này còn đạt thứ hạng cao về tác động xã hội nhờ những nỗ lực trong nghiên cứu, đào tạo và thúc đẩy các giải pháp bảo vệ môi trường.

Đại học Monash (Australia) vừa tăng 16 bậc, vươn lên vị trí thứ 21 thế giới trong Bảng xếp hạng đại học thế giới về Phát triển bền vững QS 2027 (QS World University Rankings: Sustainability 2027). Đây là thứ hạng cao nhất mà trường đạt được kể từ khi bảng xếp hạng này ra mắt.

Đại học Monash tăng 16 bậc, vươn lên vị trí 21 thế giới trong Bảng xếp hạng QS Sustainability 2027. (Ảnh: Đại học Monash)

Đáng chú ý, Monash đồng hạng nhì thế giới ở nhóm tiêu chí về tác động xã hội. Kết quả này ghi nhận những nỗ lực của trường trong việc thúc đẩy bình đẳng, giúp sinh viên trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để sẵn sàng làm việc sau khi tốt nghiệp, đồng thời mở rộng các hoạt động trao đổi tri thức với cộng đồng quốc tế.

Ở hạng mục tác động môi trường, Monash cũng cải thiện thứ hạng nhờ những tiến bộ trong hoạt động nghiên cứu về môi trường - chỉ số được đánh giá dựa trên quy mô, chất lượng và tầm ảnh hưởng của các công trình nghiên cứu hướng đến phát triển bền vững. Kết quả này cũng phản ánh những nỗ lực của trường trong việc thúc đẩy các giải pháp phát triển bền vững xuyên suốt hoạt động quản lý, vận hành khuôn viên, giảng dạy và nghiên cứu.

Từ năm 2025, toàn bộ điện năng tiêu thụ tại bốn cơ sở của Monash ở Australia đều được cung cấp từ các nguồn năng lượng tái tạo. Trường đồng thời triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ như lắp đặt hệ thống điện mặt trời trong khuôn viên, xây dựng các tòa nhà đạt chứng nhận công trình xanh Green Star, phát triển hệ thống trạm sạc xe điện và đội xe dùng chung.

Monash cũng là đại học đầu tiên tại Australia phát hành trái phiếu khí hậu, đồng thời cam kết đưa lượng phát thải ròng tại các cơ sở ở Australia về mức 0 vào năm 2030.

Bên cạnh chuyển đổi xanh, nghiên cứu khoa học và đào tạo cũng là hai lĩnh vực được Monash chú trọng.

Hiện trường có 41 viện, trung tâm và đơn vị nghiên cứu hoạt động trong lĩnh vực khí hậu và phát triển bền vững. Một số sáng kiến tiêu biểu gồm Securing Antarctica’s Environmental Future (Nghiên cứu tương lai bền vững của môi trường Nam Cực), Centre of Excellence for the Weather of the 21st Century (Trung tâm Nghiên cứu Thời tiết Thế kỷ 21) và chương trình hợp tác Pacific Action for Climate Transitions (Hành động vì chuyển đổi khí hậu tại Thái Bình Dương).

Trong tháng 11/2026, trường công bố thành lập Mạng lưới Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu và Phát triển Bền vững Monash (Monash Climate Change and Sustainability Network), đi kèm khoản tài trợ 1 triệu AUD trong 5 năm nhằm thúc đẩy ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Ở lĩnh vực đào tạo, Monash hiện cung cấp hơn 100 học phần về phát triển bền vững ở cả bậc đại học và sau đại học.

Thông qua chương trình Flagship Rich Educational Experience, sinh viên có cơ hội tham gia giải quyết những thách thức thực tế về phát triển bền vững, làm việc cùng doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và lãnh đạo cộng đồng trên thế giới. Cách tiếp cận này giúp người học không chỉ tiếp thu kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện khả năng vận dụng vào các vấn đề môi trường và xã hội.

Được công bố lần đầu vào năm 2023, Bảng xếp hạng đại học thế giới về Phát triển bền vững QS đánh giá các cơ sở giáo dục dựa trên hơn 50 chỉ số, thuộc 3 nhóm chính gồm tác động môi trường, tác động xã hội và quản trị.