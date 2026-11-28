Một trung tâm tài chính quốc tế có thể quy tụ ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư và những định chế quản lý tài sản lớn. Nhưng sự hiện diện của các tổ chức này chưa đủ để tạo nên một thị trường tài chính có sức hút. Dòng vốn cần những sản phẩm để đầu tư, những công cụ để quản trị rủi ro và những dự án đủ khả năng chuyển hóa thành lợi nhuận.

Đó cũng là hướng tiếp cận được các chuyên gia đưa ra tại phiên tọa đàm về dòng vốn quốc tế do HDBank tổ chức mới đây. Từ kinh nghiệm trên thế giới, câu chuyện xây dựng các trung tâm tài chính tại Việt Nam được đặt trong mối liên hệ rộng hơn với nhu cầu vốn của nền kinh tế, từ quản lý tài sản, thị trường trái phiếu đến công nghệ tài chính và giao dịch hàng hóa.

Các chuyên gia cho rằng giá trị của một trung tâm tài chính nằm ở khả năng đưa dòng vốn vào nền kinh tế thực. Ảnh: HT

Từ dòng vốn đến nền kinh tế thực

Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, VIFC được định hướng trở thành một cổng kết nối để thu hút dòng vốn toàn cầu phục vụ nền kinh tế thực tại Việt Nam.

Định hướng này xuất phát từ nhu cầu vốn ngày càng lớn của nền kinh tế. Việt Nam đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng cao từ nay đến năm 2045, trong khi nguồn lực trong nước khó có thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu đầu tư. Vì vậy, vốn quốc tế được xác định là một nguồn lực quan trọng trong chặng đường phát triển 20 năm tới.

Tuy nhiên, thu hút vốn cũng cần đi cùng định hướng phân bổ. Theo ông Huân, VIFC tại TP.HCM không hướng tới việc tiếp nhận mọi loại vốn nước ngoài một cách dàn trải, mà ưu tiên dòng vốn công nghệ cao, phục vụ quá trình chuyển dịch từ gia công, lắp ráp sang nắm giữ nhiều hơn các mắt xích trong chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu.

Các lĩnh vực được định hướng thu hút gồm nghiên cứu và phát triển (R&D), trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu, bán dẫn và công nghệ lượng tử.

Cách tiếp cận này đặt ra một yêu cầu lớn hơn đối với vai trò của trung tâm tài chính khi dòng vốn phải tìm được địa chỉ đầu tư phù hợp trong nền kinh tế. Một hệ thống định chế tài chính có thể tạo ra khả năng kết nối nhưng chính các dự án, doanh nghiệp và lĩnh vực sản xuất mới quyết định nguồn vốn được sử dụng.

Ở góc độ nhà đầu tư quốc tế, ông Darryl James Dong, chuyên gia tài chính và đầu tư quốc tế, nguyên Trưởng Văn phòng đại diện Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC, thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới) tại TP.HCM bổ sung một tiêu chí khác trong quá trình phân bổ vốn. Theo ông, các nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến những doanh nghiệp có khả năng đóng góp cho sự phát triển của toàn bộ quốc gia, thể hiện qua định hướng bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và trách nhiệm xã hội.

Ông gọi đây là hoạt động "đầu tư cao quý" (noble investing), trong đó hiệu quả đầu tư được nhìn nhận qua cả lợi nhuận kinh tế và sứ mệnh phát triển.

Nhận định này phần nào giúp mở rộng cách nhìn về khả năng thu hút vốn. Một doanh nghiệp muốn tiếp cận các nguồn tài chính quốc tế cần chứng minh được triển vọng sinh lời, đồng thời làm rõ nguồn vốn huy động sẽ đóng góp như thế nào vào các mục tiêu phát triển. Với Việt Nam, những lĩnh vực như năng lượng, môi trường và phát triển bền vững có thể trở thành cơ sở để thu hút nhóm vốn này.

Cần thêm sản phẩm tài chính

Dòng vốn quốc tế cần những kênh đầu tư đủ đa dạng để có thể tham gia vào nền kinh tế. Đây là lý do VIFC TP.HCM lựa chọn bốn nhóm sản phẩm ưu tiên trong giai đoạn đầu, thay vì chỉ tập trung thu hút sự hiện diện của các định chế tài chính.

Nhóm đầu tiên là quỹ đầu tư và quản lý tài sản. Theo ông Huân, VIFC hướng tới thu hút các quỹ quốc tế, công ty quản lý tài sản và văn phòng quản lý gia sản (Family Office) trở thành thành viên.

Các tổ chức này có thể đầu tư vào phần còn lại của Việt Nam thông qua một cơ chế thủ tục nhanh với thời gian xử lý được giới thiệu là chỉ trong bảy ngày làm việc, so với hơn một năm theo quy trình đầu tư FDI trước đây.

Nhóm thứ hai là thị trường vốn, đặc biệt là trái phiếu. VIFC đang thiết lập cơ chế phát hành trái phiếu đô thị tại TP.HCM để tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng, trước khi mở rộng sang kênh phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Nhu cầu vốn của Việt Nam hiện lớn hơn nhiều khả năng cung ứng. Ảnh: Hoàng Anh

Đây là cấu phần có ý nghĩa đối với nhu cầu huy động vốn dài hạn. Tại phiên tọa đàm, ông Haroon Anwar Sheikh, chuyên gia tài chính quốc tế tại VIFC, nhận định nhu cầu vốn của Việt Nam hiện lớn hơn nhiều khả năng cung ứng.

Dù vậy, ông cũng đánh giá hệ thống tài chính đã trưởng thành nhanh chóng trong 15-16 năm qua, với sự tham gia tích cực hơn của các cơ quan quản lý và sự quan tâm ngày càng lớn từ các thị trường quốc tế.

Sự phát triển của các kênh huy động vốn vì thế cần đi cùng quá trình hoàn thiện thị trường. Trái phiếu đô thị có thể mở thêm nguồn lực cho hạ tầng, trong khi thị trường trái phiếu doanh nghiệp tạo thêm lựa chọn huy động vốn cho khu vực tư nhân. Những sản phẩm này giúp mở rộng khả năng kết nối giữa nhà đầu tư có nguồn vốn và các chủ thể có nhu cầu đầu tư.

Hai nhóm sản phẩm còn lại hướng tới những lĩnh vực có cấu trúc giao dịch khác biệt. VIFC dự kiến xây dựng một trung tâm công nghệ tài chính (Fintech Hub), kết hợp cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (regulatory sandbox), cho phép các công ty tài chính công nghệ và các startup thử nghiệm mô hình kinh doanh mới. Thanh toán xuyên biên giới và mã hóa tài sản là những lĩnh vực được đề cập.

Bên cạnh đó, kế hoạch xây dựng sàn giao dịch hàng hóa được đặt trên cơ sở lợi thế nông nghiệp của Việt Nam. Theo ông Huân, mục tiêu là kết nối trực tiếp người nông dân với thị trường quốc tế thông qua một sàn giao dịch hàng hóa đặt tại VIFC.

Bốn nhóm sản phẩm này cho thấy phạm vi hoạt động của một trung tâm tài chính có thể vượt xa những giao dịch cổ phiếu hay hoạt động ngân hàng truyền thống. Quản lý tài sản, tài trợ hạ tầng, công nghệ thanh toán và giao dịch hàng hóa đều có thể trở thành những kênh đưa dòng vốn đến các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế.

Hệ sinh thái quyết định sức hút

Kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy một trung tâm tài chính không thể phát triển bằng cách tập hợp các định chế hoạt động riêng lẻ. Ông Kim Byoungho, Chủ tịch HĐQT HDBank, dẫn kinh nghiệm Hàn Quốc với mô hình tập đoàn tài chính, trong đó các công ty thành viên tạo ra giá trị thông qua sự cộng hưởng về công nghệ, nhân lực, quy mô và phân bổ nguồn vốn.

Theo ông, đây là mô hình Việt Nam có thể tham khảo trong quá trình phát triển các tập đoàn tài chính. HDBank đã thành lập HD Financial Group nhằm tăng cường hợp tác giữa các công ty thành viên và khai thác sức mạnh cộng hưởng trong hệ sinh thái.

Ông Philipp Rosler cho biết Việt Nam từ lâu đã nằm trong nhóm 10 điểm đến được nhà đầu tư toàn cầu quan tâm. Ảnh: HDB

Ở quy mô rộng hơn, ông Philipp Rosler, nguyên Phó Thủ tướng Đức, nhìn nhận việc hình thành VIFC cùng những bước tiến của thị trường vốn đang giúp Việt Nam có thêm phương tiện để tiếp nhận cả dòng vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp. Theo ông, sự chú ý của nhà đầu tư quốc tế đối với Việt Nam đã hiện hữu từ trước, còn yêu cầu tiếp theo là chuyển sự quan tâm ấy thành những khoản đầu tư thực tế.

Đồng quan điểm, ông Thomas Nguyễn, chuyên gia cao cấp thị trường chứng khoán quốc tế cho rằng một thị trường có mức định giá hấp dẫn chưa đủ để thuyết phục nhà đầu tư xuống tiền. Thị trường cần những chất xúc tác và sự phát triển sâu rộng hơn về cấu trúc để tạo ra sức hút thực chất.

Đặt trong câu chuyện xây dựng trung tâm tài chính, điều đó có nghĩa sức hấp dẫn không thể chỉ đến từ số lượng ngân hàng, quỹ đầu tư hay công ty chứng khoán hiện diện. Các định chế cần có sản phẩm để cung cấp, doanh nghiệp cần có khả năng tiếp cận vốn, còn nhà đầu tư cần những cơ hội đủ rõ ràng để phân bổ nguồn lực.

Với VIFC, tham vọng trở thành cổng kết nối dòng vốn toàn cầu vì thế gắn liền với khả năng hình thành một hệ sinh thái tài chính có nhiều lớp hoạt động.

Dòng vốn quốc tế có thể tạo ra nguồn lực ban đầu nhưng khả năng đưa nguồn lực ấy vào hạ tầng, công nghệ, sản xuất và các lĩnh vực có giá trị gia tăng mới là thước đo quan trọng đối với đóng góp của một trung tâm tài chính cho nền kinh tế.