Một trong những nhà máy hóa chất lớn nhất của Nga trúng hỏa lực

Theo phân tích từ các nguồn tin mở dựa trên hình ảnh và video do người dân địa phương đăng tải, đám cháy nhiều khả năng bắt nguồn từ phân xưởng sản xuất amoniac AM-70 của nhà máy.

Hình ảnh vụ cháy tại nhà máy Azot. (Ảnh: Telegram)

Thống đốc Lula - ông Dmitry Milyaev - xác nhận đã xảy ra một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào tỉnh này. Ông cũng đề cập đến những thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng tại khu công nghiệp ở Novomoskovsk.

Theo kênh Telegram Exilenova+, nhà máy hóa chất Azot thuộc tập đoàn EuroChem và là một trong những nhà sản xuất phân bón nitơ lớn nhất tại Nga. Nhà máy này sản xuất amoniac, amoni nitrat, urê và methanol.

Vị trí nơi xảy ra vụ cháy nhìn từ ảnh vệ tinh. (Ảnh: Pravda)

Đối với ngành công nghiệp quốc phòng Nga, nhà máy Azot đóng vai trò quan trọng vì cung cấp axit nitric cho nhà máy Sverdlov ở Dzerzhinsk - nơi chuyên sản xuất thuốc nổ.

Đây không phải là lần đầu tiên nhà máy Azot bị tấn công bằng máy bay không người lái. Trước đó, nhà máy này từng bị nhắm mục tiêu hồi tháng 6.

Cũng trong đêm ngày 27 rạng sáng ngày 28/10, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một nhà máy thép ở thành phố Lipetsk (Nga) sau một vụ tấn công của Ukraine.

Đáp lại, các lực lượng Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo Iskander và 88 máy bay không người lái, cùng một số tên lửa hành trình các loại nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine. Vũ khí Nga đã bắn trúng 8 địa điểm, trong khi các mảnh vỡ từ vũ khí bị bắn hạ rơi xuống 2 địa điểm.

Trên tiền tuyến, đã có tổng cộng 191 cuộc đụng độ được ghi nhận trong ngày 28/10. Phía Nga thực hiện các đợt tấn công mạnh mẽ nhất tại các mặt trận Pokrovsk, Kostiantynivka và Huliaipole.

Trong khi đó tại thị trấn Oleshky (tỉnh Kherson), quan sát viên nhân quyền Ukraine cho biết tính đến chiều 27/10, lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine vẫn đang được tuân thủ nghiêm túc.

“Lệnh ngừng bắn sẽ kéo dài đến 22h59 ngày 1/11. Hiện chưa ghi nhận bất kỳ hành vi vi phạm nào từ cả hai phía", quan sát viên nói.

Quan chức này cũng bày tỏ hy vọng rằng tình hình sẽ diễn ra đúng kế hoạch, "để chúng ta có thể hỗ trợ người dân tại Oleshky - những người đang rất mong chờ sự giúp đỡ".