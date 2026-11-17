Đắk Lắk là một trong những vùng trồng sầu riêng trọng điểm của cả nước, với sản lượng năm 2026 ước đạt khoảng 500.000 tấn. Riêng xã Krông Năng có khoảng 2.050 ha sầu riêng, sản lượng năm 2026 ước đạt hơn 18.500 tấn, góp phần tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Những năm gần đây, cây sầu riêng từng bước khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế, góp phần cải thiện đời sống, tạo sinh kế và mở ra cơ hội làm giàu cho nhiều hộ nông dân nơi đây. Trong bối cảnh đó, để phát huy tiềm năng, mở rộng thị trường tiêu thụ, việc đưa sầu riêng lên các nền tảng thương mại điện tử như TikTok Shop, đang mở ra một hướng tiếp cận mới cho địa phương.

Bà H Rô Ma Mlô, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Krông Năng, Đắk Lắk

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, bà H Rô Ma Mlô, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Krông Năng, chia sẻ về lợi thế của vùng trồng sầu riêng, kỳ vọng từ chương trình “Một triệu trái sầu” và định hướng xây dựng thương hiệu nông sản địa phương gắn với thương mại điện tử.

Từ lợi thế vùng đất đến giá trị khác biệt

- Krông Năng được biết đến là vùng đất có nhiều lợi thế phát triển cây công nghiệp và cây ăn trái giá trị kinh tế cao, đặc biệt là sầu riêng. Theo bà, điều gì làm nên sự khác biệt của sầu riêng Krông Năng và đâu là những giá trị mà địa phương muốn giới thiệu tới người tiêu dùng cả nước?

Bà H Rô Ma Mlô: Krông Năng là vùng đất đỏ bazan trù phú, có khí hậu ôn hòa, điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc trồng, chăm sóc và phát triển nhiều loại cây có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, mắc ca, cà phê.

Theo tôi, điều làm nên sự khác biệt của sầu riêng Krông Năng chính là sự kết hợp giữa vùng đất, khí hậu và con người nơi đây. Một đặc điểm đáng chú ý là thời gian từ khi ra hoa đến khi thu hoạch quả sầu riêng tại địa phương kéo dài khoảng 140 - 145 ngày, trong khi ở một số vùng trồng khác thường khoảng 120 - 135 ngày. Đây là một trong những đặc điểm của quá trình sinh trưởng mà chúng tôi muốn giới thiệu khi nói về sầu riêng Krông Năng.

Nhưng phía sau mỗi trái sầu riêng không chỉ là những điều kiện tự nhiên thuận lợi, mà còn là công sức, sự cần cù và kinh nghiệm sản xuất của người nông dân.

Quảng bá sầu riêng Đắk Lắk ngay tại vườn trồng

Krông Năng có cộng đồng 24 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có đồng bào Ê Đê bản địa. Qua nhiều năm gắn bó với vùng đất này, bà con đã tích lũy kinh nghiệm trồng trọt, chăm sóc cây trồng, đồng thời không ngừng học hỏi, trao đổi và hỗ trợ nhau trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất.

Chính sự cần cù, chịu khó và tinh thần học hỏi ấy đã góp phần tạo nên những sản phẩm nông nghiệp có giá trị, trong đó sầu riêng ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với kinh tế địa phương.

Cơ hội quảng bá từ chương trình “Một triệu trái sầu”

- Chương trình “Một triệu trái sầu” của TikTok Shop đang mở ra cách tiếp cận mới trong xúc tiến thương mại nông sản. Từ thực tế địa phương, bà đánh giá như thế nào về ý nghĩa của chương trình, đặc biệt là vai trò của TikTok Shop trong hỗ trợ quảng bá, kết nối thị trường và tạo thêm đầu ra cho sầu riêng Krông Năng?

Bà H Rô Ma Mlô: Đối với người nông dân Krông Năng, chương trình “Một triệu trái sầu” không chỉ mang đến cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ mà còn tiếp thêm niềm vui, hy vọng cho bà con.

Những năm qua, cây sầu riêng đã góp phần quan trọng giúp bà con nâng cao đời sống vật chất. Nhờ phát triển loại cây trồng này, nhiều hộ gia đình đã từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.

Tuy nhiên, để có được những trái sầu riêng thơm ngon, người nông dân phải trải qua quá trình chăm sóc rất vất vả, đầu tư nhiều công sức, thời gian và chi phí. Điều mà bà con luôn mong muốn là sản phẩm làm ra có thị trường tiêu thụ ổn định, được người tiêu dùng biết đến, đón nhận và có giá trị tương xứng với công sức lao động.

Bà H Rô Ma Mlô tham gia phiên livestream bán sầu riêng trong chuỗi chương trình "Một triệu trái sầu" do TikTok Shop khởi xướng

Vì vậy, theo tôi, cơ hội lớn nhất mà chương trình “Một triệu trái sầu” mang lại chính là góp phần mở rộng đầu ra cho sản phẩm. Chúng tôi mong muốn bà con không còn phải quá lo lắng về việc đã trồng được sầu riêng ngon nhưng lại gặp khó khăn trong tiêu thụ.

Việc TikTok Shop đồng hành cùng địa phương quảng bá, giới thiệu và đưa sầu riêng lên nền tảng thương mại điện tử là một hướng đi có ý nghĩa. Thông qua nền tảng này, trái sầu riêng Krông Năng có thêm cơ hội đến với người tiêu dùng trên mọi miền Tổ quốc, thay vì chỉ phụ thuộc vào những kênh bán hàng quen thuộc.

Từ những phiên livestream đến thay đổi tư duy sản xuất

- Tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, các phiên livestream do TikTok Shop phối hợp với Foodmap thực hiện đã ghi nhận 5.069 đơn hàng, tương đương 24 tấn sầu riêng chỉ trong ngày 17/8. Từ kết quả này, bà kỳ vọng thương mại điện tử sẽ tạo ra những chuyển biến gì trong sản xuất và tiêu thụ sầu riêng địa phương?

Bà H Rô Ma Mlô: Việc đưa sầu riêng Krông Năng lên TikTok Shop mở ra cơ hội để sản phẩm địa phương được quảng bá rộng rãi, tiếp cận đông đảo người tiêu dùng trên cả nước.

Tuy nhiên, thương mại điện tử không chỉ mở thêm kênh bán hàng mà còn đặt ra yêu cầu thay đổi tư duy sản xuất. Khi tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, người nông dân phải chú trọng chất lượng, quy trình canh tác, đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn và nhu cầu của người tiêu dùng.

Chúng tôi kỳ vọng, thông qua sự đồng hành của TikTok Shop, bà con không chỉ có thêm cơ hội tiêu thụ sản phẩm mà còn nâng cao nhận thức về sản xuất gắn với nhu cầu thị trường, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo dựng niềm tin và phát triển thương hiệu sầu riêng Krông Năng bền vững.

Nhà sáng tạo nội dung Huyền Phi livestream tiêu thụ sầu riêng qua TikTok Shop

Lan tỏa thương hiệu vùng đất, văn hóa, con người

- Từ tiêu thụ sầu riêng đến xây dựng thương hiệu nông sản địa phương, theo bà, Krông Năng cần làm gì để tận dụng hiệu quả cơ hội từ TikTok Shop, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và các sản phẩm đặc trưng?

Bà H Rô Ma Mlô: Xây dựng thương hiệu nông sản là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự nỗ lực của người sản xuất và sự đồng hành, định hướng của cấp ủy, chính quyền địa phương. Trước hết, chúng tôi xác định chất lượng là yếu tố cốt lõi, cần hướng dẫn bà con áp dụng đúng kỹ thuật canh tác, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường và người tiêu dùng.

Bên cạnh mở rộng đầu ra, chúng tôi kỳ vọng thông qua TikTok Shop, sầu riêng Krông Năng không chỉ đến với nhiều gia đình trên cả nước mà còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, văn hóa và con người địa phương.

Krông Năng không chỉ có sầu riêng mà còn có mắc ca và nhiều loại cây ăn trái đặc trưng. Trong đó, sản phẩm mắc ca Damaka Nguyên Phương đã đạt chứng nhận OCOP 5 sao. Đây là những sản phẩm chúng tôi mong muốn tiếp tục giới thiệu rộng rãi đến người tiêu dùng.

Bà H Rô Ma Mlô: Chúng tôi hy vọng từ việc thưởng thức trái sầu riêng, người tiêu dùng sẽ biết đến và yêu mến hơn vùng đất Krông Năng. Quan trọng hơn, khi chất lượng sản phẩm được khẳng định và niềm tin của người tiêu dùng được củng cố, thương mại điện tử sẽ trở thành kênh hỗ trợ hiệu quả để xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị nông sản địa phương.

- Trân trọng cảm ơn bà!