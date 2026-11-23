Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng địa phương, Emilee Guzman bị cáo buộc nhiều lần cung cấp thông tin không chính xác, gây hiểu lầm cho nhân viên y tế về tình trạng bệnh lý và nhu cầu dinh dưỡng của một đứa trẻ.

Những thông tin này được cho là đã dẫn đến việc đứa trẻ phải trải qua một ca phẫu thuật xâm lấn mà cơ quan chức năng xác định không cần thiết về mặt y khoa.

Cuộc điều tra được khởi động ngày 8/10/2026, sau khi nhà chức trách phát hiện những điểm bất thường trong thông tin bệnh sử của đứa trẻ, đồng thời nhận được phản ánh liên quan đến tình trạng chăm sóc hai trẻ em sống tại một ngôi nhà ở Morgantown, bang West Virginia (Mỹ).

3 người bị truy tố.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã rà soát hồ sơ bệnh án, làm việc với các nhân viên y tế, thực hiện lệnh khám xét và thu thập, phân tích chứng cứ điện tử.

Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng, kết quả điều tra cho thấy ca phẫu thuật nói trên sẽ không được tiến hành nếu các bác sĩ được cung cấp thông tin chính xác về tình trạng sức khỏe của bệnh nhi.

Đáng chú ý, một bác sĩ nhi khoa chuyên về các trường hợp ngược đãi trẻ em tại Bệnh viện Nhi WVU Medicine đã xác định đứa trẻ là nạn nhân của hành vi ngược đãi thông qua can thiệp y tế.

Cơ quan chức năng cho biết dạng ngược đãi này thường được biết đến với tên gọi hội chứng Munchausen do người khác gây ra.

Mở rộng điều tra, cảnh sát còn phát hiện các dấu hiệu cho thấy cả hai đứa trẻ trong gia đình bị bỏ bê trong thời gian dài.

Các bằng chứng thu thập được phản ánh điều kiện sinh sống không bảo đảm vệ sinh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, cùng những hành vi đối xử đáng lo ngại trong gia đình. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa công bố chi tiết về những hành vi này.

Căn cứ kết quả điều tra, Emilee Guzman bị truy tố một tội danh nghiêm trọng liên quan đến hành vi bỏ bê trẻ em gây thương tích nghiêm trọng.

Hai người khác là Caitlin Jean Meredith và Milton Alexander Guzman Cisneros, mỗi người bị truy tố hai tội danh bỏ bê trẻ em, gây nguy cơ thương tích cho nạn nhân.

Văn phòng Cảnh sát trưởng ghi nhận sự phối hợp, hỗ trợ của đội ngũ y tế Bệnh viện Nhi WVU Medicine và bộ phận Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em thuộc Sở Dịch vụ Nhân sinh bang West Virginia trong quá trình điều tra.

Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục kêu gọi những người có thông tin liên quan đến vụ án hoặc các đối tượng bị truy tố liên hệ Phòng Điều tra thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng qua số điện thoại 304-291-7260.

Để bảo vệ danh tính và quyền riêng tư của các nạn nhân, nhà chức trách cho biết sẽ không công bố thêm thông tin về hai đứa trẻ.