Một tổng giám đốc ở Quảng Ninh bị khởi tố

Ngày 23/9, Công an TP Quảng Ninh cho biết vừa khởi tố vụ án và ra quyết định khởi tố bị can đối với ông H.V.H (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần bê tông Quảng Ninh) để điều tra về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Trước đó, Công an TP Quảng Ninh tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần bê tông Quảng Ninh (tại khu phố Đồng Châu, xã Tiên Yên).

Bãi tập kết bã bê tông thải bỏ phát sinh từ quá trình vận hành trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần bê tông Quảng Ninh. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần Bê tông Quảng Ninh được xây dựng trên khu đất có diện tích 4.322,7 m². Trong quá trình phối trộn nguyên liệu, sản xuất bê tông thương phẩm và vệ sinh phương tiện, thiết bị, trạm phát sinh một khối lượng lớn bã bê tông.

Để xử lý số chất thải này, ông H. đã chỉ đạo công nhân bốc xúc, vận chuyển, đổ và tập kết tại một số thửa đất liền kề đã có chủ nhưng chưa đưa vào sử dụng. Ông H. không thực hiện việc thu gom, chuyển giao và xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Kết quả trưng cầu Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an giám định các mẫu chất thải lấy từ số bã bê tông thu giữ cho thấy, toàn bộ các mẫu đều được xác định là chất thải rắn thông thường.