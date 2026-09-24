Một Tổ trưởng nhiệt tình, trách nhiệm với công việc

Ông Nguyễn Minh Huệ đang kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay của thành viên tổ vay vốn Ảnh PV

Người dân ở thôn Tân Hòa đã quen thuộc với hình ảnh ông Huệ đi khắp thôn để nắm bắt thông tin, nhu cầu vay vốn, hoàn cảnh từng gia đình để hỗ trợ bà con. Để làm tốt nhiệm vụ của mình, ông Huệ thường xuyên tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ vay vốn của NHCSXH, hằng tháng tham gia giao ban đầy đủ tại điểm giao dịch ở xã, tổ chức sinh hoạt tổ, thường xuyên theo dõi kiểm tra việc sử dụng vốn vay của các hộ vay vốn...

“Qua các buổi tập huấn và họp giúp tôi nắm bắt kịp thời những vấn đề liên quan đến chính sách tín dụng, tiến hành triển khai công việc tại thôn, kịp thời bình xét đối tượng được thụ hưởng, mục đích sử dụng nguồn vốn vay vào lĩnh vực nào, thủ tục bình xét được diễn ra công bằng, dân chủ, hiệu quả cao nhất, giúp hộ vay trả lãi và gốc đúng thời gian quy định”, ông Huệ chia sẻ.

Đến nay, tổ TK&VV do ông Huệ quản lý có tổng dư nợ trên 5 tỷ đồng với 57 tổ viên vay vốn. Bà con vay vốn chủ yếu để đầu tư chăn nuôi, trồng trọt mang lại hiệu quả cao, nhiều hộ đã thoát nghèo. Tổ viên vay vốn đều có ý ‎thức trả lãi, trả nợ đúng thời gian quy định, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn, nợ xấu. Hiện số dư tiền gửi tiết kiệm của tổ là trên 260 triệu đồng. Điều đặc biệt là khi đến kỳ hạn thu ông Huệ thường chủ động thông báo trước để các tổ viên trong tổ vay vốn có thời gian sắp xếp công việc đến nhà văn hoá của thôn nộp tiền.

Chị Trần Thị Tâm - tổ viên của tổ TK&VV thôn Tân Hoà chia sẻ: “Gia đình tôi là hộ cận nghèo, năm 2020 tôi được tổ bình xét cho vay vốn 35 triệu đồng từ chương trình hộ cận nghèo để mua bò và đầu tư chuồng trại. Nhờ đó, gia đình tôi đã thoát hộ cận nghèo từ năm 2021”.

Không chỉ được vay vốn để sản xuất, gia đình chị Tâm còn được 75 triệu đồng cho con đi học đại học. Đến năm 2025, gia đình chị lại được vay thêm 50 triệu đồng dành cho hộ mới thoát nghèo để mua thêm bò và cải tạo lại chuồng trại.

“Nhờ có nguồn vốn vay ưu đãi, gia đình có điều kiện chăn nuôi để phát triển kinh tế, mang lại thu nhập ngày càng ổn định cho gia đình, đồng thời có điều kiện để cho con cái học tập”, chị Tâm xúc động nói.

Ông Đào Quốc Lợi - Chủ tịch Hội Nông dân xã Phù Cát cho biết, ông Huệ luôn có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết, ham học hỏi, khắc phục mọi khó khăn, gần gũi với hội viên được hội viên yêu mến. Đặc biệt, ông luôn biết cách quản lý nguồn vốn, nắm kỹ các quy định và kỹ năng hướng dẫn lập hồ sơ nên trong quá trình lập hồ sơ vay vốn cho hội viên vay không bị sai sót.

Với sự nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm trong công tác, mong muốn giúp hội viên thoát nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, ông Nguyễn Minh Huệ đã trở thành tấm gương điển hình có nhiều đóng góp trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội của xã. Ông được các cấp, các ngành khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu trong công tác hội và hoạt động tín dụng ở địa phương, góp phần cùng chính quyền thực hiện tốt công tác giảm nghèo, tạo việc làm, an sinh xã hội.

Ông Trần Quốc Đạt - Giám đốc NHCXH Phù Cát cho biết: Trong những năm qua, ông Nguyễn Minh Huệ đã làm tốt việc tổng hợp nhu cầu vay vốn các chương trình tín dụng ưu đãi, tổ chức hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để gửi NHCSXH xét duyệt và giải ngân kịp thời. Phối hợp tốt với cán bộ tín dụng, tổ chức Hội nhận ủy thác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc các hộ vay vốn trả nợ gốc, lãi cho ngân hàng theo đúng hợp đồng đã cam kết, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn, nợ lãi tồn.