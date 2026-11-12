Một tổ chức liên quan lãnh đạo Vinasun muốn rút toàn bộ vốn

Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu, tổ chức có liên quan đến ông Đặng Tiến Sỹ - thành viên HĐQT CTCP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, HOSE: VNS) vừa đăng ký bán toàn bộ số cổ phiếu đang nắm giữ tại doanh nghiệp.

Theo thông tin công bố, giao dịch dự kiến được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 17/11 đến ngày 15/12, thông qua phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Cụ thể, tổ chức này đăng ký bán 1.462.329 cổ phiếu VNS, tương ứng 2,15% vốn điều lệ. Nếu giao dịch hoàn tất, Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu sẽ không còn sở hữu cổ phần tại Vinasun.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 7/10 đến ngày 4/11, tổ chức này đã bán 727.800 cổ phiếu trong tổng số 1 triệu cổ phiếu đăng ký. Sau giao dịch, tỉ lệ sở hữu giảm từ 3,23% xuống còn 2,15% vốn điều lệ. Lý do không thực hiện hết lượng cổ phiếu đăng ký được đưa ra là diễn biến thị trường chưa đạt kỳ vọng.

Diễn biến thị giá cổ phiếu VNS (Ảnh: SSI).

Động thái thoái vốn của tổ chức liên quan thành viên HĐQT diễn ra trong bối cảnh Vinasun đang gặp khó khăn về kết quả kinh doanh.

Trong quý III/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 177 tỷ đồng, giảm 18,5% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp cũng thu hẹp từ 22,4% xuống còn 11,4%, trong khi lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi 9,25 tỷ đồng sang lỗ 54,89 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu Vinasun đạt 596,08 tỷ đồng, giảm 10,8% so với cùng kỳ. Công ty báo lỗ sau thuế 68,82 tỷ đồng, trái ngược khoản lãi 33,35 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Năm 2026, Vinasun đặt mục tiêu tổng doanh thu và thu nhập đạt 919,64 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 32,68 tỷ đồng. Với kết quả thua lỗ sau 9 tháng, doanh nghiệp còn cách xa mục tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm.

Ở một diễn biến khác liên quan đến cơ cấu cổ đông, Vinasun dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong khoảng thời gian từ ngày 20/11 đến ngày 30/11/2026. Một trong những nội dung được đưa ra là miễn chào mua công khai đối với ông Đặng Thành Duy - thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Theo phương án dự kiến, ông Duy sẽ nhận chuyển nhượng hơn 6 triệu cổ phiếu VNS từ hai nhà đầu tư theo phương thức thỏa thuận, tương đương 8,9% vốn điều lệ. Hiện ông sở hữu khoảng 5,7% vốn. Nếu giao dịch hoàn tất, tỉ lệ này sẽ tăng lên 14,6%.

Ông Đặng Thành Duy là con trai ông Đặng Phước Thành - nhà sáng lập và cựu Chủ tịch Vinasun. Hiện ông Đặng Phước Thành sở hữu 24,92% vốn doanh nghiệp. Tổng tỉ lệ nắm giữ của gia đình ông Duy tại Vinasun được cho là khoảng 42,5% và có thể tăng lên 51,5% sau giao dịch dự kiến.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VNS đang giao dịch trong phiên ngày 12/11 tại mức 5.610 đồng/cổ phiếu, không thay đổi so với phiên trước.