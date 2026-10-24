Văn hóa

Một tỉnh - hòa chung dòng chảy văn hóa

Từ biển xanh đến đại ngàn, Lâm Đồng hội tụ nhiều vùng đất, cộng đồng và những giá trị văn hóa khác nhau. Những lễ thức, nghề truyền thống, âm nhạc, ẩm thực, làng nghề, sản phẩm thủ công như nước mắm, gốm, thổ cẩm… vẫn được trao truyền, làm mới trong đời sống hôm nay. Làm thế nào để những dòng chảy ấy vừa được gìn giữ, vừa trở thành nguồn lực cho phát triển là câu chuyện được đặt ra trong loạt bài này.

Báo Lâm Đồng
Gốc

Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hồng Trinh - Nguyễn Thị Quỳnh Uyển - Trần Thị Linh

Đơn vị: Báo và PTTH Lâm Đồng

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Một tỉnh - hòa chung dòng chảy văn hóa

Nhóm PV

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/mot-tinh-hoa-chung-dong-chay-van-hoa-470966.html