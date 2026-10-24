Một tỉnh - hòa chung dòng chảy văn hóa
Từ biển xanh đến đại ngàn, Lâm Đồng hội tụ nhiều vùng đất, cộng đồng và những giá trị văn hóa khác nhau. Những lễ thức, nghề truyền thống, âm nhạc, ẩm thực, làng nghề, sản phẩm thủ công như nước mắm, gốm, thổ cẩm… vẫn được trao truyền, làm mới trong đời sống hôm nay. Làm thế nào để những dòng chảy ấy vừa được gìn giữ, vừa trở thành nguồn lực cho phát triển là câu chuyện được đặt ra trong loạt bài này.
Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hồng Trinh - Nguyễn Thị Quỳnh Uyển - Trần Thị Linh
Đơn vị: Báo và PTTH Lâm Đồng
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Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/mot-tinh-hoa-chung-dong-chay-van-hoa-470966.html