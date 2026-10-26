Một tin nhắn gửi triệu lời mời khám sức khỏe đến người dân Quảng Ninh

Từ vùng ven biển Đặc khu Vân Đồn (trước đây là xã Vạn Yên), chạy dọc 15 km theo con đường biển là đến trung tâm Cái Rồng, cũng thuộc Đặc khu Vân Đồn, thành phố Quảng Ninh. Mới hơn 6 giờ sáng vào một ngày cuối tháng 9, chị Hoa (19 tuổi) cầm lái chiếc xe máy chở bà ngoại phía sau. Điểm đến của hai bà cháu hôm nay là Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn, tham gia khám sức khỏe tổng quát miễn phí, thuộc khuôn khổ kế hoạch khám sức khỏe toàn dân do Quảng Ninh triển khai.

Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh tổ chức chương trình khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân xã Quảng Đức và xã Đường Hoa vào tháng 3/2026.

“Vài hôm trước, mình nhận được tin nhắn từ trang Zalo của bệnh viện báo tin đặc khu mình đang triển khai chiến dịch khám bệnh miễn phí. Mình tranh thủ lịch học ở trường đại học chưa quá bận rộn để về nhà đưa bà đi khám luôn, vì trước đây mỗi lần khám là mỗi lần đi xa, thủ tục cũng nhiều, mình sợ bà mệt”, chị Hoa kể.

Khoảng gần 8h sáng, hai bà cháu có mặt ở bệnh viện. Trong lúc chờ bà khám sức khoẻ, chị Hoa nhận ra bệnh viện đã thay đổi rất nhiều. Không còn những hàng dài người bệnh xếp hàng lấy số, hầu hết người dân đến khám đều đã đăng ký lịch khám bệnh trực tuyến từ trước.

Chỉ cần mở điện thoại, lấy mã xác nhận đặt lịch, quét vào máy ở cổng lễ tân là bệnh nhân đã hoàn tất thủ tục ghi nhận và tiến vào khu vực khám. Tại các cơ sở y tế trên toàn thành phố Quảng Ninh, mỗi ngày có hàng nghìn trường hợp như Hoa và bà ngoại, những công dân đang bắt đầu làm quen với dòng chảy y tế số của toàn thành phố.

Hòa trong không khí ngành y tế đang đẩy mạnh khám sức khỏe toàn dân và tăng cường quản lý sức khỏe ngay tại cơ sở, thành phố Quảng Ninh dự kiến tổ chức khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí cho hơn 1,438 triệu người. Theo thống kê từ Cổng thông tin điện tử Thành phố Quảng Ninh, tính đến ngày 28/9/2026, toàn thành phố đã khám được 1,260 triệu người, đạt 99,19% kế hoạch chỉ sau 4 tháng triển khai.

Để đạt được con số này, công tác chuyển đổi số y tế, đặc biệt là truyền thông y tế qua các nền tảng truyền thông số như Zalo OA hay Zalo Mini App giữ vai trò không nhỏ. Tính riêng trong công tác thúc đẩy việc khám sức khỏe toàn dân, hàng loạt trạm y tế xã, phường trên địa bàn đã sử dụng trang Zalo OA để gửi thông báo đến người dân Quảng Ninh.

Nhiều trung tâm y tế xã, phường trên địa bàn Thành phố Quảng Ninh sử dụng Zalo OA để gửi thông báo về chương trình khám sức khỏe toàn dân.

Sự xuất hiện của các giải pháp y tế số bước đầu cho thấy tính hiệu quả trong việc tinh gọn quy trình khám chữa bệnh, đồng thời mở ra những kênh tiếp cận thông tin y tế mới cho người dân.

Y tế số nhìn từ thực tiễn

Trong tiến trình chuyển đổi số y tế, Bệnh viện Bãi Cháy là một trong những đơn vị triển khai sớm các giải pháp công nghệ vào công tác khám chữa bệnh và quản lý.

Hướng đến việc xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh, từ đầu tháng 07/2026, Bệnh viện Bãi Cháy đã chính thức ra mắt Zalo OA Bệnh viện Bãi Cháy giúp thực hiện thủ tục khám bệnh thông minh trên nền tảng di động. Trước đó, bệnh viện cũng áp dụng hàng loạt giải pháp công nghệ, từng bước thay đổi quy trình hoạt động truyền thống: Quản lý hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) thay cho bệnh án giấy, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hỗ trợ đọc phim chẩn đoán hình ảnh, triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt qua mã QR động, và số hóa các thủ tục hành chính phức tạp.

Zalo OA của Bệnh viện Bãi Cháy đồng thời tích hợp đăng ký khám bệnh online cho người bệnh.

Tận dụng khả năng tiếp cận đông đảo người Việt của Zalo, bệnh viện Bãi Cháy nhanh chóng phát triển kênh Zalo Official Account (Zalo OA) để truyền thông và kết nối trực tiếp với người dân. Tính đến cuối tháng 09/2026, sau 4 năm kiên trì triển khai, tài khoản Zalo OA Bệnh viện Bãi Cháy đã thu hút hơn 98.000 người quan tâm theo dõi, trở thành một trong những bệnh viện có kênh Zalo OA đạt lượng người quan tâm lớn nhất cả nước.

“Số hóa” y tế đã và đang diễn ra đồng đều ở nhiều khâu thăm - khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bãi Cháy.

Bên cạnh việc cung cấp thông tin chính thống, Zalo OA của Bệnh viện Bãi Cháy được thiết kế như một trung tâm dịch vụ với hàng loạt tiện ích, nơi người bệnh có thể đặt lịch khám trực tuyến và nhận kết quả khám bệnh online. Bệnh viện cũng tích hợp thư viện đề án và chăm sóc khách hàng 24/7 để cung cấp tài liệu y khoa chính thống, giải đáp thắc mắc cho người bệnh. Đặc biệt, Bệnh viện Bãi Cháy còn phát triển tính năng AI Agent riêng biệt để hỗ trợ trả lời bệnh nhân với đa dạng chủ đề thuộc chuyên môn y tế.

Với khả năng tương tác 2 chiều liền mạch, kênh Zalo OA được nhiều cơ sở y tế ứng dụng trong chuyển đổi số, giúp bệnh viện tiếp nhận phản hồi trực tiếp từ người bệnh để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ. Những nỗ lực chuyển đổi số này hướng đến mục tiêu nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế đại chúng cho người dân.

Công nghệ trong hành trình đưa y tế đến mọi nhà

Sau những kết quả tích cực tại Bệnh viện Bãi Cháy cùng một số địa phương, mô hình giao tiếp số được từng bước triển khai tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố Quảng Ninh. Trong đó, việc thiết lập các kênh Zalo OA tại từng đơn vị trở thành một trong những giải pháp phổ biến để chủ động gửi thông tin chính thống đến từng người dân.

Ông Trịnh Văn Mạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh, phát biểu tại buổi tập huấn.

Với khả năng tiếp cận hơn 81,3 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, Zalo được xem là giải pháp hiệu quả giúp đưa dịch vụ y tế số đến gần người dân hơn. Đến tháng 8/2026, có tới 20.510 tài khoản Zalo OA của cơ quan nhà nước, giáo dục, y tế và tiện ích công đang hoạt động tích cực, trải dài các lĩnh vực trọng yếu như hành chính công, y tế và giáo dục trên toàn quốc. So với mốc tổng kết tháng 9/2025, quy mô này đã mở rộng thêm khoảng 20%, tương ứng 3.340 tài khoản mới đi vào vận hành.

Vừa qua, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Quảng Ninh (CDC Quảng Ninh), Sở Y tế Quảng Ninh đã bắt tay phối hợp cùng Zalo tổ chức hội nghị tập huấn quy mô lớn. Sự kiện tập trung giới thiệu và hướng dẫn các giải pháp chuyển đổi số trên Zalo, cũng như cách vận hành hiệu quả tài khoản Zalo OA phục vụ công tác truyền thông y tế.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trịnh Văn Mạnh, Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh, nhấn mạnh: "Chuyển đổi số đang là yêu cầu tất yếu và là động lực sống còn để nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng khám chữa bệnh. Bên cạnh áp dụng công nghệ số vào lâm sàng, ông cũng khẳng định chuyển đổi số trong công tác truyền thông y tế có vai trò đặc biệt quan trọng. Đó là chiếc cầu nối đưa thông tin chính thống đến với người dân một cách nhanh chóng, chính xác, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và thắt chặt mối quan hệ tương tác giữa cơ sở y tế với cộng đồng".

Tại hội nghị, Zalo đã giới thiệu chi tiết các tính năng của nền tảng Zalo OA dành riêng cho cơ quan nhà nước. Khác với các mô hình truyền thông cũ, Zalo OA mở ra một không gian tương tác đa chiều mang lại lợi ích kép cho cả bệnh viện và người bệnh. Ví như tính năng Broadcast cho phép cơ quan nhà nước gửi tin nhắn mỗi tháng trực tiếp vào hộp thư cá nhân của 100% người quan tâm, với tỷ lệ tiếp cận đạt mức tối đa chỉ sau 30 phút.

Đây là công cụ đắc lực để gửi các bản tin cảnh báo dịch bệnh, hướng dẫn phòng chống nắng nóng, hoặc lịch tiêm chủng mở rộng một cách trực diện và hoàn toàn miễn phí. Zalo OA còn có thể tích hợp giải pháp chatbot tự động để tư vấn, hỗ trợ trả lời những câu hỏi thường gặp của người bệnh suốt 24/7, giúp tiết kiệm đáng kể nguồn nhân lực y tế hành chính vốn đang khan hiếm.

Ngoài ra, thông qua tính năng tương tác 1:1 trên kênh Zalo OA, các tư vấn viên y tế có thể quản lý những cuộc hội thoại, truyền tải thông tin cá nhân hóa đến từng người bệnh. Theo thống kê từ Zalo, thực tế triển khai Zalo OA và Zalo Mini App tại nhiều cơ sở y tế trên cả nước có hiệu quả tích cực. Đơn cử như đến đầu năm 2025, tỷ lệ đặt khám trực tuyến tại Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai tăng từ 3% lên 22%, và thời gian đón tiếp bệnh nhân giảm từ 10 phút xuống còn 20 giây mỗi người khi họ đặt lịch khám từ trước.

Gần 11h trưa, sau khi hoàn tất các hạng mục khám tổng quát, Hoa và bà ngoại vẫn còn thời gian để ghé khu chợ trung tâm sắm sửa trước khi thong thả trở về nhà. “Em thấy tiện lợi lắm, cứ bật máy lên là có thêm thông tin từ bệnh viện, em cũng dễ theo dõi để biết khi nào thì nên dắt bà đi khám lần tiếp theo", chị Hoa nói.

Hành trình chuyển đổi số y tế tại Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung vẫn đang được vẽ nên bởi những gam màu đầy sinh động. Việc tích hợp các dịch vụ y tế công vào nền tảng giao tiếp số hàng ngày của hàng chục triệu người dân không chỉ tạo nên sự tiện lợi, mà còn hướng tới một nền y tế bao phủ, không để ai bị bỏ lại phía sau.