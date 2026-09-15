Một thuyền viên tử vong chưa rõ nguyên nhân

Các cơ quan chức năng tiếp cận tàu cá điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, ngày 3-9, tàu cá mang số hiệu TG-91216-TS do anh Lê Quốc Rin (SN 1983, ngụ phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp) làm chủ, xuất bến tại Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa Đại thuộc Đồn Biên phòng Phú Tân, với 15 thuyền viên trên tàu.Đến khoảng 14 giờ 15 ngày 12-9, khi đang vá lưới, thuyền viên Trần Phương Đằng (SN 1967, ngụ phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) bất ngờ ngất xỉu. Các thuyền viên trên tàu đã tiến hành sơ cứu nhưng anh Đằng không qua khỏi.Sau đó, tàu cá TG-91216-TS đã quay vào bờ và trình báo với Đồn Biên phòng Phú Tân.Do chưa xác định được nguyên nhân tử vong của anh Đằng, cơ quan chức năng nhận định cần trưng cầu khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ.Công an xã Tân Phú Đông đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân sự việc.LONG GIANG