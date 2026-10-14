Một thương hiệu bị chỉ trích vì nghi liên quan đến bài đăng hạ thấp phụ nữ dịp 20/10

Tâm điểm tranh cãi: Một thương hiệu nước uống nhận làn sóng phản ứng gay gắt từ cộng đồng mạng vì bị cho là chạy bài "seeding" quảng bá sản phẩm nhân dịp 20/10 thông qua cách xây dựng hình ảnh phái đẹp kém văn minh, thích "drama", chi phối nam giới và thiếu tính tự lập.

Trên nền tảng mạng xã hội Threads đang bùng lên làn sóng phẫn nộ hướng về một thương hiệu nước uống. Nguyên nhân xuất phát từ chuỗi bài đăng được cho là "seeding" quảng bá sản phẩm nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Thay vì tôn vinh phụ nữ, nội dung những bài đăng này bị cộng đồng mạng đánh giá là cố tình gán ghép những tính cách tiêu cực, hạ thấp hình tượng người phụ nữ để gây sự chú ý.

Bài đăng được cho là nằm trong loạt nội dung "seeding" nhân ngày 20/10 nhưng lại xây dựng hình ảnh tiêu cực về phái nữ.

Cụ thể, những bài đăng này có mô-típ giống nhau, sử dụng những đoạn nội dung mô tả hành vi và tâm lý phụ nữ thích hoạnh hoẹ, vòi vĩnh hay phụ thuộc vào nam giới, đồng thời sử dụng góc nhìn áp đặt về thói quen ứng xử tại môi trường công sở. Từ đây, netizen phản ứng dữ dội đối với thương hiệu này. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thất vọng, tức giận khi thương hiệu đồ uống mình thường xuyên sử dụng được cho là chọn cách viral theo hướng thiếu tôn trọng phụ nữ, ngay trong ngày kỷ niệm của phái đẹp.

Sau khi cư dân mạng đồng loạt lên tiếng chỉ trích, các bài đăng đã được ẩn/xoá.

Nhiều ý kiến cho rằng, thay vì đầu tư vào chất lượng nước uống hay trải nghiệm dịch vụ, thương hiệu này lại gây khó hiểu khi chọn "truyền thông bẩn" để thu hút tương tác. Không ít người dùng đặt câu hỏi vì sao bộ phận truyền thông của doanh nghiệp lại duyệt và cho đăng những nội dung phản cảm này.

Sự việc này nối dài danh sách các sự cố truyền thông xuất phát từ sự thiếu tinh tế với phụ nữ. Trước đó, cư dân mạng từng lên án thương hiệu mỹ phẩm C. hay tiệm bánh T. khi các hãng này tung ra thông điệp mang tính miệt thị ngoại hình, góc nhìn định kiến về vai trò của phụ nữ trong gia đình hay đùa giỡn kém duyên vào dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3.