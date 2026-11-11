Một thửa đất, hai người cùng phải nộp thuế: Thuế tỉnh Lâm Đồng nói gì?

Tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức chiều 11/11, Người Đưa Tin đặt câu hỏi với đại diện Thuế tỉnh Lâm Đồng về tình trạng một thửa đất nhưng có hai người cùng phải thực hiện nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Đây là vấn đề được nhiều người dân quan tâm, nhất là trong các trường hợp đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng thông tin người nộp thuế chưa được cập nhật.

Lý giải tình trạng một thửa đất có hai người phải nộp thuế

Trả lời Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Tuyết Ánh, Phó Trưởng Thuế tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất, các bên phải thực hiện hồ sơ kê khai theo quy định. Tuy nhiên, do quá trình lịch sử, ngành thuế chuẩn hoá dữ liệu, việc cập nhật thông tin có thể phát sinh một số trường hợp chưa đồng bộ.

Quang cảnh buổi hội nghị vào chiều ngày 11/11.

Theo bà Ánh, hiện ngành Thuế đang triển khai chuẩn hóa dữ liệu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp với khối lượng hơn 220.000 hồ sơ. Đến nay, cơ quan Thuế đã chuẩn hóa được khoảng 86.000 hồ sơ.

"Trước đây, việc kê khai thuế được thực hiện trên một ứng dụng, sau đó trong quá trình quản lý có thể phát sinh ra. Tuy nhiên, số trường hợp này không đáng kể. Nếu người nộp thuế phản ánh, cơ quan Thuế sẽ tiếp nhận và điều chỉnh nhanh chóng", bà Ánh thông tin.

Đại diện Thuế tỉnh Lâm Đồng cho biết, khi phát hiện một thửa đất có hai người cùng đứng tên trong dữ liệu nghĩa vụ thuế, người dân chỉ cần thông báo cho cơ quan Thuế để được kiểm tra, xử lý. Cơ quan Thuế sẽ mời chủ sở hữu mới thực hiện kê khai, đồng thời điều chỉnh, hủy kết quả kê khai của chủ cũ theo thông tin thực tế và quy định.

Bà Ánh cho biết thêm, việc quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quá lớn được thực hiện chủ yếu ở cấp cơ sở. Ngành Thuế đang phối hợp với chính quyền địa phương tập trung nguồn lực, từng bước chuẩn hóa dữ liệu do khối lượng hồ sơ lớn, nhằm hạn chế sai sót trong xác định người nộp thuế, bảo đảm quyền lợi của người dân. Chúng tôi cũng đang chạy KPI về thực hiện đất phi nông nghiệp đến hết ngày 31/12.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Ánh, Phó Trưởng Thuế tỉnh Lâm Đồng trả lời câu hỏi của PV Người Đưa Tin

Thu ngân sách Lâm Đồng đạt hơn 29.300 tỷ đồng

Cũng tại hội nghị, trả lời câu hỏi của về tổng thu ngân sách nhà nước, mức độ hoàn thành dự toán và đóng góp của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân, bà Nguyễn Thị Tuyết Ánh cho biết, tính đến hết ngày 10/11/2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 29.307 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu từ thuế, phí đạt 16.930 tỷ đồng, thu từ nhà, đất đạt 3.911 tỷ đồng, thu tài chính, thu khác đạt 1.559 tỷ đồng.

Theo đại diện Thuế tỉnh Lâm Đồng, lĩnh vực thuế, phí đang bám sát tiến độ thực hiện dự toán; khoản thu tài chính, thu khác đã vượt dự toán. Trong khi đó, thu từ nhà, đất và xổ số kiến thiết còn thấp, đặc biệt là khoản thu từ nhà, đất, đang ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ thực hiện dự toán chung của tỉnh.

Các đơn vị sở, ngành tham gia hội nghị giao ban báo chí.

Về cơ cấu nguồn thu, khu vực doanh nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Cụ thể, số thu từ người nộp thuế đạt 11.481,4 tỷ đồng, chiếm 42,5% tổng thu nội địa.

Bên cạnh đó, tổng số thu do các Thuế cơ sở quản lý đạt 9.898,9 tỷ đồng, chiếm 36,7% tổng thu nội địa. Khu vực này bao gồm doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân hoạt động trên nhiều lĩnh vực, địa bàn.

Bà Ánh cho rằng, việc quản lý hiệu quả khu vực hộ kinh doanh và cá nhân cần gắn với triển khai hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử và chuyển đổi từ phương thức thuế khoán sang kê khai minh bạch. Qua đó, góp phần mở rộng nguồn thu, bảo đảm công bằng giữa các thành phần kinh tế và tăng tính bền vững của ngân sách địa phương.

Các cơ quan báo chí đến dự và nghe cung cấp thông tin tử các sở ngành của tỉnh Lâm Đồng.

Thông tin về kết quả thu ngân sách tại các địa phương, đại diện Thuế tỉnh Lâm Đồng cho biết, tính đến ngày 10/11, toàn tỉnh có 89/124 xã, phường, đặc khu đã hoàn thành hoặc vượt dự toán được giao; 19 địa bàn đạt từ 86% đến dưới 100%. Còn 16 địa bàn chưa đạt tiến độ bình quân thu của toàn ngành.

Xét về quy mô thu, một số địa bàn có số thu lớn gồm phường B'Lao đạt 1.855,1 tỷ đồng; phường Xuân Hương - Đà Lạt đạt 1.757,3 tỷ đồng; xã Vĩnh Hảo đạt 1.384,7 tỷ đồng; xã Nhân Cơ đạt 1.069,9 tỷ đồng và phường Lâm Viên - Đà Lạt đạt 978,4 tỷ đồng.