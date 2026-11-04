Một thợ lò tử vong sau tai nạn tại Công ty than Hà Lầm

Khoảng 11 giờ 20 phút ngày 3/11, tại lò chợ 10.6, khu III, vỉa 10, mức -230/-260 thuộc Công trường KT6, Công ty CP than Hà Lầm – Vinacomin xảy ra vụ tai nạn lao động khiến ông Nguyễn Văn Điệp (SN 1983), thợ lò bậc 4/5, bị vùi lấp.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình thực hiện công việc củng cố, chống tăng cường khám đầu lò chợ, than bất ngờ tụt lở, vùi lấp ông Điệp.

Nhóm công nhân làm cùng đã đưa nạn nhân ra khỏi vị trí gặp nạn. Sau đó, Công ty chuyển ông Điệp đến Bệnh viện Đa khoa thành phố cấp cứu.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, ông Điệp tử vong. Nạn nhân quê tại xã Yên Lãng, TP Hà Nội, có vợ và hai con.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố và Đoàn điều tra tai nạn lao động đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.