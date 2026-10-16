Một thiếu niên nổ súng tại trường tiểu học ở Mỹ khiến 4 người tử vong

Người dân này đã truy đuổi hung thủ vào bên trong ngôi trường. Cảnh sát cho biết tay súng đã đột nhập vào trường bằng cách bắn xuyên qua các cánh cửa đang khóa, tuy nhiên không cung cấp thêm chi tiết nào khác ngoài độ tuổi của hung thủ.

Cảnh trưởng thành phố Bend - ông Mike Krantz cho biết các nạn nhân thiệt mạng bao gồm ba trẻ em (5, 8 và 11 tuổi) cùng một giáo viên. Ngoài ra, một học sinh 7 tuổi và một giáo viên 54 tuổi đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Thống đốc bang Oregon - Tina Kotek đã gửi lời cảm ơn đến người dân đã "can thiệp một cách anh dũng để ngăn chặn những tổn thất nhân mạng tiếp theo".

Hiện trường vụ xả súng - Ảnh: Reuters

Ông Krantz cho biết người dân đã can thiệp (hiện chưa được tiết lộ danh tính) đã nhìn thấy nghi phạm tiến vào trường và quyết định truy đuổi đối tượng. Vụ nổ súng xảy ra tại Bend, một thành phố với khoảng 100.000 cư dân nằm ở vùng nông thôn miền trung Oregon, cách thành phố thủ phủ Portland 280 km về phía đông nam, thuộc khu vực cao nguyên sa mạc Oregon.

Theo các quan chức, Trường Tiểu học Silver Rail giảng dạy từ cấp mẫu giáo đến lớp năm (trẻ từ khoảng 5 đến 11 tuổi), với khoảng 450 học sinh và 40 nhân viên. Cảnh sát cho biết họ nhận được tin báo vào khoảng 1 giờ chiều (giờ địa phương) về "một người đàn ông không rõ danh tính đã nổ súng vào một chiếc xe" tại Trường Tiểu học Silver Rail.

Ít phút sau, các nhân viên điều phối khẩn cấp nhận được nhiều cuộc gọi "báo tin rằng một đối tượng đã đột nhập vào trường và bắt đầu nổ súng", cảnh sát cho biết trong một tuyên bố. Các sĩ quan cảnh sát đã có mặt trong vòng ba phút và phát hiện nghi phạm đã bị bắn chết.