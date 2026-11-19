Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, 4 em nhỏ cùng sinh năm 2015, trú tại xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai đến khu vực biển thuộc thôn Trung Lương, xã Cát Tiến để vui chơi, tắm biển.

Đến khoảng 9 giờ, trong lúc tắm biển, 3 em bị đuối nước. Phát hiện sự việc, người dân địa phương nhanh chóng ứng cứu, đưa được hai em N.V.G.P và H.N.C.T vào bờ. Riêng em N.V.T.V bị nước cuốn trôi, mất tích. Em H.Đ.N.K đã lên bờ trước đó nên không gặp nguy hiểm.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Cát Tiến cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, địa phương đã huy động các lực lượng phối hợp tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, thời điểm này biển có sóng lớn, gây khó khăn cho công tác cứu nạn. Chính quyền địa phương đang vận động những người dân có kinh nghiệm đi biển hỗ trợ tìm kiếm dọc khu vực ven bờ.

Hai em được cứu sống đã được đưa về nhà. Trong đó, một em có sức khỏe hơi yếu nên được đưa đến trạm y tế để kiểm tra, chăm sóc.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm em N.V.T.V.