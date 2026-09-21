Một thiết bị chỉ dùng vài phút nhưng nhiều nhà cắm điện 24/24: Có nên rút ra sau khi dùng?

Máy sấy tóc là thiết bị quen thuộc, được sử dụng gần như hằng ngày ở nhiều gia đình. Vì muốn tiện, một số người dùng xong chỉ tắt công tắc rồi đặt máy trở lại vị trí cũ mà không rút phích cắm.

Tuy nhiên, khác với tủ lạnh hay một số thiết bị cần duy trì nguồn điện liên tục để hoạt động, máy sấy tóc phần lớn thời gian trong ngày chỉ nằm yên một chỗ. Việc kết nối với nguồn điện 24/24 vì thế không thực sự cần thiết.

Sau khi sử dụng, người dùng nên tắt máy và rút phích cắm khỏi ổ điện. Khi rút, cần cầm trực tiếp vào phần phích thay vì kéo hoặc giật dây.

Điều này càng đáng chú ý đối với những gia đình có trẻ nhỏ. Khi máy vẫn kết nối với nguồn điện, thiết bị có thể hoạt động nếu công tắc vô tình bị bật.

Máy sấy tóc là thiết bị quen thuộc, được sử dụng gần như hằng ngày ở nhiều gia đình - Ảnh minh hoạ

Để máy sấy trong phòng tắm càng cần chú ý

Không ít gia đình có thói quen sử dụng rồi để luôn máy sấy tóc trong phòng tắm, gần lavabo hoặc khu vực thay đồ. Đây lại là những nơi có độ ẩm cao và thường xuyên xuất hiện nước.

Máy sấy đang kết nối với nguồn điện không nên đặt gần bồn rửa, bồn tắm, vòi nước hoặc những vị trí có nguy cơ bị nước bắn vào. Người dùng cũng không nên chạm vào phích cắm, ổ điện hay sử dụng máy khi tay đang ướt.

Đặc biệt, nếu một thiết bị điện đang cắm nguồn không may rơi xuống nước, không được đưa tay xuống lấy thiết bị. Việc cần làm trước tiên là ngắt nguồn điện một cách an toàn.

Đây cũng là một trong những lý do người dùng nên hình thành thói quen rút phích cắm máy sấy ngay sau mỗi lần sử dụng, thay vì để thiết bị kết nối với nguồn điện thường trực trong phòng tắm.

Bên cạnh đó, những chiếc máy sấy đã sử dụng nhiều năm có thể xuất hiện các dấu hiệu xuống cấp mà người dùng ít để ý.

Vì muốn tiện, một số người dùng xong chỉ tắt công tắc rồi đặt máy trở lại vị trí cũ mà không rút phích cắm - Ảnh minh hoạ

Dây nguồn bị nứt, gập, hở lớp bảo vệ; phích cắm lỏng, cháy xém hay đoạn dây gần thân máy bị biến dạng đều là những dấu hiệu cần lưu ý. Khi dây hoặc phích đã hư hỏng, nguy cơ xảy ra tình trạng chập điện, điện giật hoặc quá nhiệt có thể tăng lên.

Nếu phát hiện bất thường, không nên chỉ quấn băng dính để sử dụng tạm trong thời gian dài. Người dùng cần ngừng sử dụng và tiến hành sửa chữa hoặc thay thế phù hợp.

Ổ điện cũng cần được kiểm tra. Nếu phích cắm bị lỏng khi cắm vào, xuất hiện tiếng lẹt xẹt, mùi khét, vết cháy hoặc ổ điện nóng bất thường, gia đình nên ngừng sử dụng vị trí đó và gọi thợ điện kiểm tra.

Máy sấy tóc thường chỉ được sử dụng vài phút rồi nghỉ trong phần lớn thời gian còn lại của ngày, vì vậy, sau khi sử dụng, nên tắt máy và rút phích cắm khỏi nguồn điện - Ảnh minh hoạ

Đừng chỉ chú ý đến phích cắm

Rủi ro với máy sấy tóc không chỉ liên quan đến việc thiết bị có được rút điện sau khi sử dụng hay không. Trong lúc máy hoạt động, người dùng cũng cần để ý đến những biểu hiện bất thường.

Máy sấy hút không khí qua cửa hút phía sau. Sau một thời gian sử dụng, tóc, bụi và xơ vải có thể tích tụ tại khu vực này, làm cản trở luồng không khí và khiến thiết bị nóng hơn.

Do đó, cửa hút hoặc lưới lọc nên được vệ sinh theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Người dùng cũng không được che kín vị trí này trong lúc máy đang hoạt động.

Nếu máy sấy bất ngờ xuất hiện mùi khét, phát ra tiếng lạ, có tia lửa, thân máy nóng bất thường hoặc liên tục tự ngắt, nên tắt máy và rút điện thay vì cố tiếp tục sử dụng.

Sau khi dùng xong, cũng không nên lập tức cuộn dây thật chặt quanh thân máy rồi cất vào ngăn kéo. Hãy chờ máy nguội, cuộn dây tương đối lỏng và tránh bẻ gập mạnh phần dây gần phích cắm hoặc sát thân máy. Việc dây nguồn thường xuyên bị gập, xoắn có thể khiến nó xuống cấp theo thời gian.

Máy sấy nên được bảo quản ở nơi khô ráo, tránh khu vực thường xuyên bị nước bắn hoặc có độ ẩm cao, đồng thời để ngoài tầm với của trẻ nhỏ.

Điều quan trọng là không cần cho rằng cứ để một chiếc máy sấy đã tắt nhưng vẫn cắm điện thì chắc chắn sẽ xảy ra sự cố. Vấn đề nằm ở chỗ máy sấy tóc không phải thiết bị cần duy trì nguồn điện 24/24, trong khi việc rút phích sau khi sử dụng chỉ mất vài giây.

Vì vậy, nếu gia đình vẫn có thói quen dùng máy sấy xong rồi để nguyên phích cắm trong ổ điện cả ngày, đây là một thao tác nhỏ đáng để thay đổi.