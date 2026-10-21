Một thay đổi mới về kiểm tra cuối kỳ, học sinh lớp 5, 9, 12 cần đặc biệt lưu ý

Sở GDĐT sẽ xây dựng đề kiểm tra chung

Bộ GDĐT vừa ban hành Thông tư 89/2026/TT-BGDĐT, sửa đổi, bổ sung một số quy định về đánh giá học sinh Tiểu học, THCS và THPT. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/12/2026, trong đó bổ sung quy định về việc tổ chức kiểm tra định kỳ đối với học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Theo quy định mới, Sở GDĐT sẽ chủ trì xây dựng, thẩm định và cung cấp đề kiểm tra định kỳ chung cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn đối với một số môn học đánh giá bằng điểm số do Sở lựa chọn.

Với học sinh lớp 5, việc kiểm tra theo đề chung được thực hiện vào cuối học kỳ I và cuối năm học. Trong khi đó, học sinh lớp 9 và lớp 12 sẽ áp dụng vào cuối học kỳ I và cuối học kỳ II. Các môn học sử dụng đề chung sẽ được Sở GD&ĐT lựa chọn và thông báo trước khi tổ chức thực hiện.

(Ảnh minh họa: Hocmai.vn)

Đề kiểm tra phải phù hợp với yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông, đồng thời bảo đảm sự thống nhất giữa các cơ sở giáo dục cùng cấp học. Nhà trường vẫn chịu trách nhiệm tổ chức coi, chấm và tổng hợp kết quả kiểm tra, bảo đảm khách quan, công bằng và thực chất.

Điều này cũng có nghĩa không phải toàn bộ các bài kiểm tra của lớp 5, 9 và 12 đều do Sở ra đề. Với những môn học, thời điểm kiểm tra và khối lớp còn lại, nhà trường vẫn tổ chức ra đề theo quy định.

Học sinh cần lưu ý gì?

Điểm mới này có thể giúp việc kiểm tra ở những môn được lựa chọn có sự thống nhất hơn giữa các trường trong cùng địa bàn. Học sinh lớp 5, 9 và 12 vì vậy cần theo dõi thông báo của nhà trường và Sở GDĐT để biết môn nào sẽ sử dụng đề chung, thời điểm kiểm tra và các yêu cầu cụ thể.

Bên cạnh thay đổi về đề kiểm tra, Thông tư 89 cũng cho phép các trường THCS và THPT tổ chức kiểm tra định kỳ trên máy tính nếu đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm và vận hành. Hình thức này phải được thông báo trước cho học sinh và cha mẹ học sinh về các yêu cầu kỹ thuật.

Kết quả và bài làm trên máy tính có giá trị pháp lý tương đương bài làm trên giấy nếu đáp ứng các yêu cầu về tính toàn vẹn, xác thực, bảo mật, lưu trữ và truy xuất theo quy định về giao dịch điện tử.