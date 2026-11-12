Một thập kỷ vun đắp niềm tin, chắp cánh khát vọng

Từ 40 học sinh trong ngày đầu thành lập đến hơn 1.000 học sinh hôm nay, Trường TH, THCS và THPT – Đại học Hà Tĩnh đã đi qua hành trình 10 năm xây dựng và trưởng thành. Mỗi bước tiến đều in dấu tâm huyết, trách nhiệm của những người gieo chữ, khát vọng vươn lên của các thế hệ học trò và niềm tin bền bỉ của các bậc phụ huynh.

Ngày 12/7/2016, Trường TH, THCS và THPT – Đại học Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 1906/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Đây là ngôi trường phổ thông liên cấp trực thuộc Trường Đại học Hà Tĩnh, đảm nhận hai nhiệm vụ: tổ chức hoạt động giáo dục phổ thông và tạo môi trường thực tập cho sinh viên ngành sư phạm.

Trường TH, THCS và THPT – Đại học Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 1906/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Những ngày đầu thành lập, nhà trường phải đối mặt với không ít khó khăn. Đó là khi cơ chế, chính sách dành cho mô hình trường công lập tự chủ chưa hoàn thiện; cơ sở vật chất tuy được kế thừa của Trường Đại Học Hà Tĩnh, nhưng phần lớn được thiết kế phục vụ hoạt động đào tạo sinh viên, một số hạng mục đã xuống cấp, chưa thực sự phù hợp với yêu cầu dạy học bậc phổ thông. Đặc biệt, quyết định thành lập được ban hành sau thời điểm tuyển sinh nên việc vận động học sinh đến trường gặp nhiều trở ngại, trong khi đội ngũ giáo viên còn thiếu.

Nhớ lại chặng đường đã qua, thầy Phan Đình Anh – nguyên Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Những ngày đầu thành lập, nhà trường đối mặt với không ít khó khăn do mô hình còn mới, cơ sở vật chất và các điều kiện dạy học còn hạn chế, nhiều công việc chưa có tiền lệ để tham khảo, học hỏi. Nhà trường phải cùng lúc lo ổn định tổ chức, tuyển sinh, bổ sung đội ngũ giáo viên, từng bước khắc phục những bất cập về cơ sở vật chất để bảo đảm hoạt động dạy và học. Công việc bộn bề, áp lực không nhỏ, nhưng với quyết tâm xây dựng một môi trường giáo dục mới, chúng tôi đã cùng nhau kiên trì vượt qua, từng bước đưa mọi hoạt động vào nền nếp”.

Từ những bước đi đầu tiên, sau 10 năm, nhà trường đã mở rộng quy mô ngày càng lớn mạnh.

Năm học 2016-2017 ghi dấu những bước đi đầu tiên của trường khi chính thức đi vào hoạt động với 2 lớp 10, 40 học sinh khóa đầu tiên và 23 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Ban Giám hiệu có hai người, gồm thầy Phan Đình Anh - Hiệu trưởng và thầy Nguyễn Gia Việt - Phó Hiệu trưởng kiêm nhiệm. Phần lớn giáo viên THPT, THCS là giảng viên các khoa chuyên môn của Trường Đại học Hà Tĩnh. Riêng cấp tiểu học, nhà trường phải trực tiếp liên hệ với lãnh đạo các địa phương để tìm kiếm, vận động những giáo viên có kinh nghiệm về công tác.

Khởi đầu với quy mô khiêm tốn, điều kiện còn nhiều thiếu thốn, song với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự tận tâm của những người đặt nền móng, nhà trường từng bước ổn định hoạt động. Cùng đó, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, ngành giáo dục, Trường Đại học Hà Tĩnh cùng sự sẻ chia, tin tưởng của phụ huynh đã tiếp thêm động lực để tập thể cán bộ, giáo viên kiên trì xây dựng, vun đắp môi trường giáo dục mới.

Năm học 2017-2018 đánh dấu bước phát triển mới khi trường mở rộng tuyển sinh cả ba cấp học: tiểu học, THCS và THPT, với 9 lớp, 211 học sinh. Cùng với quy mô trường lớp ngày càng mở rộng, đội ngũ cán bộ quản lý được kiện toàn, các tổ chuyên môn từng bước hình thành; cơ sở vật chất phục vụ dạy học, sinh hoạt bán trú, vui chơi và trải nghiệm cũng được quan tâm đầu tư, hoàn thiện.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường hiện có 4 tiến sĩ, 36 thạc sĩ và 40 người có trình độ đại học.

Tháng 9/2020, thầy Phan Đình Anh nghỉ chế độ, cô Nguyễn Thị Thanh Tâm được bổ nhiệm Hiệu trưởng. Kế thừa những nền tảng đã được gây dựng, Ban Giám hiệu đã cùng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên tiếp tục duy trì định hướng phát triển, đổi mới hoạt động chuyên môn, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng nền nếp nhà trường.

Năm học 2026-2027, Trường Tiểu học, THCS và THPT – Đại học Hà Tĩnh có 33 lớp với hơn 1.000 học sinh. Đội ngũ cán bộ, giáo viên hiện có 4 tiến sĩ, 36 thạc sĩ và 40 người có trình độ đại học. Cùng với mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục luôn được nhà trường xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, phát huy vai trò của đội ngũ nhà giáo, đổi mới phương pháp giảng dạy và xây dựng môi trường học tập tích cực là những hướng đi được chú trọng.

Năm học 2026-2027, Trường Tiểu học, THCS và THPT – Đại học Hà Tĩnh có 33 lớp với hơn 1.000 học sinh.

Cô giáo Hồ Thị Minh Hằng chia sẻ: “Sự dìu dắt, truyền cảm hứng của những giáo viên giàu kinh nghiệm đã tiếp thêm nhiệt huyết cho đội ngũ trẻ, thúc đẩy phong trào đổi mới chuyên môn trong nhà trường. Giáo viên tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy, đổi mới phương pháp tổ chức lớp học, tăng cường các hoạt động trải nghiệm để học sinh được khám phá, thực hành và chủ động tiếp nhận kiến thức. Qua đó, không chỉ nâng cao hiệu quả học tập mà còn góp phần phát triển năng lực, sở trường cho các em”.

Sự nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ nhà giáo được ghi nhận qua nhiều thành tích nổi bật. Trong 10 năm qua, có 13 lượt nhà giáo được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 4 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2024-2025. Nhà trường nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được UBND tỉnh tặng bằng khen vào các năm 2017, 2019 và Cờ thi đua năm 2023; Sở GD&ĐT tặng giấy khen năm 2023.

Giáo viên tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy

Bên cạnh mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường luôn chú trọng hành trình tiến bộ của mỗi học sinh. Với điểm tuyển sinh đầu vào còn khiêm tốn so với một số trường THPT trên địa bàn, đội ngũ giáo viên đã chủ động điều chỉnh phương pháp giảng dạy, củng cố kiến thức nền tảng, khơi dậy động lực và phát huy năng lực của từng em. Thay vì đặt nặng so sánh kết quả, trường chú trọng ghi nhận sự tiến bộ của học sinh thông qua các hoạt động phụ đạo, hướng dẫn phương pháp học tập và trải nghiệm. Qua đó, thầy cô đồng hành giúp các em khắc phục hạn chế, phát huy thế mạnh, từng bước tự tin hơn trong học tập và rèn luyện.

Những nỗ lực ấy được thể hiện qua thành tích tại các kỳ thi, cuộc thi và sân chơi trí tuệ. Trong 10 năm, học sinh toàn trường đã giành gần 200 giải thưởng cấp tỉnh trên các lĩnh vực văn hóa, khoa học và thể thao. Chất lượng giáo dục đại trà ngày càng được củng cố với tỷ lệ hơn 70% học sinh đạt kết quả học tập tốt và khá. Đặc biệt, cả 8 khóa học sinh tốt nghiệp THPT đều đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%, trong đó hơn 80% trúng tuyển vào các trường đại học, trong đó có nhiều em đạt điểm cao.

Nhà trường đa dạng hóa các sân chơi kiến thức, tạo cơ hội để học sinh giao lưu, học hỏi và phát huy năng lực.

Đằng sau những con số đầy ý nghĩa là hành trình trưởng thành của nhiều thế hệ học trò. Mỗi người một lựa chọn, một hướng đi riêng, nhưng những năm tháng dưới mái trường đã trở thành hành trang quý giá, giúp các em tự tin bước vào tương lai.

Em Nguyễn Thị Ngọc Diệp, nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan, hiện đang công tác tại hội sở Techcombank Hà Nội chia sẻ: “Đến nay, em vẫn luôn nhớ những tháng ngày học tập dưới mái trường, nhớ sự quan tâm, động viên và tình yêu thương của thầy cô. Càng trưởng thành, em càng thấm thía rằng, điều nhận được từ mái trường không chỉ là kiến thức mà còn là những bài học về nhân cách, trách nhiệm và bản lĩnh. Chúng em luôn tự hào là học sinh HSE”.

Hành trình 10 năm của mái trường không chỉ được bồi đắp từ tâm huyết của các thế hệ thầy cô mà còn có sự đồng hành, tin tưởng của các bậc phụ huynh. Sự gặp gỡ giữa trách nhiệm của người làm giáo dục và mong mỏi của cha mẹ đã tạo nên nền tảng để mỗi học sinh được quan tâm, định hướng, phát triển năng lực và tự tin theo đuổi ước mơ.

Việc tổ chức các sân chơi ngoại khóa góp phần tạo môi trường học tập sinh động, giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và phát huy năng lực bản thân.

ĐIỀU KHIẾN CHÚNG TÔI VUI NHẤT LÀ CON NGÀY CÀNG TỰ TIN, CHỦ ĐỘNG HƠN TRONG HỌC TẬP, BIẾT CHIA SẺ, CÓ Ý THỨC VÀ TRÁCH NHIỆM HƠN VỚI BẢN THÂN. Chị Nguyễn Thị Nguyệt ở phường Thành Sen – phụ huynh

Chị Nguyễn Thị Nguyệt ở phường Thành Sen – phụ huynh có con đang theo học tại trường, chia sẻ: “Khi lựa chọn nhà trường, điều tôi mong muốn không chỉ là con được trang bị kiến thức mà còn được học tập trong một môi trường yêu thương, tôn trọng và có điều kiện phát triển toàn diện. Qua thời gian con theo học, gia đình cảm nhận rõ sự quan tâm, trách nhiệm của thầy cô và sự đồng hành sát sao giữa nhà trường với phụ huynh. Điều khiến chúng tôi vui nhất là con ngày càng tự tin, chủ động hơn trong học tập, biết chia sẻ, có ý thức và trách nhiệm hơn với bản thân. Nhìn con trưởng thành từng ngày, gia đình càng thêm tin tưởng vào lựa chọn của mình”.

Mỗi học sinh là một hành trình riêng, mang theo điểm xuất phát, năng lực và ước mơ khác nhau. Bởi vậy, với các thầy cô ở Trường Tiểu học, THCS và THPT – Đại học Hà Tĩnh, giáo dục không chỉ là trao truyền tri thức hay hướng đến những kết quả trong các kỳ thi, mà sâu xa hơn là khơi mở tiềm năng, bồi đắp nhân cách, giúp các em trưởng thành, có bản lĩnh và biết chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Chia sẻ về định hướng phát triển, cô Nguyễn Thị Thanh Tâm – Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS và THPT – Đại học Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Triết lý “Yêu thương – Kỷ cương – Sáng tạo” chính là nền tảng xuyên suốt của nhà trường, được thể hiện trong mọi hoạt động giáo dục. Yêu thương để mỗi học sinh cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia và đồng hành; kỷ cương giúp các em hình thành nền nếp, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm; sáng tạo khơi dậy tinh thần đổi mới, chủ động khám phá ở cả người dạy và người học. Trên hết, nhà trường mong muốn mỗi học sinh đều được tôn trọng, có cơ hội phát huy khả năng và tiến bộ theo cách riêng của mình”.

Trong giai đoạn mới, nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo phù hợp; đồng thời tăng cường hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng, phát triển năng lực toàn diện cho học sinh. Qua đó, xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, kỷ cương, nơi mỗi học sinh được phát huy khả năng, nuôi dưỡng ước mơ và tự tin bước vào tương lai.

Mười năm chưa phải chặng đường dài, nhưng đủ để Trường TH, THCS và THPT - Đại học Hà Tĩnh định hình những giá trị và bản sắc riêng. Thành quả ấy được bồi đắp bằng tâm huyết của những người gieo chữ, niềm tin của phụ huynh và nỗ lực vươn lên của các thế hệ học trò. Chặng đường phía trước còn nhiều yêu cầu mới, song những giá trị được vun đắp suốt một thập kỷ sẽ là nền tảng để nhà trường tiếp tục đổi mới, phát triển. Hành trình gieo chữ vẫn tiếp nối, với sứ mệnh không chỉ trang bị tri thức mà còn bồi dưỡng nhân cách, khơi dậy tiềm năng, góp phần hình thành những thế hệ học sinh phát triển toàn diện, có năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm.

BÀI, ẢNH: THÚY NGỌC

THIẾT KẾ: HUY TÙNG