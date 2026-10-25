Một thập kỷ hôn nhân của đạo diễn Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp có gì?

Năm 2016, Victor Vũ và Đinh Ngọc Diệp tổ chức đám cưới tại TP.HCM, khép lại hành trình yêu đương bằng một cuộc hôn nhân được nhiều khán giả quan tâm. Sau 10 năm, mối quan hệ của họ không chỉ dừng lại ở vai trò vợ chồng mà còn mở rộng sang công việc, khi cả hai cùng tham gia vào quá trình làm phim.

Đinh Ngọc Diệp cho biết cô đã có 6 bộ phim hợp tác với chồng. Trong mối quan hệ ấy, nữ diễn viên chủ động hỗ trợ Victor Vũ, đồng thời dành cho anh quyền quyết định trong những vấn đề thuộc chuyên môn đạo diễn. Sự phân chia vai trò rõ ràng giúp cả hai duy trì được sự ăn ý mà không làm mất đi ranh giới cần thiết giữa công việc và đời sống riêng.

Đinh Ngọc Diệp từng chia sẻ cô nể phục chồng bởi sự chỉn chu và những kinh nghiệm anh truyền đạt cho mình, từ cách viết email, giao tiếp với ê-kíp đến việc phối hợp giữa các bộ phận sản xuất. Bộ phim "Người bất tử" là dự án đầu tiên cô chính thức đảm nhận vai trò sản xuất.

Theo nữ diễn viên, vợ chồng cô có thể hiểu ý nhau chỉ sau một vài câu trao đổi. Trong khi Victor Vũ tập trung phát triển ý tưởng và sáng tạo, cô đảm nhiệm việc lên kế hoạch, dự trù ngân sách, phân bổ nguồn lực và xây dựng chiến lược truyền thông. Trước những quyết định quan trọng, cô vẫn tham khảo ý kiến của chồng.

Với Đinh Ngọc Diệp, sự tôn trọng chính là điều giúp hai người làm việc cùng nhau lâu dài. Là vợ đạo diễn, cô không đặt mình vào vị trí can thiệp mọi thứ, mà lựa chọn trở thành người hỗ trợ để chồng có không gian sáng tạo.

Về phần Victor Vũ, anh kiên định với quan điểm làm phim dựa trên sự phù hợp của diễn viên với nhân vật, thay vì chỉ dựa vào danh tiếng. Đạo diễn cho rằng sức thuyết phục của một bộ phim nằm ở diễn xuất và khả năng khiến khán giả nhớ đến nhân vật, chứ không đơn thuần là tên tuổi của người đảm nhận vai diễn.

Sự đồng hành của Đinh Ngọc Diệp cũng giúp Victor Vũ có thêm một người thấu hiểu những áp lực phía sau máy quay. Họ vừa là vợ chồng, vừa là những người cùng chia sẻ mục tiêu nghề nghiệp, từ đó tạo nên sự gắn kết không dễ có giữa hai người làm việc trong cùng một lĩnh vực.

Ngoài sự đồng hành trong công việc, sau 10 năm kết hôn, Victor Vũ và Đinh Ngọc Diệp có cuộc sống gia đình bên 2 con trai. Nếu trong công việc, họ tìm được tiếng nói chung qua những dự án điện ảnh, thì khi trở về nhà, cả hai tiếp tục học cách dung hòa tính cách để cùng nuôi dạy con. Đinh Ngọc Diệp thừa nhận cô là người nghiêm khắc hơn, trong khi Victor Vũ mềm mỏng với các con. Tuy nhiên, khi dạy con, hai vợ chồng luôn cố gắng thống nhất quan điểm, tránh để các bé rơi vào tình huống bố mẹ bất đồng. Nữ diễn viên cũng không đặt kỳ vọng các con phải nối nghiệp nghệ thuật của bố mẹ. Theo cô, điều quan trọng không phải là con trở thành người nổi tiếng hay đạt được thành tích lớn, mà là sống tử tế, có công việc đủ nuôi sống bản thân và biết tìm kiếm hạnh phúc.

Victor Vũ sinh năm 1975, là đạo diễn điện ảnh người Mỹ gốc Việt, được biết đến với phong cách làm phim đa dạng, từ tâm lý, tình cảm đến trinh thám, kinh dị. Anh ghi dấu ấn qua các tác phẩm như: Chuyện tình xa xứ, Cô dâu đại chiến, Thiên mệnh anh hùng, Scandal: Bí mật thảm đỏ, Quả tim máu, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Người bất tử và Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu. Đinh Ngọc Diệp sinh năm 1984 là diễn viên, người mẫu và nhà sản xuất phim của Việt Nam. Cô từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, đoạt giải Hoa khôi Tây Đô năm 2004 và được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình, điện ảnh.