Một thập kỷ bứt phá quy mô, tăng trưởng bền vững

Kiến tạo giá trị, khẳng định vị thế.

Thập niên 2010-2020 chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của thành phố Đà Nẵng trên hành trình trở thành trung tâm kinh tế, du lịch, dịch vụ và tài chính lớn của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Nhằm đón đầu làn sóng phát triển đó và hiện thực hóa chiến lược mở rộng mạng lưới bán lẻ chuyên biệt, ngày 08/9/2016, VietinBank chính thức quyết định thành lập Chi nhánh Sông Hàn. Sự kiện này đưa VietinBank Sông Hàn trở thành chi nhánh bán lẻ đầu tiên và là chi nhánh thứ 4 của VietinBank trên địa bàn Đà Nẵng thời điểm bấy giờ.

Ngay từ những ngày đầu đặt nền móng, Ban lãnh đạo chi nhánh đã xác định rõ kim chỉ nam hoạt động: Lấy khách hàng làm trung tâm, chuẩn hóa chất lượng dịch vụ và phát huy tối đa sức mạnh chi nhánh bán lẻ hiện đại. Sau thời gian ngắn, VietinBank Sông Hàn nhanh chóng trở thành” bà đỡ” cung ứng kịp thời dòng vốn và giải pháp tài chính toàn diện cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh cũng như cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)

Chi nhánh nhiều năm liền được Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành VietinBank công nhận là đơn vị "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"

Nhìn lại chặng đường 10 năm, bức tranh tài chính của VietinBank Sông Hàn được khắc họa bằng những gam màu tăng trưởng ấn tượng, phản ánh nội lực vững vàng và sự tín nhiệm của khách hàng. Từ xuất phát điểm khiêm tốn đến cột mốc10 năm, quy mô nguồn vốn huy động của VietinBank Sông Hàn đã tăng trưởng gấp 20 lần (tốc độ tăng trưởng bình quân 28%/năm). Đáng chú ý, tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn của chi nhánh liên tục cải thiện mạnh mẽ nhờ việc đẩy mạnh các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt và thu hút dòng tiền giao dịch thường xuyên của doanh nghiệp lẫn tiểu thương.

Dư nợ cho vay nền kinh tế của chi nhánh tăng gấp 50 lần so với năm 2016. Dòng vốn tín dụng được phân bổ hợp lý, ưu tiên tập trung cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại dịch vụ, du lịch, y tế, giáo dục và các dự án hạ tầng trọng điểm của địa phương. Song song với mở rộng quy mô, công tác quản trị rủi ro luôn được siết chặt, giúp tỷ lệ nợ xấu của luôn được kiểm soát ở mức rất thấp (dưới 0,3%), đảm bảo chất lượng tín dụng lành mạnh và bền vững.

Sau một thập kỷ bền bỉ chinh phục thị trường, tổng số lượng khách hàng giao dịch thường xuyên tại chi nhánh đã chạm mốc trước kế hoạch đề ra cho hành trình phát triển. Trong đó khách hàng cá nhân tăng gấp 50 lần và khách hàng doanh nghiệp tăng gấp 45 lần so với giai đoạn đầu. Sự gia tăng mạnh mẽ về tệp khách hàng chất lượng cao không chỉ khẳng định uy tín thương hiệu VietinBank tại Đà Nẵng mà còn tạo nền tảng vững chắc cho nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng như bảo hiểm, thẻ, kinh doanh ngoại hối và thanh toán quốc tế.

Tiên phong chuyển đổi số và kiến tạo giải pháp tài chính

Nếu như 5 năm đầu (2016-2021) là giai đoạn đặt nền móng và khẳng định bản lĩnh vượt qua những biến động chưa từng có của thị trường, đặc biệt là tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 đối với kinh tế du lịch Đà Nẵng, thì 5 năm tiếp theo (2021-2026) chính là kỷ nguyên bứt phá ngoạn mục của VietinBank Sông Hàn nhờ làn sóng chuyển đổi số. Chi nhánh đã trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong việc đưa ngân hàng số vào mọi ngóc ngách của đời sống kinh tế - xã hội

Chi nhánh hợp tác triển khai thành công hệ thống thanh toán viện phí không dùng tiền mặt qua mã QR tại Bệnh viện 199 (Bộ Công an)

Chi nhánh đã triển khai, hướng dẫn và đồng hành cùng người dân chuyển dịch giao dịch lên nền tảng số thông qua ứng dụng VietinBank iPay Mobile. Các tiện ích hiện đại như mở tài khoản trực tuyến định danh bằng trí tuệ nhân tạo, gửi tiết kiệm online, thanh toán hóa đơn tự động, giải ngân trực tuyến chỉ trong 5-10 phút hay quản lý thẻ thông minh đã giúp khách hàng giao dịch mọi lúc, mọi nơi mà không cần đến quầy. Đến nay, giao dịch thực hiện qua kênh số tại chi nhánh đạt tỷ lệ khá cao, góp phần giảm tải giao dịch tại quầy và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp vốn vay, VietinBank Sông Hàn còn đóng vai trò là nhà tư vấn giải pháp công nghệ tài chính toàn diện. Dấu ấn nổi bật là việc chi nhánh hợp tác triển khai thành công hệ thống quản trị tài chính nội bộ (HFS) và thanh toán viện phí không dùng tiền mặt qua mã QR tại Bệnh viện 199 (Bộ Công an), đưa nơi đây trở thành bệnh viện đầu tiên tại Đà Nẵng ứng dụng mô hình số hóa quản trị tài chính đồng bộ. Bên cạnh đó, thông qua nền tảng VietinBank eFAST, hóa đơn điện tử, bảo lãnh online và tài trợ thương mại số, chi nhánh đã giúp hàng nghìn doanh nghiệp xuất nhập khẩu, thương mại và dịch vụ trên địa bàn tối ưu hóa dòng tiền và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ông Đinh Xuân Nha, Giám đốc VietinBank Sông Hàn chia sẻ: Đằng sau thành công về công nghệ và kinh doanh của VietinBank Sông Hàn là yếu tố con người. Tập thể cán bộ, người lao động tại chi nhánh luôn giữ vững tác phong chuyên nghiệp, tận tâm, am hiểu sâu sắc đặc thù kinh doanh của địa phương để thiết kế những gói sản phẩm tài chính "may đo" sát sườn nhất với từng phân khúc khách hàng.

Thành phố Đà Nẵng đang đứng trước những vận hội lịch sử mới với định hướng xây dựng Trung tâm tài chính khu vực, khu thương mại tự do và đẩy mạnh kinh tế số, kinh tế xanh. Nắm bắt thời cơ ấy, chi nhánh quyết tâm tiếp tục đổi mới tư duy, bứt phá mạnh mẽ trong chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và chất lượng dịch vụ để tăng trưởng an toàn, hiệu quả và bền vững.

Lan tỏa giá trị nhân văn bên dòng sông Hàn

Với VietinBank Sông Hàn, sự phát triển bền vững của một ngân hàng không chỉ được đo đếm bằng những con số lợi nhuận hay quy mô tài sản, mà còn ở những giá trị nhân văn được sẻ chia với cộng đồng. Suốt 10 năm qua, những giá trị nhân văn ấy luôn được tập thể cán bộ, nhân viên chi nhánh gìn giữ và phát huy thông qua hàng loạt hoạt động thiết thực

Ông Đinh Xuân Nha, Giám đốc VietinBank Sông Hàn (đứng giữa) trao quà cho hộ nghèo tại xã Đồng Dương, TP. Đà Nẵng

Trong những thời điểm Đà Nẵng gồng mình chống chọi với đại dịch Covid-19 hay những đợt bão lũ lịch sử tại miền Trung, Công đoàn chi nhánh đã tích cực quyên góp, trao tặng hàng trăm triệu đồng tiền mặt, trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm hỗ trợ các bệnh viện, lực lượng tuyến đầu và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Hằng năm, chi nhánh đều dành nguồn kinh phí an sinh xã hội để trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng và tổ chức các chương trình "Tết vì người nghèo" trên địa bàn cũng như các tỉnh lân cận. Những hành động thiết thực và bền bỉ đó đã khắc họa đậm nét hình ảnh người cán bộ VietinBank không chỉ giỏi chuyên môn, tận tụy với khách hàng mà còn giàu lòng nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng.

Những nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, nhân viên và người lao động VietinBank Sông Hàn suốt 10 năm qua đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng và danh hiệu thi đua. Chi nhánh nhiều năm liền được Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành VietinBank công nhận là đơn vị "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng với những đóng góp tích cực vào sự ổn định thị trường tiền tệ, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và đồng hành cùng doanh nghiệp địa phương phục hồi, phát triển kinh tế.

Với nền tảng vững chắc được xây dựng qua một thập kỷ cùng khát vọng cống hiến không ngừng, VietinBank Sông Hàn đang tiếp tục nỗ lực không ngừng để luôn là người bạn đồng hành tin cậy, góp phần kiến tạo thịnh vượng cho khách hàng và đóng góp tích cực vào sự phát triển phồn vinh của thành phố bên dòng sông mà chi nhánh đã vinh dự được mang tên.