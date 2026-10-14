Một thành viên HĐQT Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ bất thường

Thành viên HĐQT PNJ xin từ nhiệm

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã ck: PNJ) vừa công bố thông tin bất thường gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) về việc một thành viên HĐQT xin từ nhiệm.

Theo công bố, ngày 12/10/2026, PNJ nhận được thư từ nhiệm của ông Đào Trung Kiên, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ông Kiên cho biết, việc từ nhiệm nhằm tập trung vào công tác chuyên môn trên cương vị Giám đốc cao cấp - Chiến lược & Quản trị hiệu quả hoạt động.

Việc từ nhiệm sẽ được PNJ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét, thông qua. Theo đó, việc từ nhiệm chỉ có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường chấp thuận. PNJ dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 21/10/2026 để thông qua một số nội dung quan trọng.

PNJ dự kiến lỗ 6.271 tỷ đồng do trích lập dự phòng

Bên cạnh vấn đề nhân sự, tại Đại hội bất thường, PNJ dự kiến trình cổ đông điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026. Theo phương án mới, doanh thu mục tiêu của PNJ đạt 39.057 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước. Tuy nhiên, doanh nghiệp dự kiến ghi nhận khoản trích lập dự phòng hơn 7.000 tỷ đồng, khiến kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2026 chuyển sang mức lỗ 6.271 tỷ đồng.

Nếu loại trừ khoản dự phòng tổn thất liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa đã bán, PNJ ước tính lợi nhuận sau thuế năm 2026 đạt khoảng 800 tỷ đồng.

Người liên quan lãnh đạo liên tiếp giảm sở hữu

Trong thời gian gần đây, một số cổ đông liên quan đến lãnh đạo PNJ cũng có giao dịch làm giảm tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp. Ngày 8/10/2026, bà Trần Phương Ngọc Giao bị bán giải chấp 2,94 triệu cổ phiếu PNJ. Sau giao dịch, số cổ phiếu bà Giao sở hữu giảm từ hơn 14,64 triệu đơn vị, tương đương 2,86% vốn, xuống còn hơn 11,7 triệu đơn vị, tương đương 2,29%.

Bà Trần Phương Ngọc Giao là con gái Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung và em gái bà Trần Phương Ngọc Thảo - Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên Ủy ban Kiểm toán kiêm người được ủy quyền công bố thông tin của PNJ.

Theo thông tin PNJ công bố, bà Cao Thị Ngọc Dung hiện trực tiếp sở hữu hơn 15 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 2,93% vốn. Trong khi đó, bà Trần Phương Ngọc Thảo nắm hơn 11 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,15%.

Cũng trong đầu tháng 10, ông Cao Ngọc Duy đã bán 9 triệu cổ phiếu PNJ trong hai ngày 1-2/10 bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu PNJ do ông Cao Ngọc Duy nắm giữ giảm từ 13,8 triệu đơn vị, tương đương 2,7% vốn, xuống còn 4,83 triệu đơn vị, tương ứng 0,94% vốn PNJ.