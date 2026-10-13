Một thành viên HĐQT PNJ xin từ nhiệm trước thềm đại hội cổ đông bất thường

Ngày 13/10, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) thông báo Hội đồng quản trị đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Đào Trung Kiên.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, ông Kiên xin từ nhiệm để dành toàn bộ thời gian cho công tác điều hành tại PNJ. Việc miễn nhiệm sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua theo quy định.

Đáng chú ý, ông Kiên vừa mới chính thức được bổ nhiệm làm Giám đốc cao cấp Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động của PNJ từ ngày 10/10.

Như vậy, việc xin từ nhiệm Hội đồng quản trị diễn ra chỉ 3 ngày sau khi ông Kiên đảm nhận vị trí điều hành mới và 8 ngày trước khi PNJ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Ông Đào Trung Kiên

Ông Đào Trung Kiên sinh năm 1979, có bằng thạc sĩ tài chính tại Đại học Hofstra (Mỹ). Ông tham gia Hội đồng quản trị PNJ từ tháng 4/2022, thuộc nhiệm kỳ 2022–2027 và từng giữ chức vụ Giám đốc cao cấp Vận hành từ tháng 2/2023.

Trước khi gia nhập PNJ năm 2016, ông từng công tác tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á và Công ty TNHH Kiến Anh. Theo thông tin được công bố, ông đang sở hữu khoảng 418.466 cổ phiếu PNJ, tương đương 0,08% vốn điều lệ doanh nghiệp.

PNJ cho biết, Hội đồng quản trị ghi nhận những đóng góp của ông Kiên trong thời gian qua và tin tưởng ông sẽ tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp trên cương vị điều hành. Công ty cũng khẳng định hoạt động quản trị và điều hành vẫn diễn ra bình thường.

Theo kế hoạch, Đại hội đồng cổ đông bất thường của PNJ sẽ diễn ra ngày 21/10 tại TP.HCM. Đây là cuộc họp có ý nghĩa đáng chú ý đối với doanh nghiệp khi nhiều nội dung liên quan đến kế hoạch kinh doanh, chính sách cổ tức và phương án huy động vốn được đưa ra xem xét.

Một trong những vấn đề đáng chú ý nhất là kế hoạch kinh doanh năm 2026. Theo tài liệu dự kiến trình cổ đông được công bố cuối tháng 9, PNJ đề xuất điều chỉnh mục tiêu doanh thu từ khoảng 48.660 tỷ đồng xuống còn 39.057 tỷ đồng.

Đáng kể hơn, doanh nghiệp dự kiến chuyển từ mục tiêu lợi nhuận sau thuế 3.409 tỷ đồng sang mức lỗ khoảng 6.271 tỷ đồng, chủ yếu do phương án trích lập dự phòng tổn thất liên quan đến hàng hóa thu đổi.

Bên cạnh việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, PNJ dự kiến trình phương án chào bán riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu phổ thông cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Theo phương án được công bố, thời gian triển khai dự kiến từ quý 4/2026 đến quý 3/2027. Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm.

Doanh nghiệp dự kiến sử dụng 60% số tiền thu được để thực hiện kế hoạch kinh doanh trong tương lai trên cơ sở điều chỉnh chính sách thu đổi hàng hóa đã bán và dự kiến mua lại; 20% để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; 20% còn lại dành cho các nhu cầu tài chính khác và/hoặc thanh toán các khoản vay ngắn hạn.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị PNJ cũng trình cổ đông phương án hoàn nhập tối đa 4.600 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Theo giải trình của doanh nghiệp, đây là việc điều chỉnh giữa các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu, không làm thay đổi tổng vốn chủ sở hữu tại thời điểm thực hiện.

Những nội dung trên được đưa ra trong bối cảnh PNJ phải xử lý các vấn đề liên quan đến chính sách thu đổi sản phẩm, củng cố niềm tin khách hàng và điều chỉnh phương án tài chính. Do đó, đại hội bất thường lần này không chỉ liên quan đến các chỉ tiêu kinh doanh mà còn gắn với những quyết định có ảnh hưởng đến nguồn vốn và định hướng hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Diễn biến cổ phiếu PNJ trong khoảng 3 tháng gần đây

Trên thị trường chứng khoán, mã cổ phiếu PNJ đang có nhịp hồi kỹ thuật. Chốt phiên ngày 13/10, thị giá dừng ở mức 19.200 đồng/cổ phiếu. Vốn hoá thị trường theo đó vào khoảng 9.800 tỷ đồng, giảm 75% so với hồi đầu năm.