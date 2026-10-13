Một thành viên HĐQT PNJ xin từ nhiệm

Ông Đào Trung Kiên hiện đảm nhiệm vị trí Giám đốc Cao cấp Chiến lược & Quản trị Hiệu quả Hoạt động tại PNJ. Ảnh: PNJ.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa thông báo nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Đào Trung Kiên.

Ông là Thành viên HĐQT PNJ từ năm 2022. Hiện nay, ông xin từ nhiệm để dành toàn bộ thời gian cho công tác điều hành. Việc miễn nhiệm sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

PNJ cho biết hoạt động quản trị và điều hành của công ty vẫn diễn ra bình thường trong thời gian này.

Trước đó, ông Kiên đã thôi giữ chức Giám đốc cao cấp - Vận hành từ ngày 10/10, trong bối cảnh PNJ tổ chức lại bộ máy theo cơ cấu mới.

Hiện ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc cao cấp Chiến lược & Quản trị hiệu quả hoạt động với nhiệm kỳ 3 năm. Ở cương vị này, ông trực tiếp dẫn dắt việc cụ thể hóa các định hướng chiến lược của công ty thành kế hoạch hành động.

Theo nghị quyết được ban hành ngày 27/9, cơ cấu mới của PNJ nhằm tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả quản trị và phù hợp với định hướng phát triển của công ty. Sơ đồ tổ chức mới được áp dụng từ ngày 10/10.

Sơ đồ tổ chức của PNJ được áp dụng từ ngày 10/10. Ảnh: PNJ.

Trong sơ đồ mới, PNJ không còn duy trì Khối Vận hành như một đầu mối độc lập. Thay vào đó, cơ cấu trực thuộc Tổng giám đốc được sắp xếp lại với các khối gồm Tài chính, Marketing, Khách hàng & Bán lẻ, Chiến lược & Quản trị hiệu quả hoạt động, Cung ứng, Nguồn nhân lực, Công nghệ thông tin và Quản trị ngành hàng.

Bên cạnh đó là các trung tâm gồm Trung tâm Hành chính tổng hợp, Trung tâm Quản trị rủi ro & Tuân thủ, và Trung tâm Đối ngoại & Phát triển bền vững, cùng các chi nhánh.

HĐQT cho biết việc điều chỉnh cơ cấu đi kèm chủ trương tổ chức lại lao động, bao gồm rà soát, sắp xếp và bố trí lại nhân sự để phù hợp với cơ cấu mới, đồng thời đảm bảo tuân thủ pháp luật lao động hiện hành.

Động thái tái cấu trúc diễn ra trong bối cảnh PNJ đang bước vào giai đoạn tái thiết sau những biến động mạnh về kinh doanh.

Trong Đại hội đồng cổ đông bất thường sắp tới, công ty dự kiến trình phương án điều chỉnh doanh thu năm 2026 giảm còn 39.057 tỷ đồng và trích lập 7.071 tỷ đồng dự phòng cho chính sách thu đổi, khiến lợi nhuận sau thuế có thể âm kỷ lục 6.271 tỷ đồng. Nếu loại khoản dự phòng này, PNJ ước tính vẫn có thể lãi khoảng 800 tỷ đồng.

Trong tháng 7-8, doanh thu PNJ tăng 4,5% nhưng lợi nhuận gộp giảm 45%, kéo biên lợi nhuận gộp từ 19% xuống khoảng 10%. Công ty cho biết kết quả này chịu tác động bởi biên lợi nhuận suy giảm, diễn biến bất lợi của thị trường kim cương và yếu tố mùa vụ.

PNJ cho biết quá trình tái thiết sẽ tập trung vào củng cố sức khỏe tài chính, nâng cao quản trị và kiểm soát rủi ro, tái thiết hoạt động kinh doanh, củng cố niềm tin khách hàng và xây dựng lại tổ chức, năng lực cho tương lai.