Một thành phố Việt Nam lọt mắt xanh loạt ông lớn du lịch thế giới: Có biển đẹp, núi xanh và những di sản nổi tiếng

Đại diện duy nhất của Việt Nam được Lonely Planet lựa chọn

Điểm đến đang thu hút sự quan tâm của các tổ chức du lịch quốc tế chính là Đà Nẵng, thành phố biển nổi tiếng ở miền Trung Việt Nam. Theo thông tin từ Trung tâm Thông tin du lịch thuộc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Đà Nẵng liên tiếp được nhắc đến trong những danh sách và báo cáo xu hướng du lịch dành cho năm 2027. Đáng chú ý, các đơn vị đưa ra lựa chọn dựa trên những tiêu chí khác nhau, từ trải nghiệm thực tế, khả năng kết nối các điểm tham quan đến mức độ quan tâm của du khách thông qua dữ liệu tìm kiếm.

Trong ấn phẩm Best in Travel 2027, Lonely Planet giới thiệu 50 điểm đến và trải nghiệm được đánh giá có khả năng truyền cảm hứng cho những chuyến đi trong năm tới. Đà Nẵng là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách này, đồng thời được giới thiệu là nơi phù hợp với những du khách muốn tận hưởng bãi biển trong không gian đô thị và khám phá các di sản văn hóa. Sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên, nhịp sống thư thái và các hoạt động trải nghiệm đa dạng là những yếu tố được cẩm nang du lịch quốc tế đánh giá cao.

Cầu Vàng Đà Nẵng. Ảnh: Lê Huy Tuấn

Một trong những lợi thế của Đà Nẵng là du khách có thể trải nghiệm nhiều loại hình du lịch trong cùng một hành trình. Thành phố sở hữu những bãi biển dài, cảnh quan núi non và các địa điểm tham quan nổi tiếng như bán đảo Sơn Trà. Từ đây, du khách còn có thể kết hợp khám phá phố cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn và quần thể di tích Cố đô Huế, những địa danh đã được UNESCO ghi danh. Nhờ đó, một chuyến du lịch không chỉ gói gọn trong các hoạt động nghỉ dưỡng ven biển mà còn mở rộng sang khám phá lịch sử, kiến trúc và văn hóa.

Ẩm thực cũng là điểm cộng được Lonely Planet nhắc đến khi giới thiệu Đà Nẵng. Bên cạnh những món ăn mang hương vị đặc trưng của miền Trung, thành phố còn có nhiều lựa chọn phục vụ du khách với nhu cầu và sở thích khác nhau. Sự kết hợp giữa cảnh quan, ẩm thực và khả năng kết nối các điểm đến giúp Đà Nẵng tạo nên sức hấp dẫn riêng, nhất là với những người muốn có một kỳ nghỉ vừa thư giãn vừa giàu trải nghiệm.

Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - Ảnh: diff.vn

Lượng tìm kiếm chuyến bay tăng 68%, tiếp tục được Priceline gọi tên

Không chỉ xuất hiện trong danh sách của Lonely Planet, Đà Nẵng còn gây chú ý ở các báo cáo về xu hướng tìm kiếm du lịch. Ngày 8/10/2026, tạp chí Time Out công bố danh sách 10 điểm đến có xu hướng nổi lên trong năm 2027 dựa trên dữ liệu của nền tảng Skyscanner. Theo đó, Đà Nẵng đứng ở vị trí thứ 7, với lượng tìm kiếm chuyến bay khứ hồi tăng 68% so với cùng kỳ năm trước. Thành phố cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á trong danh sách được công bố cho thị trường Anh.

Con số 68% cho thấy mức độ quan tâm đến các chuyến bay tới Đà Nẵng đã tăng đáng kể trong giai đoạn được khảo sát. Tuy nhiên, đây là dữ liệu về lượt tìm kiếm chuyến bay, không đồng nghĩa số lượng du khách thực tế đến thành phố cũng tăng tương ứng. Dù vậy, kết quả vẫn là một tín hiệu đáng chú ý, phản ánh việc Đà Nẵng đang được nhiều người cân nhắc khi lên kế hoạch cho những chuyến du lịch trong tương lai.

Rừng dừa Bảy Mẫu - Ảnh: Cổng Thông tin điện tử TP Đà Nẵng

Đà Nẵng sở hữu biển Mỹ Khê - một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh - Ảnh: Cổng Thông tin điện tử TP Đà Nẵng

Tiếp nối những thông tin tích cực, ngày 13/10/2026, nền tảng đặt dịch vụ du lịch Priceline đưa Đà Nẵng vào danh sách Top 10 Places to Travel in 2027, thuộc báo cáo 2027 Where to Next? Travel Trends Report. Danh sách gồm 10 điểm đến tại Mỹ và quốc tế, trong đó Đà Nẵng nằm trong nhóm 5 điểm đến quốc tế được lựa chọn. Những cái tên còn lại trong nhóm này là Fes của Maroc, Innsbruck của Áo, Miches thuộc Cộng hòa Dominica và Adelaide của Australia.

Theo thông tin công bố, Priceline sử dụng dữ liệu tìm kiếm và giá du lịch trong giai đoạn từ tháng 5/2025 đến tháng 5/2026, đồng thời so sánh với cùng kỳ trước đó để xác định các điểm đến đáng chú ý. Với Đà Nẵng, nền tảng này gợi ý một số trải nghiệm nổi bật như tham quan Cầu Vàng, tận hưởng bãi cát trắng tại biển Mỹ Khê và khám phá danh thắng Ngũ Hành Sơn. Đây đều là những địa điểm có khả năng kết hợp trong một lịch trình du lịch, giúp du khách trải nghiệm nhiều nét đặc trưng của thành phố.

Bên cạnh cảnh quan và di sản, ẩm thực góp phần hoàn thiện sức hấp dẫn của Đà Nẵng - Ảnh: Internet

Từ một thành phố biển quen thuộc với du khách trong nước, Đà Nẵng tiếp tục mở rộng sức hút nhờ khả năng kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên, trải nghiệm ẩm thực và tham quan các di sản văn hóa. Việc liên tiếp xuất hiện trong những danh sách du lịch hướng tới năm 2027 mang đến thêm cơ hội quảng bá hình ảnh địa phương, đồng thời cho thấy tiềm năng của điểm đến Việt Nam trong hành trình thu hút khách quốc tế.