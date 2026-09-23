Một thành phố Việt Nam được chọn là điểm đến châu Á truyền cảm hứng cho du khách

Một nơi tại Việt Nam được gọi tên những khu phố “ngầu nhất thế giới” năm 2026

Một góc thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN

Danh sách Best in Travel 2027 (Những điểm đến tốt nhất năm 2027), được đăng tải trực tuyến và phát hành dưới dạng sách kỷ niệm, do cộng đồng các chuyên gia du lịch toàn cầu của Lonely Planet lựa chọn.

Danh sách bao gồm các điểm đến và trải nghiệm đa dạng, phù hợp với xu hướng tìm kiếm những chuyến du lịch truyền cảm hứng hiện nay.

Thay vì chỉ xếp hạng các thành phố và quốc gia, danh sách năm nay được phân bổ tại các khu vực và châu lục gồm Bắc Mỹ; châu Âu; Caribe, Trung Mỹ, Nam Mỹ; châu Phi và Trung Đông; châu Đại Dương và châu Á.

Tại châu Á, thành phố Đà Nẵng (Việt Nam) nằm trong danh sách điểm đến truyền cảm hứng cho du khách vào năm 2027.

Sở hữu một hệ sinh thái du lịch đa dạng với rừng nguyên sinh, những bãi biển tuyệt đẹp và kiến trúc đặc sắc như cầu Rồng hay dấu ấn văn hóa ở Bảo tàng Điêu khắc Chăm, thành phố Đà Nẵng của Việt Nam từ lâu đã trở thành điểm đến hấp dẫn được nhiều tạp chí và báo quốc tế công nhận.

Việc Đà Nẵng tiếp tục được ghi nhận là điểm đến truyền cảm hứng cho du khách năm 2027 do Lonely Planet lựa chọn tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn ngày càng lớn của thành phố trên bản đồ du lịch quốc tế, đồng thời góp phần lan toả du lịch Việt Nam ra thế giới.

Theo Ban Tổ chức, danh sách năm nay bao gồm những điểm đến và trải nghiệm phù hợp với những người đang có xu hướng tìm kiếm trong những chuyến du lịch truyền cảm hứng trong năm 2027.

Rừng cây gỗ đỏ ven biển California là một trong những điểm trải nghiệm yêu thích được kể đến trong danh sách năm 2027.

Hay trải nghiệm hòa mình vào thiên nhiên tại Newport, bang Rhode Island cũng mang đến cho du khách đảm nhận vai trò người trông coi hải đăng qua đêm hoặc trong một tuần, thực hiện các công việc thường nhật và bảo trì, bảo dưỡng chung.

Trong khi đó, những điểm đến truyền cảm hứng cho du khách tại châu Âu năm 2027 gồm Dessau, Đức; hai thành phố lịch sử Verona và Padua thuộc vùng Veneto của Italia.

Tại những điểm đến khác ở Bắc Mỹ, tạp chí Lonely Planet lựa chọn Québec và Đảo Prince Edward của Canada, cùng Valle de Guadalupe của Mexico - nơi rượu vang và ẩm thực là những điểm hấp dẫn chính.

Tại Kazakhstan, kiến trúc ngoạn mục của thủ đô Astana cũng được Lonely Planet dành sự chú ý đặc biệt.