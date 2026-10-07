Một thành phố của Campuchia 'tốt nhất thế giới' 2026

Du khách đi bộ cùng hướng dẫn viên bên ngoài Cung điện Hoàng gia tại Phnom Penh, Campuchia, năm 2020.

Ngày 6/10, tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler công bố danh sách The Best Cities in the World: 2026 Readers' Choice Awards (những thành phố tốt nhất thế giới), dựa trên 798.867 lượt bình chọn trong giải thưởng Readers' Choice Awards lần thứ 39.

Danh sách ghi nhận những thành phố nổi bật về ẩm thực, rượu vang, kiến trúc và nghệ thuật. Một số là những điểm đến kinh điển được nhiều độc giả ghé thăm nhiều lần, trong khi một số khác ít được du khách biết đến hơn.

Phnom Penh đứng ở vị trí thứ 3, được đánh giá là điểm đến phù hợp để trải nghiệm vẻ đẹp và văn hóa Campuchia. Du khách có thể thưởng thức các món mì địa phương, dùng trà chiều tại khách sạn Raffles hoặc tham gia chuyến du ngoạn buổi tối trên sông Mekong.

Cung điện Hoàng gia và Chùa Bạc nổi bật với các chi tiết trang trí đính ngọc lục bảo và kim cương. Chợ Nga nhộn nhịp với nhiều gian hàng bán đồ chạm khắc gỗ, gia vị địa phương và nhạc cụ truyền thống Khmer.

Du khách chụp ảnh tại làng Hanok Bukchon ở Seoul, Hàn Quốc, năm 2024.

Đứng đầu danh sách năm nay là Seoul, nhờ sức hút ngày càng lớn của K-pop, mỹ phẩm và phim truyền hình trên thị trường quốc tế. Những yếu tố này góp phần đưa thủ đô Hàn Quốc trở thành một trong những thành phố được du khách lựa chọn cho các kỳ nghỉ.

Đằng sau những sản phẩm văn hóa đương đại là lịch sử kéo dài hơn 2.000 năm. Là thủ đô và thành phố lớn nhất Hàn Quốc, Seoul có hơn 26 triệu người trong khu vực đô thị. Thành phố được mô tả là sự kết hợp giữa lịch sử và hiện đại, thiên nhiên và công nghệ, những trải nghiệm bình dân và dịch vụ cao cấp.

Nơi đây cũng được đánh giá là trung tâm quốc tế về làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, nghệ thuật và ẩm thực, với nhiều lựa chọn cho du khách.

Du khách mặc kimono truyền thống Nhật Bản đi bộ gần chùa Sensoji ở khu Asakusa, điểm tham quan nổi tiếng tại Tokyo, Nhật Bản, năm 2025.

Tokyo (Nhật Bản) đứng thứ 2, được yêu thích nhờ sự tương phản giữa những tòa nhà chọc trời rực sáng và các ngôi đền yên tĩnh, thời trang đường phố hiện đại và những quy tắc ứng xử có từ nhiều thế kỷ.

Thành phố có số lượng sao Michelin nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, được Condé Nast Traveler xếp vào nhóm những điểm đến ẩm thực hàng đầu. Du khách có thể thưởng thức ramen tại Kikanbo, thử whisky Nhật tại Bar Ben Fiddich hoặc khám phá các lựa chọn ẩm thực khác của thành phố.

Ngoài ra, danh sách của Condé Nast Traveler còn giới thiệu các thành phố quốc tế quy mô nhỏ "tốt nhất thế giới". Những điểm đến này gây chú ý nhờ sự kết hợp giữa di sản lịch sử, nghệ thuật địa phương, ẩm thực đặc trưng và các bãi biển.

Trong đó, dẫn đầu bảng xếp hạng là Victoria của Canada, được nhận xét xứng đáng dành riêng thời gian khám phá, thay vì chỉ ghé trong ngày từ Vancouver. Thành phố nổi bật với khu trung tâm cổ, kiến trúc mang ảnh hưởng Anh, văn hóa trà chiều và cảnh quan tự nhiên trên đảo Vancouver.

Đan Châu