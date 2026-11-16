Một thanh kiếm được bán với giá hơn 125,3 tỷ đồng

Theo The Guardian, các nhà đấu giá từng ước tính món đồ có thể được bán với giá hơn 1 triệu USD. Tuy nhiên, tại phiên đấu giá diễn ra hôm 12/11, thanh kiếm đã được chốt ở mức 4,875 triệu USD (hơn 125,3 tỷ đồng).

Đây là một trong 27 đạo cụ kiếm ánh sáng được Heritage Auctions đưa ra đấu giá tại Mỹ. Bộ sưu tập còn có những thanh kiếm từng được sử dụng bởi các nhân vật Obi-Wan Kenobi do Ewan McGregor thủ vai và Anakin Skywalker do Hayden Christensen đảm nhận trong bộ phim Revenge of the Sith.

Thanh kiếm ánh sáng này từng được sử dụng trong bộ phim The Empire Strikes Back năm 1980 và Return of the Jedi năm 1983. Ảnh: The Guardian. ↵

Thanh kiếm của Darth Vader từng xuất hiện trong hai phần phim The Empire Strikes Back (1980) và Return of the Jedi (1983). Món đồ được giới thiệu tại sự kiện mang tên “The Ultimate Star Wars Auction” (Cuộc đấu giá Star Wars tối thượng).

Theo Heritage Auctions, thương vụ này thiết lập kỷ lục đấu giá thế giới đối với một đạo cụ trong loạt phim Star Wars từng xuất hiện trên màn ảnh. Mức giá gần 4,875 triệu USD cũng vượt xa kỷ lục trước đó của nhà đấu giá, khi thanh kiếm ánh sáng cùng bàn tay bị chặt lìa của Luke Skywalker trong The Empire Strikes Back được bán với giá 3,75 triệu USD hồi tháng 7.

Ngoài thanh kiếm của Darth Vader, phiên đấu giá còn có nhiều vật phẩm gắn liền với vũ trụ điện ảnh do đạo diễn George Lucas sáng tạo. Trong số đó có khẩu súng blaster từng được nhân vật Boba Fett sử dụng và bàn tay con rối Yoda xuất hiện trong lần đầu nhân vật này góp mặt ở phim The Empire Strikes Back.

Ông Brian Chanes, Giám đốc cấp cao phụ trách lĩnh vực Hollywood và giải trí tại Heritage Auctions, đánh giá thanh kiếm của Darth Vader là món đồ có giá trị đặc biệt đối với giới sưu tập Star Wars, thậm chí ví nó như “Chén Thánh”.

“Đây chính là thanh kiếm được sử dụng trên phim trường. Nó xuất hiện trong phân cảnh mang tính biểu tượng nhất của toàn bộ loạt phim”, ông Brian Chanes chia sẻ.