Một tháng triển khai phối hợp, Cảnh sát giao thông Đồng Nai xử lý vi phạm với số tiền phạt 26,12 tỷ đồng

Lực lượng Cảnh sát giao thông Đồng Nai kiểm tra xe khách, kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô, xe máy. Ảnh: Công an Đồng Nai

Báo cáo của Công an thành phố Đồng Nai cho biết sau một tháng triển khai (từ 15/9/2026 đến 14/10/2026), tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông như sau:

Địa bàn thành phố xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 40 người, bị thương 27 người; giảm 13 vụ, giảm 21 người chết so với thời gian liền kề.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đồng Nai đã tổ chức 1.446 ca tuần tra, kiểm soát, lập biên bản 15.753 trường hợp vi phạm. Riêng các tổ công tác phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thực hiện 199 ca tuần tra, kiểm soát, kiểm tra 17.062 phương tiện, xử lý vi phạm với số tiền phạt ước tính 26,12 tỷ đồng.

Bên cạnh xử lý vi phạm, lực lượng phối hợp phát hiện 2 xe mô tô liên quan vụ trộm cắp tài sản khi kiểm tra xe khách trên Quốc lộ 1A; kịp thời hỗ trợ đưa một cụ bà có dấu hiệu nguy cấp về sức khỏe đến bệnh viện cấp cứu.

Cục Cảnh sát giao thông trao Giấy khen tặng 2 tập thể, 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá kết quả phối hợp, chỉ ra những khó khăn trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đồng thời thống nhất tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn; rà soát, kiến nghị khắc phục bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông.

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ của Cục Cảnh sát giao thông đối với lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố trong thời gian qua.

Đồng chí yêu cầu Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục phát huy hiệu quả phối hợp, chủ động khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật tại trường học, khu công nghiệp và trong nhân dân.

Chủ động rà soát, kịp thời kiến nghị khắc phục các điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) nhấn mạnh, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cần chuyển mạnh từ xử lý vi phạm sang chủ động phòng ngừa, nhận diện và giải quyết nguy cơ ngay từ đầu.

Lực lượng chức năng cần rà soát từng tuyến, địa bàn, xác định các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn và bất cập về phân làn, biển báo, dải phân cách, hành lang an toàn giao thông, nhất là tại các khu vực có lưu lượng phương tiện lớn; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong quản lý, tổ chức giao thông và khắc phục những tồn tại. Qua tuần tra, kiểm soát, khi phát hiện bất cập, lực lượng Cảnh sát giao thông phải kịp thời báo cáo, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý.

"Cục Cảnh sát giao thông sẽ luôn đồng hành cùng Công an thành phố Đồng Nai, tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ lực lượng Cảnh sát giao thông nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian tới", Đại tá Phạm Quang Huy khẳng định.