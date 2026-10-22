Một tháng 5 lần ngập khu dân cư ven sông Buông

Nước sông Buông dâng cao khiến đường dân sinh ngập sâu tại khu phố Hương Phước, phường Phước Tân. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Năm lần ngập trong hơn 1 tháng

Theo người dân địa phương khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, nước sông Buông bắt đầu dâng cao, sau đó tràn vào các khu dân cư ở khu phố Hương Phước, phường Phước Tân (thành phố Đồng Nai).

Nhiều tuyến đường dân sinh tại các tổ 9A, 9B1, 9C ngập cục bộ, nước chảy mạnh tràn vào một số nhà người dân.

Ông Nguyễn Văn Đăng, ngụ tổ 9B1, khu phố Hương Phước cho biết, đây là lần thứ 5 trong hơn 1 tháng qua người dân phải chịu ngập úng do nước sông Buông dâng cao: “Chúng tôi ở đây rất khổ vì thường xuyên phải chịu cảnh ngập. Chỉ mong cơ quan chức năng sớm có giải pháp để xử lý, không còn ngập nữa, chứ ngập này chắc phải bán nhà đi nơi khác ở”, ông Đăng nói.

Nước sông Buông dâng cao tràn vào các khu dân cư tại phường Phước Tân. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Tương tự, Võ Văn Cường cho biết: Nước đã ngập sâu hơn 50cm. Rút kinh nghiệm các đợt trước, gia đình tôi kê cao các vật dụng để tránh hư hỏng do nước ngập. Người dân ở đây khổ quá vì năm nay hứng chịu nhiều trận ngập, bây giờ chỉ mong lãnh đạo thành phố Đồng Nai, phường Phước Tân có giải pháp khắc phục.

Ngoài khu dân cư, tại hầm chui dân sinh qua đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu cũng bị ngập. Các phương tiện khi qua đây gặp khó khăn do ngập nước.

Hầm chui dân sinh qua đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu ngập chiều 22/10. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Trước thực trạng nước sông Buông dâng cao gây ngập, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, lãnh đạo phường Phước Tân đã huy động lực lượng dân quân hỗ trợ người dân qua các khu vực nước chảy xiết; đồng thời giăng dây cảnh báo nguy hiểm.

Như vậy tính từ giữa tháng 9 đến nay, khu vực phường Phước Tân đã xảy ra 5 trận ngập úng. Đó là, ngày 10 đến 12/9, ngập sâu khiến khoảng 320 hộ dân bị ảnh hưởng. Ngày 24/9, lũ tiếp tục tràn về, ảnh hưởng khoảng 150 hộ, có nơi ngập khoảng 0,8m. Ngày 30/9, khu dân cư tiếp tục bị ngập lần thứ 3. Đầu tháng 10, nước lại tràn vào khu dân cư và hôm nay ngày 22/10 ngập tái diễn do nước sông Buông dâng cao.

Lực lượng chức năng phường Phước Tân hỗ trợ người dân qua khu vực nước chảy xiết. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Gần 5.000 tỷ đồng để xử lý dứt điểm

Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả các trận ngập do nước sông Buông dâng cao, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai thông tin, để xử lý dứt điểm ngập nước khu vực ven sông Buông, từ năm 2025 đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu phương án đầu tư cải tạo, mở rộng tuyến sông Buông và hệ thống thủy lợi Lá Buông phía thượng nguồn để tăng cường khả năng tiêu thoát nước cho khu vực, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ngập úng cho các khu dân cư phía hạ lưu.

Cần giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập nước khu dân cư ven sông Buông. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Đến nay, qua khảo sát, các đơn vị thống nhất đề xuất quy mô đầu tư hệ thống thủy lợi Lá Buông nằm phía thượng nguồn sông Buông, thuộc các xã An Viễn, Hưng Thịnh, Bình An, có nhiệm vụ cắt lũ cho khu vực hạ lưu sông Buông, với diện tích lưu vực dự kiến khoảng 261,4km², chiếm khoảng 65% diện tích lưu vực hệ thống sông Buông.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp thành phố đề xuất, để bảo đảm chống ngập cho khu vực phường Phước Tân cần phải đầu tư nạo vét tuyến sông Buông, rạch Bà Bướm kết hợp với đầu tư hệ thống thủy lợi Lá Buông phía thượng nguồn, với tổng kinh phí thực hiện khoảng 4.895 tỷ đồng.

Lực lượng dân quân phường Phước Tân hỗ trợ người dân qua khu vực nước chảy xiết. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Trước mắt, thành phố Đồng Nai bố trí 6 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai để hỗ trợ phường Phước Tân nạo vét bùn đất, phát quang, khơi thông dòng chảy và đắp nâng cao các vị trí thấp trũng dọc bờ sông Buông.

Sông Buông dài 52km, là tuyến tiêu thoát nước quan trọng của lưu vực rộng khoảng 40.000ha, chảy qua nhiều địa bàn và cuối tuyến hợp lưu với sông Bến Gỗ, sau đó thoát ra sông Đồng Nai. Trong đó, khu vực hạ lưu như Phước Tân, An Hòa, Long Hưng và các vùng lân cận chịu tác động trực tiếp từ khả năng tiêu thoát nước của tuyến sông này.