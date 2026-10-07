Một tài xế xe công nghệ vi phạm nồng độ cồn 'kịch khung'

Ngày 7-10, Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM cho biết vừa phối hợp Công an phường Tân Sơn Nhất phát hiện, xử lý một tài xế chạy ô tô kinh doanh vận tải hành khách vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,419 mg/l khí thở, không xuất trình được giấy phép lái xe.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, ngưỡng kịch khung là 0,4 mg/lít khí thở.

Lực lượng chức năng phát hiện tài xế điều khiển xe ô tô công nghệ có biểu hiện bất thường nên kiểm tra. Ảnh: PC08

Trước đó, quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát nồng độ cồn, Đội CSGT Bàn Cờ phối hợp Công an phường Tân Sơn Nhất phát hiện người điều khiển ô tô kinh doanh vận tải hành khách có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu dừng phương tiện.

Qua kiểm tra, tài xế có nồng độ cồn ở mức 0,419 mg/l khí thở và không xuất trình được giấy phép lái xe cũng như đăng ký xe. Thời điểm kiểm tra, trên xe không có hành khách.

CSGT xác định nam tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất. Ảnh: PC08

CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính và tiếp tục xác minh, làm rõ các nội dung liên quan để xử lý theo quy định.

Theo Phòng PC08, với mức vi phạm nồng độ cồn trên, người điều khiển phương tiện có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng và bị giam xe 7 ngày. Nếu chủ phương tiện giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, chủ xe cũng sẽ bị xem xét xử lý.

Phòng CSGT Công an TPHCM đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ phương tiện vận tải thường xuyên kiểm tra, quản lý đội ngũ lái xe, tuyệt đối không giao xe cho người đã sử dụng rượu bia hoặc không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.