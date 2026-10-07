Một story của Lê Tam Triều Dâng khiến chuyện cũ với Võ Điền Gia Huy được nhắc lại

Một dòng trạng thái ngắn trên Instagram Story đã kéo Lê Tam Triều Dâng trở lại tâm điểm chú ý. Tối 2/10, nữ diễn viên đăng tải nội dung bằng tiếng Anh, nói về sự phản bội, tổn thương và một lời xin lỗi mà cô cho rằng mình đáng được nhận nhưng chưa từng có.

Tối 2/10, nữ diễn viên đăng tải nội dung bằng tiếng Anh, nói về sự phản bội, tổn thương. Ảnh: IGNV

Đáng chú ý, Triều Dâng không chỉ đích danh ai. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn gọi tên Võ Điền Gia Huy bắt nguồn từ thời điểm đăng tải story và những lùm xùm trước đó trong mối quan hệ giữa nhóm diễn viên.

Trong bài đăng, Lê Tam Triều Dâng viết: “Behind my trust issues there is betrayal and pain. There is an apology that I deeply deeply deserved which never came”, có thể hiểu là cô đang nói về những vấn đề liên quan đến niềm tin sau một trải nghiệm tổn thương và một lời xin lỗi mà bản thân chưa từng nhận được.

Sự chú ý dành cho Võ Điền Gia Huy xuất hiện trong bối cảnh nam diễn viên vừa tham dự showcase Bò Sữa Bay trong cùng ngày. Tại đây, anh chia sẻ về những câu chuyện cá nhân từng ảnh hưởng đến dự án và đồng thời nói về mối quan hệ với Lãnh Thanh.

Sự chú ý dành cho Võ Điền Gia Huy xuất hiện trong bối cảnh nam diễn viên vừa tham dự showcase Bò Sữa Bay trong cùng ngày.

Gia Huy khẳng định tình cảm giữa anh và đàn anh vẫn không thay đổi. Anh mô tả mối quan hệ này “hơn cả tình anh em”, đồng thời cho biết hai người vẫn giữ quan hệ tốt đẹp.

Lãnh Thanh cũng phủ nhận việc giữa anh và Gia Huy có mâu thuẫn. Theo nam diễn viên, những tranh luận trước đó không xuất phát từ bất đồng giữa hai người.

Những phát ngôn này vốn không trực tiếp đề cập đến Triều Dâng. Tuy nhiên, khi nữ diễn viên đăng story về sự phản bội chỉ vài giờ sau đó, cộng đồng mạng đã tự kết nối hai sự việc.

Sở dĩ động thái của Triều Dâng nhận được nhiều chú ý là bởi cô và Võ Điền Gia Huy từng có lượng người hâm mộ lớn khi kết hợp trên màn ảnh. Tương tác của cả hai từng khiến khán giả liên tục đặt nghi vấn về khả năng “phim giả tình thật”, thậm chí fandom của cặp đôi có tên Coconut.

Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng từng hợp tác trong bộ phim " Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay ".

Câu chuyện trở nên phức tạp hơn sau một livestream hồi tháng 5 của Lãnh Thanh. Trong buổi phát trực tiếp, nam diễn viên có những nhận xét liên quan đến chuyện tình cảm cũng như quá trình hoạt động nghệ thuật của Gia Huy. Tam Triều Dâng cũng được nhắc đến trong cuộc trò chuyện này.

Sau những phát ngôn trên, Gia Huy cho rằng đó là sự vô tư của đàn anh. Anh đồng thời giải thích rằng việc các diễn viên thể hiện sự thân thiết với bạn diễn khác giới là một phần của công việc, nhằm giúp khán giả tin vào mối quan hệ của nhân vật trên màn ảnh.

Những tranh luận khi đó khiến mối quan hệ giữa Gia Huy, Triều Dâng và Lãnh Thanh được cộng đồng mạng chú ý nhiều hơn.

Đến ngày 2/10, khi Gia Huy tiếp tục chia sẻ về mối quan hệ với Lãnh Thanh tại showcase, story đầy ẩn ý của Triều Dâng xuất hiện. Chính sự trùng thời điểm này khiến cư dân mạng đặt câu hỏi liệu hai sự việc có liên quan hay không.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy đoán từ phía cộng đồng mạng. Lê Tam Triều Dâng chưa xác nhận story nói về Võ Điền Gia Huy, trong khi nam diễn viên cũng chưa phản hồi trực tiếp về bài đăng của cô.