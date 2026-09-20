Một số video ấn tượng tại chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh
BẮC NINH- Tối 19/9, tại Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang (thành phố Bắc Ninh) diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại”. Chương trình để lại ấn tượng sâu sắc đối với người xem. Dưới đây là một số tiết mục đặc sắc trong chương trình.
Video ca khúc "Bắc Ninh Kinh Bắc" do ca sĩ Tùng Dương biểu diễn.
Video bài hát "Ai xuôi về", Dân ca Quan họ Bắc Ninh do Nghệ sĩ Nhân dân Thúy Hường thể hiện.
Video ca khúc "Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa" do ca sĩ Vũ Thắng Lợi và nhóm Oplus thể hiện.
Video "Giai điệu Việt Nam mình" do ca sĩ Hòa Minzy biểu diễn.
Video ca khúc "Nhà tôi có treo một lá cờ" do ca sĩ Noo Phước Thịnh thể hiện.
Video bắn pháo hoa chào mừng.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/mot-so-video-an-tuong-tai-chuong-trinh-nghe-thuat-dac-biet-chao-mung-thanh-lap-thanh-pho-bac-ninh-postid454686.bbg