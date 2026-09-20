Một số video ấn tượng tại chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh

Từng trải qua những mối tình không đi đến hôn nhân, rồi có một cuộc hôn nhân kết thúc sau hơn 2 năm, Ngọc Lan dần thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Ở tuổi 39, nữ diễn viên quyết định tạm rời màn ảnh sau 21 năm để dành nhiều thời gian hơn cho cậu con trai Louis.