Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Các đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Ngày 12/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong kỷ nguyên phát triển mới”.

Chủ trì hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới

Phân tích bước phát triển tư duy về nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng chí Thượng tướng Trương Thiên Tô nêu rõ: Trong tiến trình phát triển đất nước, nhất là qua 40 năm đổi mới, nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh không ngừng được củng cố, phát triển; tiếp tục là kim chỉ nam, soi đường cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận đứng trước những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen cùng chuyển biến nhanh chóng của cục diện địa chính trị trên thế giới; sự phát triển mạnh mẽ của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới.

Theo Thượng tướng Trương Thiên Tô, bối cảnh ấy đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải đổi mới căn bản, toàn diện về nhận thức lý luận, phương thức tác chiến và tổ chức, huy động lực lượng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Thượng tướng Trương Thiên Tô phát biểu đề dẫn tại hội thảo. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Đặt trong yêu cầu đó, tại Đại hội XIV, cùng việc tiếp tục kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã bổ sung lý luận về đường lối đổi mới. Đây là bước phát triển trong tư duy về nền tảng tư tưởng của Đảng ta trên cơ sở tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận sau 40 năm đổi mới đất nước. Tiếp đó, ngày 22/8/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.

Mới đây, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV tiếp tục ban hành nhiều quyết sách quan trọng về công tác xây dựng Đảng; tạo cơ sở chính trị quan trọng để tiếp tục đẩy mạnh công tác tư tưởng của Đảng nói chung và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nói riêng lên một tầm cao mới.

Làm rõ vai trò của công tác tổng kết lý luận đối với công cuộc bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương, Trưởng nhóm chuyên gia Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương chia sẻ: Thực tiễn khẳng định, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng không thể tách rời chất lượng lãnh đạo, quản lý, hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện dân chủ, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thành tựu của công cuộc đổi mới, sự phát triển của đất nước, kết quả bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại và cải thiện đời sống nhân dân là cơ sở thực tiễn quan trọng để khẳng định tính đúng đắn của đường lối đổi mới, đồng thời cung cấp luận cứ cho việc nghiên cứu, bổ sung và phát triển lý luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Tiền Giang trình bày tham luận Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại (AI, Big Data) trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng qua thực tiễn tại Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tại hội thảo, các đại biểu thống nhất khẳng định thời gian qua, Đảng ta đã ban hành nhiều quyết sách mang tính lịch sử, tạo không gian phát triển mới. Trước tình hình đó, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần được triển khai đồng bộ, bài bản, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, phát huy những cách làm hiệu quả.

Là một trong những đơn vị tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng đã có nhiều cách làm hiệu quả như sử dụng công nghệ trong thu thập, quản lý dữ liệu; đưa AI hỗ trợ cán bộ giám sát và phát hiện thông tin; phân tích xu hướng và dư luận xã hội trên không gian mạng, xác minh và kiểm chứng thông tin... Theo Thiếu tướng Nguyễn Tiền Giang, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng, bên cạnh kết quả đạt được, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng vẫn còn những hạn chế như: Dữ liệu phân tán, thiếu nền tảng công nghệ chuyên dụng.

Thiếu tướng Nguyễn Tiền Giang đề xuất: Cần từng bước xây dựng năng lực công nghệ chuyên sâu phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng; hình thành nền tảng dữ liệu thống nhất; phát triển hệ thống giám sát, cảnh báo và phân tích thông minh; nâng cao năng lực AI đa phương thức; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có bản lĩnh chính trị, năng lực nghiệp vụ, vừa có khả năng khai thác công nghệ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hải Bình phát biểu kết luận tại hội thảo. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Các ý kiến tham gia tại hội thảo đã góp phần làm rõ tình hình thực tiễn mới đang đặt ra cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, những phương thức chống phá mới của các thế lực thù địch trên không gian mạng và truyền thông số; những thủ đoạn lợi dụng công nghệ cao để chống phá. Nhiều đề xuất không chỉ gắn liền đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, từng lực lượng mà còn liên hệ trực tiếp với bối cảnh đất nước đang triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược mới; hướng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng về cơ sở, gắn với thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tập trung vào khâu tổ chức thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để hạn chế, tồn tại nhiều năm qua.

Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hải Bình nêu rõ, hội thảo góp phần chỉ ra vai trò, trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị trong sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Một số ý kiến không dừng ở việc phân tích các xu hướng chống phá mới của thế lực thù địch mà còn đề xuất giải pháp đấu tranh trực diện, công khai bằng các lập luận ngắn, gọn, chính xác, thuyết phục.

Ban tổ chức tiếp tục chắt lọc các ý kiến tâm huyết để phục vụ trực tiếp công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Quân ủy Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; và đồng thời là cơ sở khoa học phục vụ công tác tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.